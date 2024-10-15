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【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶冰，有中、英、日、韓文菜單，用料偏甜內用可續冰-近捷運龍山寺美食｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

Ruby說美食享受旅行 人氣：51
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Ruby說美食享受旅行

發表篇數：521篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

龍都冰菓專業家
place台北市萬華區和平西路三段192號
作者本次評價：
3.20
美味度
3.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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組合圖.jpg

龍都冰果專業家創立於1920年，

至今已有百年歷史，是台北一家老字號冰店

創始店是在廣州街夜市，後來2020年搬去了和平西路，

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

店內的環境變得更加乾淨明亮，

龍都不僅成為許多當地人的心頭好，

也是觀光客來台北旅遊時的必訪名店之一。

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

店內懷舊的照片，

見證了百年老店的每一個重要時刻的紀錄。

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

店家考慮到來自世界各地的遊客，

準備了中、英、日、韓四種語言的菜單，

讓外國旅客無需透過翻譯軟體，也能輕鬆點餐，

這貼心的設計，讓龍都冰果專業家更有吸引力。

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

比較可惜Ruby去的時候芒果季節已經結束了。

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

 

看到滿滿的配料，選擇障礙的我又不知如何選起了。

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

滿滿的排隊人潮，可見百年老店的美味深受大家喜愛。

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

八寶冰 $80
有紅豆、花豆、湯圓、芋頭、芋圓有兩種、

花生、綠豆，配料共八種，想要全部吃到的就可以點這碗。

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

對於喜歡自行搭配的客人，就可自選剉冰。

選四種自己喜愛的配料，隨心所欲組合出自己最喜愛的口味。

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

人氣剉冰 $80
一碗剉冰已經來到80元真的是有被物價嚇到，

配料的部分偏甜，太過於甜可以到櫃檯再加清冰稀釋一下甜度。

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

如果是在冬季則可品嚐到各式溫暖甜湯，

像是八寶湯、八寶粥，

一年四季都提供不同風味的冰品和甜湯，

無論何時前來，總有合適的選擇。

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

這樣一間充滿歷史感和傳統風味的百年老店，

絕對值得一試。

【萬華美食】龍都冰菓專業家附菜單，百年以上的老店，必點的八寶

【店家資訊】
👉龍都冰菓專業家
🏠台北市萬華區和平西路三段192號
☎️02 2308 2227
⏰AM11:30~PM22:00 (每週三公休) 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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