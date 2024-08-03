在熱鬧的新竹市區中，開了一家「心靈咖啡」的小店，這裡不僅提供美味的咖啡和甜點，更是讓人放鬆心情、沉澱心靈的理想場所。

這裡不僅提供美味的咖啡和甜點，更營造了一個放鬆、舒適的環境，讓顧客能夠暫時遠離繁忙的生活節奏，與自己的心靈進行對話。

當你走進「心靈咖啡」，會被其溫馨的氛圍和美味的餐點所吸引，這提供多樣化的餐點選擇滿足各種口味需求，而植栽佈置在心靈咖啡中通常扮演著重要的角色，植物能夠增添自然氣息讓環境增添舒適度和美觀度。

很有清新感。

來看看Menu：

咖啡、茶飲及無咖啡因的選擇

熱壓吐司、米漢堡、甜點、老闆靈魂創作及中秋佳節蛋黃酥預購中

這個套餐價很划算就來一份口貝！

專屬特調的飲品，「神來一杯」

心靈咖啡的心靈療法是一種幫助客人釋放壓力和消除煩惱的方法，它並不是預知未來，而是通過指引改善或補足心中缺失的部分，找到心靈的平衡和安寧。

先來吃這家美美的嚴選甜點及熱壓吐司

彩虹乳酪蛋糕：繽紛的色彩吸引著每一位顧客的目光。

每一層顏色的乳酪蛋糕都代表著不同的口味，既滿足了視覺的享受也給味蕾帶來了驚喜。

這道甜點不僅美味，更傳遞著幸福和希望，彷彿每一口都能品嚐到彩虹的味道。

青檸乳酪蛋糕的口感清爽細膩綿密滑順，融合了青檸的清香和乳酪的濃郁，帶來一種清新的酸甜平衡。

生乳法式千層蛋糕：口感綿密奶油香氣濃郁，蛋皮層層疊疊的口感非常輕盈，每一口都能感受到濕潤的奶香和蛋皮的柔軟細膩。

番茄燻雞起司熱壓吐司口感豐富，外皮酥脆內餡濃郁燻雞肉質鮮嫩，帶有一點燻香味，與濃郁的起司完美結合。

番茄則提供了清新的酸味和平衡，使整個吐司不會過於油膩，帶來清爽的口感。

德式香腸花起司熱壓吐司：的口感十分豐富，外層吐司經過熱壓後變得酥脆，而內層則充滿了濃厚的德式香腸風味和融化的起司咸香味十足。

心靈咖啡的專屬特調的飲品，名為「神來一杯」特調飲品融合了多種獨特的風味，將自身的能量與感覺顯化在飲品上，讓人驚艷於它的創意和層次感。

我的這杯是呈現海龍王給予的能量飲品，請真實的了解內在的清晰感和對自己真實自我的呈現，表達了對於生活和經歷的接受，每一步的進階和心靈的順應，使得一切變得越來越順利。

小夥伴也來一杯名為輕鬆

池府王爺題有時候，生活中的壓力讓人喘不過氣想要當不知道，但是現實總會把你拉回來。

會發現智慧與學習可以讓自己輕鬆應對挑戰，感受生活中的輕鬆與樂趣。

這裡的每一道餐點和每一杯飲料都充滿了心意，絕對能在享受美味的同時，感受到心靈的愉悅與放鬆。

核桃可頌肉桂捲我的最愛差點忘記推薦它，這可是心靈咖啡的一大特色甜點。

這款甜點結合了酥脆的可頌外皮和柔軟的內裡，每一口咬下都充滿了堅果的香味和肉桂的甜香，讓人忍不住一口接一口。

當你走進「心靈咖啡」，一杯「神來一杯」的香氣彷彿帶你進入了另一個世界，讓你的心靈瞬間輕鬆起來，對於那些日常生活中感到緊繃的人來說，「神來一杯」如同一劑靈藥，讓你在忙碌的日子裡找到片刻的寧靜。

中秋佳節的蛋黃酥開放預購這可是老闆的靈魂佳作敬請期待！

玄月蛋黃酥的口感通常非常豐富外皮酥脆，帶有層次感整體上，這款糕點的酥脆外皮和濃郁內餡搭配得宜，令人垂涎欲滴。

心靈咖啡不僅提供美味的飲品與甜點，還致力於讓客人心靈富足。

在這裡，除了可以消除心中的憂愁，還能享用網紅甜點，填補心中缺少的甜味。

正如所說，心中有苦靠甜來補

心靈咖啡讓每個客人在忙碌的生活中找到一個避風港，暫時遠離煩惱，尋回內心的平靜與快樂。

這種療法重點在於自我反思和自我成長，讓你在過程中找到內心的平靜與方向，最終自己解開心中的疑惑問事另外預約時間洽詢店家。

店家資訊：

心靈咖啡 Spirit Cafe

營業時間：

周五至周三 10:00-20:00

禮拜四16:30-20:30

地址：新竹市北區田美三街66號

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