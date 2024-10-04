不知道週末去哪裡放鬆嗎？想找個既有文化氣息又能拍照打卡的景點？來「台中市眷村文化館」就對了

這裡是台中不可錯過的懷舊秘境，不僅可以深度了解台灣的眷村文化

還能感受到濃濃的歷史氛圍，絕對是親子遊、情侶約會或一個人散步的好選擇

說到台中北屯區的文化寶地，一定不能錯過「台中市眷村文物館」

這座建於1960年的文物館，原本是「北屯新村」，現在更名為「凌雲社區」，是台中134處眷村之一

這裡的歷史可是很有故事喔，當年是為了安置來自貴州飛機製造廠的空軍技術員及其家人而設的軍方宿舍

如今卻成為一座讓人走進台灣歷史的懷舊時光機

開放時間：故事館：週二至週日，10:00-17:00(週一休館)

館舍地址：臺中市北屯區天祥街19號

電話：04-22334073

台中市眷村文物館目前保存了三棟具代表性的眷村建物，當你走進這裡，就像是穿越回到過去，見證眷村生活的點滴

那些老建築、老家具，一磚一瓦都充滿了歷史的氣息，彷彿在訴說著當年技術員們的日常生活

對於喜歡懷舊風的你，這裡絕對是一個拍照打卡的好地方，記得帶上相機，隨手一拍都是老台灣的回憶

一條廊道也能將老眷村拍的很有味道

在這裡喝下午茶超有FU

這是裸男柑仔店嗎?真的是獨具一格，有吸引到我XD

店內滿滿的古早味小物，瞬間勾起無數兒時回憶

還記得小時候最愛去柑仔店買酸酸甜甜的零食嗎

在這裡，你不僅能看到那些老牌的酸梅、牛奶糖，還有彈珠台這些童玩

讓人不禁想起那些與小夥伴們比賽打彈珠的日子

這裡充滿了懷舊的味道，從牆上掛著的老海報到擺放整齊的古早物件，每一個角落都能讓你找到熟悉的童年記憶

無論你是80後、90後，甚至是2000後，這裡的場景都能讓你體驗不一樣的童趣

台中眷村文化館裡的擺件真的充滿了濃濃的眷村味，每一個細節都讓人彷彿回到了那個時代

不論是老式藤椅、木製收音機，還是斑駁的牆壁和鐵窗花，這些元素都讓人感受到滿滿的歷史韻味

每走一步，都是時光的重現，不僅能勾起年長者的回憶，還讓年輕人有機會體驗到老台灣的生活情境

如果你喜歡懷舊文化、喜歡探索歷史，那麼「台中市眷村文物館」就是你必須去的景點

趁著週末或假期，帶上親朋好友，一起來這裡走一走吧！

不僅可以了解眷村的歷史，還能品嚐老台灣的經典美食，真的是一場結合文化與味蕾的完美旅程

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^