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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > (新竹東門市場美食)「八鷹料亭」--- 用料豐盛調味十足的「塔香炒烏龍」與焦香清爽的「甜不辣烤肉串」。

(新竹東門市場美食)「八鷹料亭」--- 用料豐盛調味十足的「塔香炒烏龍」與焦香清爽的「甜不辣烤肉串」。

2024-09-29 18:18:00 SJKen 人氣：113
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窩客好文

SJKen

發表篇數：992篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：

八鷹料亭
phone0972-806991
place新竹市東區東門市場店舖1046號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

新竹東門市場八鷹料亭塔香炒烏龍與烤肉串(Udon stir and sweet but not spicy pork skewers，Japanese restaurant at Hsinchu East-door market)，Hsinchu, SJKen, Feb 3, 2024.02-422645120_7411664435557964_8713283766647906829_n03-422580575_7411672038890537_8292028438366975950_n04-422669714_7411687492222325_3638905808606858471_n05-425805280_7411649672226107_72570117796117976_n06-425712274_7411649755559432_3891577796079369241_n 

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

 

新竹東門市場美食第三彈，今年二月第一次造訪位於新竹市大同路86號的新竹東門市場，走進市場類巷弄縱橫，第一家造訪的朋友可能還會有點摸不著頭緒，而當晚第一家造訪的日式餐廳，就是擁有1045、1046與1064三個攤位空間的人氣名店「八鷹料亭」，相對於其他只有一攤空間的商家，這家「八鷹料亭」提供給來店客人用餐的空間與服務相對完善許多，不僅有冷氣房，主打的餐點從超浮誇澎湃豪華的龍蝦海鮮烏龍飯，到充滿創意好吃的豬排與唐揚丼飯、塔香炒烏龍麵、香氣入味的咖哩飯，口味豐富多選的各類手工製作關東煮與烤肉串拼盤，以及粵式蛤蠣人氣小火鍋，餐點豐富多樣化，價格也是由低到高任君點選，一個人或是一群好友相約來用餐都很合適。 

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當晚在這家「八鷹料亭」點了兩串甜不辣風味的串燒(NT$60/一串兩片共兩串)，與一碗「塔香炒烏龍」(NT$200/碗)，合計NT$260，不收一成服務費，現點現做的餐點，沒等多久就有店員親自送上，首先品嚐的是這碗熱騰騰，食材用料豐富調味十足的「塔香炒烏龍」 (NT$200/碗)，六角形的盛盤視覺突出，裡面裝滿了用小麥揉製的烏龍麵，經過翻炒之後，加上豆芽、豬肉片、洋蔥、蔥等各種日式蔬菜，加上獨門的湯頭，吃起來香味四射，讓人回味無窮!

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接著品嚐的是這盤烤得焦香，入口卻清爽不油膩的「甜不辣烤肉串」，香脆的外皮愈咀嚼愈有味，跟塔香炒烏龍一湯一乾十分絕配!

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這家位於新竹市大同路86號東門市場內1045、1046與1064攤的「八鷹料亭」，餐點種類豐富多選，豐儉由人餐點種類豐富多選，豐儉由人，絕對值得你與好友相偕多來幾趟遍嚐店內招牌餐點!

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八鷹料亭(新竹東門市場內1045、1046與1064攤)
營業地址 : 300新竹市東區大同路86號東門市場內1045、1046與1064攤
營業時間：週日 11:00 ~ 21:30 週一、週三到週六 16:00 ~ 21:30 (每週二公休）
營業電話：0972-806-991
FB粉專: 八鷹料亭


(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

 
 
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