1604公里的距離
發現這些年
改變了一些些模樣
但身為外國人的我來說
依舊感受到韓國人的親切對待
也許是因為韓國人
也很喜歡台灣人的關係吧
不知道大家最近有沒有看"黑白大廚"
真的是夯到不行
看到裡面各各主廚做出來的料理
真的會讓口水直流
也讓我想起躺很久的韓國食記..
於上就來介紹一下最近又更夯的韓國道地美食囉~
疫情前2019年底去了一趟韓國慶生之後
疫情期間這四年從沒再出國的我
在今年一月久違四年再度踏上第5次的釜山行
這次是從桃園機場搭JEJU航空到金海機場
一下飛機就看到車銀優韓國觀光大使來迎接我們了XD
낙동강오리알본점洛東江炒鴨肉套餐
剛落地的第一餐是來韓國很多次
卻是第一次吃的鴨肉餐廳
我們是點炒鴨肉套餐
有附高麗菜飯
可以單吃也可以放在鐵盤上炒
當然還有一些小菜以及鴨肉清湯
炒鴨肉跟蔬菜可以包生菜一塊吃
最讓我印象深刻的是
這裡的姨母都非常親切
洛東江鴨肉餐廳
電話 010-7585-5600
釜山廣域市東區朝方路34號街（國際獅子協會會館地下1樓）
電話051-637-5252
海雲台海岸列車
是往返於海雲台尾浦、青沙浦
到松亭的觀光列車
現在搭海岸列車
好像是來釜山必要的一個行程了
搭完列車記得去打卡韓版櫻木花道平交道
附近也有滿多可以逛的
真的是非常適合跟全家大小或是好朋友來
海雲台藍線公園 松亭站 (海岸列車/ 膠囊列車)
鳳雛찜닭
這也是第一次在韓國吃到的安東燉雞
我記得鳳雛찜닭之前還有在台灣展店
現在不知道還在不在(?
我覺得雞肉相當鮮嫩
但是醬汁真的偏甜
雖然好下飯但也比較容易膩
我們那桌四個大人加一個小孩
居然這一大盤還吃不完
我平常也真的比較少吃雞肉
吃完之後準備要去逛一下超商
結果發現韓劇中常常出現的熱騰騰鯛魚燒攤
我印象中來過很多次韓國
真的是第一次遇到鯛魚燒攤
儘管肚子已經飽到天靈蓋
還是要來個兩隻吧~~
有奶油跟紅豆兩種口味
兩隻1000韓元
真的有夠便宜的啦~~
等於一隻鯛魚燒不到台幣15元ㄟ~~
而且鯛魚燒伯伯好親切
我一直跟他說"瑪西所" (好吃)
他笑得很開心呢XD
一趟旅途中
我覺得有些非計畫所帶來的喜悅
是可以讓人更難以忘懷