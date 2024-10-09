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宜蘭絕美玻璃屋餐廳│棗稻田休閒農場│彷彿置身世外桃源│螃蟹冒泡天然湧泉戲水池│宜蘭員山在地人玩水秘境│宜蘭免費親子景點

2024-10-09 08:52:00 大海愛上藍天 人氣：16
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1726篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 員山鄉

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宜蘭員山好山好水，有「水的故鄉」之稱，這裡隱藏一棟全台唯一取得LCBA鑽石級低碳認證的木建築，一走進來彷彿來到與世隔絕的世外桃源，周邊充滿生態植物園，環境清幽，讓人很放鬆.感覺連呼吸都是的甜的。門一開，香氣立即撲鼻而來，裡頭有各式各樣的麵包甜點供選擇，也有咖啡飲品可以享用，樓上則有絕美玻璃屋景觀餐廳可以吃美食賞景，享受悠閒愜意時光。

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這裡美的就像畫一樣，彷彿置身世外桃源，讓人沉醉在其中，煩惱瞬間全消失。影片分享

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周邊景點：螃蟹冒泡天然湧泉戲水池

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棗稻田由來：來自宜蘭特產金「棗」、水「稻」和美麗的「田」園景致。棗稻田有稻有田，前後有生態水池，真是名符其實的棗稻田。 

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光外型就超美的，四都都是玻璃屋建築，在藍天白雲照射下閃閃發亮。

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戶外庭園美如仙境，開放免費參觀，還有洋傘座位區可以休憩。

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映著綠意與藍天的玻璃屋，倒影如畫，讓人彷佛走入畫裡，美的不可思議～

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光外面就美的讓我們捨不得離去，沒想到裡面更是驚為天人～

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棗稻田不僅僅是一間景觀餐廳，也提供是食玩農創空間。

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首先：入內則招待清涼檸檬水，超貼心的～

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一樓有小蒔間提供各式各樣的麵包、點心和伴手禮參觀選購。

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重點是這裡有一整排的景觀座位區，可以坐下來好好休息，欣賞戶外的美景，感覺超愜意的。

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各式各樣的麵包也有提供試吃，喜歡再買。

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第一排無敵景觀，讓人久久捨不得離去，也太美了～

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一樓也有提供咖啡飲品可以享用。 

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二樓景觀餐廳，最新DM，實際DM以店家為主。 

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棗稻田不僅是棟綠建築，更是一座有機種植的生態農場。

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棗稻田就位在北后寺旁，園區內附有大型停車場免費停車。

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 藍天白雲，綠油油的稻田，美的像幅畫，美不勝收。

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周邊景點：螃蟹冒泡

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宜蘭員山在地人玩水秘境，天然湧泉戲水池還有迷你溜滑梯。影片分享

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這裡高度不深，水深及膝為天然湧泉，水質乾淨清澈見底，成為炎炎夏日消暑的最佳去處。

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設有休憩亭可以遮陽泡腳，適合親子同遊好去處。

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夏天就是要玩水，推薦宜蘭在地人的玩水景點-螃蟹冒泡，這裡有獨特天然地底湧泉可以泡腳、戲水，為宜蘭最佳免費玩水景點。

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棗稻田休閒農場：宜蘭縣員山鄉員山路二段172巷17號；營業時間：09:30-17:00

螃蟹冒泡宜蘭縣員山鄉大湖路18-1號

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