台中向上市場美食、台中西區中美街便當推薦、台中排骨飯、台中美術館、台中公司餐盒訂購、台中排骨酥麵

台中西區向上市場堪稱美食天堂 無論是傳統小吃還是創意料理 應有盡有

今天ＹＵＮＯ要特別推薦一家擁有25年歷史的老字號店家一力發最近重新出發

以新名稱亮相於台中西區中美街 但依然堅持以新鮮台灣本地肉品為主要食材 搭配現燙青菜

在地人激推香酥雞腿、肉排飯 還有必點的排骨酥湯 不僅湯頭鮮美 排骨酥更是入口即化 讓人回味無窮

內用還能享用無限供應的海帶芽湯和古早味紅茶 讓人感受滿滿的誠意與飽足感 此外 自製的辣蘿蔔更是點睛之筆 配上白飯 真的是讓人吃得津津有味

原文:一力發｜藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽。菜單價位(台中向上市場美食)

一力發在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:一力發

一力發電話:04-2305-5163

一力發營業時間:11:00–21:30 詳見官網或google商家資訊

一力發菜單: 點我

一力發ＦＢ: 點我

一力發ＩＧ: 點我

一力發地址:台中市西區中美街211號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以一力發為主

文章內有一力發地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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台中的「一力發」位於向上市場內 座落在中美街與向上美路的交叉口 鮮紅的大招牌十分醒目

每當用餐時段 總是擠滿了饕客 人氣爆棚 「一力發」的前身是以「豐原排骨酥麵」為名的老店

自1999年營業以來 憑藉獨特的醃製手法和絕佳口感 深受顧客喜愛 第二代老闆在繼承家族傳統的同時

於2024年將店名更改為「一力發」以致敬創始人並延續這份傳統滋味

「一力發」以外帶便當為主 但也提供幾個內用座位 讓喜歡在店內享用美食的客人能有一個舒適的用餐角落

最棒的是 無論是選擇外帶還是內用 都能享用免費提供的海帶芽大骨湯和古早味冬瓜紅茶

真的有夠佛心 在炎炎夏日 這樣的貼心服務讓人感到無比舒爽

一力發傳承父母好手藝再加以改變 讓傳統便當不在那麼油膩 連菜脯也是自己炒的 非常下飯一定要記得拿

一力發菜單價位

主要以便當、麵食、排骨酥湯為主 也有肉品可單點

支付方式除了傳統現金外 也提供電子支付

一力發｜香酥雞腿便當

香酥雞腿採用超大支的溫體雞腿 經過精心炸製 外皮酥脆卻不油膩 一口咬下去

鮮嫩多汁的雞腿肉瞬間就在口中綻放 肉汁豐盈 完全鎖住了雞肉的鮮美

搭配Ｑ軟的米飯 再加上三種誠意十足的配菜 無論是口感還是份量 都讓人滿意

每一口都充滿了用心與驚喜 讓人難以忘懷

一力發｜現炸肉排便當

肉排經過特製醬汁的醃製 再進行酥炸處理帶著濃厚的古早味

一口咬下去 外酥脆內軟嫩多汁 白飯粒粒分明 青菜清爽不油膩 很夠味

讓人一吃就停不下來 份量相當有誠意 飽足感十足

一力發｜滷香魚肚

滷香魚肚的處理十分細緻 魚刺完全去除 讓魚肚顯得格外乾淨利落 搭配上特製滷汁

魚肚被燉煮得鮮嫩多汁 散發著自然的香甜味 毫無腥味 入口即化 柔滑細膩的口感讓人一試難忘 餘韻悠長

一力發｜排骨酥湯

湯碗裡盛滿了誠意十足的排骨酥 琥珀色的湯頭散發出濃郁的氣息 一口喝下

甘甜的滋味在口中蔓延 經過長時間燉煮 排骨酥軟嫩又帶點Ｑ彈

肉質鮮美 幾乎入口即化 讓人一試就上癮

「一力發」以其經典的排骨酥湯和多樣化的便當選擇 展現了傳承與創新的完美結合

無論是香酥雞腿便當、現炸肉排便當 還是滷香魚肚 都透過精心的料理手法和選材

帶給顧客滿滿的驚喜和滿足 每一道菜都展現出食材的鮮美和用心的製作 從湯頭的濃郁到主菜的香脆

無不體現了這家老字號店家的實力與誠意 無論是內用還是外帶 還都能享受到店家免費提供的海帶芽湯和冬瓜紅茶

這樣的貼心服務更是讓人倍感滿足 來到這裡能品味到傳統的古早味

也能體驗到現代化的便當新選擇「一力發」無疑是台中美食地圖上不可錯過的一站