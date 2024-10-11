早期為軍眷屋舍馬祖新村眷村文創園區 ，邊修復邊活化進行重整翻修，現今馬祖新村結合眷村文化、特色眷村美食、文創店家及中壢光影電影館等具有吸引力的文化體驗。想體驗眷村生活，可以選擇園區內馬村隱園民宿住一晚。

舊地重遊剛好碰到「2024桃園眷村文化節」活動，文化節活動自10/5-10/20有展覽和市集，同時有表演及踩街等活動。

慶祝雙十節園區內高掛許多國旗，並在雙十國慶當天上午9點可以參加升旗活動，地點在升旗台。

10/6這天到訪在馬祖新村眷村文創園區剛好碰到藝遊桃園「一週一村黑話趣味大挑戰」的活動，掃QRcord集章完成即可到遊客服務中心兌換小禮物，贈品數量有限。接下來10/12~10/13在太武新村眷村文化園區，第3週10/19~10/20在憲光二村眷村文化園區，連續三週都有集章活動。

兌換柑仔糖、口哨糖古早味零食

園區中間悅心亭為街坊鄰居的共同休憩空間，以悅心亭為中心點，劃分成十字街道的參觀路線。

涼庭天花板上為八仙，中國歷史上的八位神仙。

特色文創商店

懷舊套圈圈古早遊戲

園區外圍有、眷村書房等文創店家。

樂桃陶

苔球植物、手拉坯等手作課程還有文創陶藝小物。

樂桃陶還販售窯燒馬村餅和手上這顆黑豬肉蔥馬肉餅。

達令大林創意冰品

天然食材製作冰棒和冰淇淋，用木湯匙做的冰棍，吃完冰棒可以留下重複利用。

芋頭冰和香草冰，甜度減半吃得到芋頭絲。

滷豆干有入味不過鹹，份量個人覺得蠻多的。