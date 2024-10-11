想去大阪自由行，來趟新舊文化體驗之旅嗎？星野集團 OMO 關西機場地理位置超好，走幾步路就能到臨空城車站和臨空城 Outlet，距離關西機場也很近！飯店除了交通便利，還有很多超貼心的設施，讓你的住宿品質大大提升，絕對是大阪住宿的熱門選擇之一！一起跟著 AsiaYo 來看看吧👀

🌟【星野集團】OMO 關西機場特色介紹

OMO Dining 為飯店最大亮點之一，是位在飯店的 21 樓的餐廳，可以讓你一邊欣賞風景一邊品嘗美食，而且不管是早上還是晚上，都能在這裡享用 Buffet🍽️

除了超好吃的餐點，飯店還有超多種類的浴池，無論是露天溫泉、碳酸浴池，還是乾式三溫暖都有～讓你可以放鬆心情，消除旅途的疲勞♨️

🙌【星野集團】OMO 關西機場房型推薦

飯店每種房型都既有特色又舒適，除了房內設備完善，裝潢超有美感，每層樓還有微波爐和製冰機，真的很方便！而且選擇高級雙床房的話，房內還有廚房喔🍳

如果選擇和洋室，就能體驗結合日式與西式特色的房間，可以和家人朋友們一起坐在榻榻米上聊天，一起享受愉快的時光，超級幸福🥰

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🚐【星野集團】OMO 關西機場附近交通

飯店的地理位置超好，還超貼心的提供了免費的機場接駁車，而且如果想要購物的話，走幾步路就可以到臨空城 Outlet 囉🛍️

📍飯店地址：1-833 Rinkuoraikita, Izumisano, Osaka 598-0048

💤入住時間：15:00

⏰退房時間：隔日 11:00

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