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新竹東門市場美食第三彈，今年二月第一次造訪位於新竹市大同路86號的新竹東門市場，走進市場類巷弄縱橫，第一家造訪的朋友可能還會有點摸不著頭緒，而當晚第一家造訪的日式餐廳，就是擁有1045、1046與1064三個攤位空間的人氣名店「八鷹料亭」，相對於其他只有一攤空間的商家，這家「八鷹料亭」提供給來店客人用餐的空間與服務相對完善許多，不僅有冷氣房，主打的餐點從超浮誇澎湃豪華的龍蝦海鮮烏龍飯，到充滿創意好吃的豬排與唐揚丼飯、塔香炒烏龍麵、香氣入味的咖哩飯，口味豐富多選的各類手工製作關東煮與烤肉串拼盤，以及粵式蛤蠣人氣小火鍋，餐點豐富多樣化，價格也是由低到高任君點選，一個人或是一群好友相約來用餐都很合適。

當晚在這家「八鷹料亭」點了兩串甜不辣風味的串燒(NT$60/一串兩片共兩串)，與一碗「塔香炒烏龍」(NT$200/碗)，合計NT$260，不收一成服務費，現點現做的餐點，沒等多久就有店員親自送上，首先品嚐的是這碗熱騰騰，食材用料豐富調味十足的「塔香炒烏龍」 (NT$200/碗)，六角形的盛盤視覺突出，裡面裝滿了用小麥揉製的烏龍麵，經過翻炒之後，加上豆芽、豬肉片、洋蔥、蔥等各種日式蔬菜，加上獨門的湯頭，吃起來香味四射，讓人回味無窮!

接著品嚐的是這盤烤得焦香，入口卻清爽不油膩的「甜不辣烤肉串」，香脆的外皮愈咀嚼愈有味，跟塔香炒烏龍一湯一乾十分絕配!

這家位於新竹市大同路86號東門市場內1045、1046與1064攤的「八鷹料亭」，餐點種類豐富多選，豐儉由人餐點種類豐富多選，豐儉由人，絕對值得你與好友相偕多來幾趟遍嚐店內招牌餐點!

八鷹料亭(新竹東門市場內1045、1046與1064攤)

營業地址 : 300新竹市東區大同路86號東門市場內1045、1046與1064攤

營業時間：週日 11:00 ~ 21:30 週一、週三到週六 16:00 ~ 21:30 (每週二公休）

營業電話：0972-806-991

FB粉專: 八鷹料亭





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