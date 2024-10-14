湖口好客文創園區

新竹一日遊這天傍晚，順路來到「湖口好客文創園區」

改裝過後新增很多藝術裝置，終於有機會來拍照了

這裡提供獨立工作者和藝文創作者展現的空間及舞台

以在地文化和創意為基礎，連結地方的傳統記憶

HAKKA=客家，一踏進園區就感受濃濃的客家氣氛

地面有簡易的園區地圖，以"跳房子"遊戲圖示更添童趣

大樹下有一隻小可愛笑臉迎賓

笑咪咪的Q版舞獅，正面、側面都很古錐

跟哈密瓜寶寶合影記得比YA、笑一個

紅通通的西瓜看起來垂涎欲滴，一定很香甜可口

這顆西瓜變身鯊魚，創意十足

園區復刻湖口老街的紅磚建築，充滿懷舊氛圍

一樓有多家商店，販售各式商品供遊客選購

假日常舉辦活動吸引人潮，我們平日來訪較悠閒

「好客樓」以客家圓樓造型建成，內有傳統農具展示

園區後方重現早期台灣常見的景象，孩童嬉戲畫面勾起許多回憶...

有美麗夕陽陪伴，在這裡下棋太幸福了

無憂無慮的童年，就該開心玩樂

園區重現農村景象，彷彿回到那個純真的年代

這裡實在太好拍了，如願踩點真快樂

到中南部旅行時，我們常到「HU-KOU湖口服務區」

因為這裡和三麗鷗明星合作，打造成全台最萌的休息區

全亞洲最大的KITTY巨型絨毛玩偶，由日本三麗鷗總部設計與授權

擺放在主要入口處，大小朋友經過都會被吸引目光

藉著出遊機會與KITTY相見歡數次，每次都要合照留念

一樓有三麗鷗專屬商店，販售的商品幾乎都是糕餅類，我不愛吃所以都沒買

二樓用餐區也有立體公仔，粉絲必拍不容錯過

我最愛KITTY，私心給她一張特寫鏡頭～卡哇伊

旅程結束前，和KITTY相見歡，延續美好心情的感覺真甜蜜

＜好客文創園區＞新竹縣湖口鄉中平路1段510號

(03) 590 - 5939 #33 營業時間8:00～16:30 (週六、日至17:30)

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