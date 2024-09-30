此食記為花見團子造訪「林日式料理」 (造訪日期 : 2024/09)



「林日式料理」生魚片丼飯、握壽司

林口生魚片丼飯推薦、林口日式料理推薦、林口海鮮丼推薦







林日式料理



地址 : 新北市林口區仁愛路二段100號

電話 : 02-26022989

時間 : 11:30-14:00/17:00-20:30



本次團子和友人相約林口的「林日式料理」聚餐，店家主要販售各種生魚片、日式料理、海鮮丼飯、握壽司、日式料理等，種類多元豐富，食材新鮮，份量十足，深受許多林口居民喜愛，很適合個人、三五好友及家庭親子用餐。

走進店裡「林日式料理」面積不大，迎面而來的就是多張板前的座位，還有3張兩人座位。店家裝潢日式風格簡潔溫馨，櫃檯上的新鮮漁獲，看得人食指大動，這些海鮮來自基隆，每天新鮮直送，絕對保證食材的新鮮度，還有許多限量的日本的珍貴食材。

除了紙本的菜單，還有牆面上的菜單，選擇多到讓人眼花撩亂，生魚片丼飯、握壽司、生魚片、涼拌小菜、烤物等應有盡有，丼飯會有付一碗味噌湯，內用可免費續味噌湯及免費加飯，對於喜愛日式料理的人，真的是個超棒的選擇。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

甜蝦海膽干貝丼

豪氣上桌的「甜蝦海膽干貝丼」絕對是必點中的必點！除了主角甜蝦、海膽和干貝，還有多種生魚片，包含鮪魚、鮭魚、旗魚、鯖魽、鮪魚泥和鮭魚卵等，配上海帶絲、小黃瓜和薑片，可以說是天作之合，每一種食材都超新鮮。

甜蝦是使用天使紅蝦超級大隻，口感綿軟柔甜，來自日本的海膽在口中綿密滑順，干貝鮮甜無比，絕對是海鮮愛好者的夢幻丼飯！

炙燒海鮮丼

「炙燒海鮮丼」包含琳瑯滿目的海鮮食材，有鮪魚、鮭魚、旗魚、鯖魽、干貝、甜蝦、星鰻等，海鮮經過炙燒後，散發出微微的焦香，一口咬下我就被那香氣迷倒，入口即化的口感真的是沒話說，每一口都像是在享受一場海洋盛宴，會讓人回味無窮。

味噌湯

「味噌湯」濃郁的味噌湯底，搭配上新鮮魚肉塊，還有滿滿細嫩滑口的豆腐和海帶，一口喝下去，溫暖又滿足！

焦糖鮭魚握壽司

「焦糖鮭魚握壽司」在鮭魚片上加上沙拉及砂糖，經過輕輕炙燒後散發誘人香味，鮭魚片變得油亮透嫩。焦糖的甜香與鮭魚的鮮味可以說是天作之合，甜而不膩，團子和友人大為推薦，直說想吃第二盤。

炙燒星鰻握壽司

視覺超厲害的「炙燒星鰻握壽司」星鰻肉是飯量的3倍，經過炙燒後表層帶著一層焦香，內裡卻保持了星鰻的鮮嫩滑順，甜度、口感、香氣、視覺上都CP值爆表，絕對是一道能讓人滿足的單品！

烏梅山藥

「烏梅山藥」山藥切成一口大小，山藥脆嫩清爽，搭配上酸酸甜甜的烏梅醬提味特別出色，是非常適合開胃的一道小菜。

胡麻水蓮

擺盤美到不行的「胡麻水蓮」口感脆爽清甜，搭配濃郁的胡麻醬和魚卵，口感層次瞬間升級，是夏天的最佳選擇。

烤墨魚香腸

「烤墨魚香腸」香腸外皮微微焦脆，帶有墨魚的鮮味香腸肉質彈牙多汁，咬下去的瞬間汁液在口中四溢，喜歡海味的朋友們絕對不能錯過的選擇！

整體而言，團子認為 「林日式料理」不僅食材新鮮，料理方式很用心充滿巧思，讓每道菜都充滿了驚喜，價格也很合理，丼飯還能續湯續飯，CP值真的超高。如果你也是日式料理愛好者，一定要來試試，絕對會愛上這裡的每一口美味！



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