還在猶豫去日本自由行的時候不知道要住哪間飯店嗎？那麼超級推薦你選擇星野集團飯店✨這次要分享的是交通非常方便的星野集團OMO3系列—東京赤坂，附近的大眾運輸有東京地鐵丸之內線、銀座線及千代田線等，而且距離東京鐵塔坐車只要10分鐘🔥，完全就是東京住宿的首選！趕快跟著AsiaYo一起來看看吧！🤩

💡星野集團 OMO3—東京赤坂 介紹

飯店除了擁有超方便的交通外，它的地理位置更是讓人心動！周邊都是著名割烹日本料理店以及咖啡廳，身為饕客的你絕對不能錯過！😋

而飯店內也提供「赤坂手信導航員」，提供顧客關於赤坂周邊的名店與觀光景點等的詳細地圖及導覽，讓顧客可以輕鬆暢遊赤坂，感受不一樣的東京風情！

此外，飯店更與日本知名咖啡店—上島咖啡店聯名，推出限定早餐組合，讓旅客可以享受到特別的美味！



圖片來源：星野集團

💡星野集團 OMO3—東京赤坂 房型介紹

►雙人房【不挑房】

King Size的雙人床讓你夜晚舒適好眠，再配上獨立分開配置的衛浴三間套—浴室、馬桶、洗臉台，讓你和旅伴快樂旅遊不傷和氣！🤩



►雙床房【不挑房】

加大的兩張單人床超舒適，讓你睡飽再出發！加上個別配置的三件獨立式衛浴，洗澡或是如廁都不用搶，絕對是兩人出遊最佳的住宿選擇！😆

圖片來源：星野集團

💡星野集團 OMO3—東京赤坂附近交通

🚊東京地鐵

丸之內線、銀座線「赤坂見附」站：步行約 3 分（ 10號出口）

千代田線「赤坂」站：步行約 3 分（ 1號出口）



🚌機場利木津巴士

從「成田機場各航廈」搭乘機場利木津巴士（往六本木、赤坂方向），

於「赤坂見附」巴士站下車：步行約 5 分

圖片來源：星野集團

💡星野集團 OMO3—東京赤坂附近景點

💡星野集團 OMO3—東京赤坂預定資訊

📍地址：4 Chome-3-2 Akasaka, Minato City, Tokyo 107-0052日本

⏰ 入住／退房時間：15:00入住／隔日11:00退房

🧳 立即預訂：【星野集團】OMO3 東京赤坂

圖片來源：星野集團

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