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[2024釜山行]疫情之後久違四年的釜山行/海雲台海岸列車/鳳雛찜닭安東燉雞/韓國路邊鯛魚燒/낙동강오리알본점洛東江炒鴨肉套餐

星晴小步 人氣：15
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窩客好文

星晴小步

發表篇數：486篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

[2024釜山行]疫情之後久違四年的釜山行/海雲台海岸列車/

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1604公里的距離

敵不過我對釜山的思思念念

發現這些年

改變了一些些模樣

但身為外國人的我來說

依舊感受到韓國人的親切對待

也許是因為韓國人

也很喜歡台灣人的關係吧

[2024釜山行]疫情之後久違四年的釜山行/海雲台海岸列車/

點我看短片回憶錄

不知道大家最近有沒有看"黑白大廚"

真的是夯到不行

看到裡面各各主廚做出來的料理

真的會讓口水直流

也讓我想起躺很久的韓國食記..

於上就來介紹一下最近又更夯的韓國道地美食囉~

疫情前2019年底去了一趟韓國慶生之後

疫情期間這四年從沒再出國的我

在今年一月久違四年再度踏上第5次的釜山行

這次是從桃園機場搭JEJU航空到金海機場

一下飛機就看到車銀優韓國觀光大使來迎接我們了XD

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낙동강오리알본점洛東江炒鴨肉套餐

剛落地的第一餐是來韓國很多次

卻是第一次吃的鴨肉餐廳

我們是點炒鴨肉套餐

有附高麗菜飯

可以單吃也可以放在鐵盤上炒

當然還有一些小菜以及鴨肉清湯

炒鴨肉跟蔬菜可以包生菜一塊吃

最讓我印象深刻的是

這裡的姨母都非常親切

洛東江鴨肉餐廳

電話 010-7585-5600

釜山廣域市東區朝方路34號街（國際獅子協會會館地下1樓）

電話051-637-5252 

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海雲台海岸列車

是往返於海雲台尾浦、青沙浦

到松亭的觀光列車

可以一邊乘搭
 
一邊欣賞東釜山美麗的海岸風光

現在搭海岸列車

好像是來釜山必要的一個行程了

搭完列車記得去打卡韓版櫻木花道平交道

點我看短片介紹

附近也有滿多可以逛的

真的是非常適合跟全家大小或是好朋友來

海雲台藍線公園 松亭站 (海岸列車/ 膠囊列車)

地址：부산 해운대구 송정동 299-20
 
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鳳雛찜닭

這也是第一次在韓國吃到的安東燉雞

我記得鳳雛찜닭之前還有在台灣展店

現在不知道還在不在(?

我覺得雞肉相當鮮嫩

但是醬汁真的偏甜

雖然好下飯但也比較容易膩

我們那桌四個大人加一個小孩

居然這一大盤還吃不完

我平常也真的比較少吃雞肉

吃完之後準備要去逛一下超商

結果發現韓劇中常常出現的熱騰騰鯛魚燒攤

[2024釜山行]疫情之後久違四年的釜山行/海雲台海岸列車/

我印象中來過很多次韓國

真的是第一次遇到鯛魚燒攤

儘管肚子已經飽到天靈蓋

還是要來個兩隻吧~~

有奶油跟紅豆兩種口味

兩隻1000韓元

真的有夠便宜的啦~~

等於一隻鯛魚燒不到台幣15元ㄟ~~

而且鯛魚燒伯伯好親切

我一直跟他說"瑪西所" (好吃)

他笑得很開心呢XD

一趟旅途中

我覺得有些非計畫所帶來的喜悅

是可以讓人更難以忘懷

文章標籤
2024釜山 海雲台海岸列車 鳳雛安東燉雞 韓國鯛魚燒 洛東江炒鴨肉套餐 韓國釜山 BUSAN
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星晴小步

✪星晴小步的美食之旅✪




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