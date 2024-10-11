1604公里的距離

敵不過我對釜山的思思念念



發現這些年



改變了一些些模樣



但身為外國人的我來說



依舊感受到韓國人的親切對待



也許是因為韓國人



也很喜歡台灣人的關係吧

點我看短片回憶錄

不知道大家最近有沒有看"黑白大廚"

真的是夯到不行

看到裡面各各主廚做出來的料理

真的會讓口水直流

也讓我想起躺很久的韓國食記..

於上就來介紹一下最近又更夯的韓國道地美食囉~

疫情前2019年底去了一趟韓國慶生之後

疫情期間這四年從沒再出國的我

在今年一月久違四年再度踏上第5次的釜山行

這次是從桃園機場搭JEJU航空到金海機場

一下飛機就看到車銀優韓國觀光大使來迎接我們了XD

낙동강오리알본점洛東江炒鴨肉套餐

剛落地的第一餐是來韓國很多次

卻是第一次吃的鴨肉餐廳

我們是點炒鴨肉套餐

有附高麗菜飯

可以單吃也可以放在鐵盤上炒

當然還有一些小菜以及鴨肉清湯

炒鴨肉跟蔬菜可以包生菜一塊吃

最讓我印象深刻的是

這裡的姨母都非常親切

洛東江鴨肉餐廳

電話 010-7585-5600

釜山廣域市東區朝方路34號街（國際獅子協會會館地下1樓）

電話051-637-5252

海雲台海岸列車

是往返於海雲台尾浦、青沙浦

到松亭的觀光列車

可以一邊乘搭

一邊欣賞東釜山美麗的海岸風光

現在搭海岸列車

好像是來釜山必要的一個行程了

搭完列車記得去打卡韓版櫻木花道平交道

點我看短片介紹

附近也有滿多可以逛的

真的是非常適合跟全家大小或是好朋友來

海雲台藍線公園 松亭站 (海岸列車/ 膠囊列車)

地址：부산 해운대구 송정동 299-20