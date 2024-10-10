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去年四月初首訪新竹市都城隍廟美食商圈，吃完林家肉圓後，就出來靠近中山路這側的都城隍廟，幾乎每個攤位都有人排隊，但其中這家位於位於新竹市北區中山路75號，主打原味、花生與芝麻三種口味的「新竹城隍廟周家燒麻糬 」前大排長龍引人好奇!



當天點了一盒招牌「花生燒麻糬」（NT$60/一盒兩顆）與一盒招牌「芝麻燒麻糬」（NT$60/一盒兩顆），合計NT$120，老闆攤位上還有依照客人吃的先後順序，給出不同的吃法建議，一共分成四個要點 :



第一點、不管是購買無餡原味、花生包餡與芝麻包餡的燒麻糬，美種口味都會沾上花生粉，如果特別偏愛芝麻粉，就要在購買時事前跟老闆說清楚。



第二點、燒麻糬趁熱現吃當然好吃，但放涼了再吃會更美味。



第三點、如果打算現吃的朋友，那就請老闆直接在麻糬上撒上花生粉，但要在半小時內吃完，才不會因為花生粉潮濕而變得不好吃，如果想晚一點吃的朋友，就請老闆將花生粉分袋裝，這樣就可以半小時後或更久吃，等要吃時再撒上味道都不會變。



第四點、當天吃完不用冰，要放到隔天就要放進冰箱冷藏，最長可以放三天，過了三天要吃就得先加熱才好吃。



另外如何以微波或電鍋加熱都有竅門，一切都是老闆為了讓客人享受到最好的食用品質，看完才知道原來就算是這樣的小吃，都蘊藏著許多的專業學問 !

因為我還想到處逛逛，就選擇了請老闆另外將花生粉分裝後，等逛累了才找一處公園坐下來慢慢品嚐。

首先品嚐的是這盒還微溫的招牌「花生燒麻糬」（NT$60/一盒兩顆），「周家燒麻糬 」外皮軟嫩帶點Q的咬勁， 花生內餡肉跟灑在外面的花生粉口感不同，甜而不膩，忍不住一口接一口，感受到「花生燒麻糬」的魅力，口中飄著花生香餘韻瀰漫，讓人回味無窮!

過了20分鐘後，接著享用這盒已經冷下來的「芝麻燒麻糬」（NT$60/一盒兩顆），芝麻餡香氣直撲鼻中，果然如老闆解說的，熱的跟冷的各擅勝場，但我個人更偏愛熱著吃!

喜歡吃燒麻糬的朋友，有機會造訪新竹都城隍廟，別忘了來品嚐這家暗藏玄機美味無限的!「周家燒麻糬 」!

新竹城隍廟周家燒麻糬

營業地址：300新竹市北區中山路75號

營業時間：週四到週二 13:00 ~ 22:00(每週三公休）

營業電話： 0927- 868- 681

FB粉絲頁 : 新竹城隍廟周家燒麻糬





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