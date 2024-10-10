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(新竹都城隍廟美食)「周家燒麻糬 」--- 花生與芝麻燒麻糬，多種吃法暗藏老闆的專業與用心!

SJKen 人氣：38
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SJKen

發表篇數：997篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

周家燒麻糬(廟口店)
place新竹市北區中山路75號
作者本次評價：
4.35
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.50
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(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

 

去年四月初首訪新竹市都城隍廟美食商圈，吃完林家肉圓後，就出來靠近中山路這側的都城隍廟，幾乎每個攤位都有人排隊，但其中這家位於位於新竹市北區中山路75號，主打原味、花生與芝麻三種口味的「新竹城隍廟周家燒麻糬 」前大排長龍引人好奇!

當天點了一盒招牌「花生燒麻糬」（NT$60/一盒兩顆）與一盒招牌「芝麻燒麻糬」（NT$60/一盒兩顆），合計NT$120，老闆攤位上還有依照客人吃的先後順序，給出不同的吃法建議，一共分成四個要點 :

第一點、不管是購買無餡原味、花生包餡與芝麻包餡的燒麻糬，美種口味都會沾上花生粉，如果特別偏愛芝麻粉，就要在購買時事前跟老闆說清楚。

第二點、燒麻糬趁熱現吃當然好吃，但放涼了再吃會更美味。

第三點、如果打算現吃的朋友，那就請老闆直接在麻糬上撒上花生粉，但要在半小時內吃完，才不會因為花生粉潮濕而變得不好吃，如果想晚一點吃的朋友，就請老闆將花生粉分袋裝，這樣就可以半小時後或更久吃，等要吃時再撒上味道都不會變。

第四點、當天吃完不用冰，要放到隔天就要放進冰箱冷藏，最長可以放三天，過了三天要吃就得先加熱才好吃。

另外如何以微波或電鍋加熱都有竅門，一切都是老闆為了讓客人享受到最好的食用品質，看完才知道原來就算是這樣的小吃，都蘊藏著許多的專業學問 !

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因為我還想到處逛逛，就選擇了請老闆另外將花生粉分裝後，等逛累了才找一處公園坐下來慢慢品嚐。 

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首先品嚐的是這盒還微溫的招牌「花生燒麻糬」（NT$60/一盒兩顆），「周家燒麻糬 」外皮軟嫩帶點Q的咬勁， 花生內餡肉跟灑在外面的花生粉口感不同，甜而不膩，忍不住一口接一口，感受到「花生燒麻糬」的魅力，口中飄著花生香餘韻瀰漫，讓人回味無窮!

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過了20分鐘後，接著享用這盒已經冷下來的「芝麻燒麻糬」（NT$60/一盒兩顆），芝麻餡香氣直撲鼻中，果然如老闆解說的，熱的跟冷的各擅勝場，但我個人更偏愛熱著吃!

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喜歡吃燒麻糬的朋友，有機會造訪新竹都城隍廟，別忘了來品嚐這家暗藏玄機美味無限的!「周家燒麻糬 」! 

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新竹城隍廟周家燒麻糬
營業地址：300新竹市北區中山路75號
營業時間：週四到週二 13:00 ~ 22:00(每週三公休）
營業電話： 0927- 868- 681
FB粉絲頁 : 新竹城隍廟周家燒麻糬


(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

文章標籤
新竹城隍廟周家燒麻糬 原味 花生內餡 芝麻內餡 紅豆內餡
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