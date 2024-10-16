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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中

台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中

YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：6
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YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1168篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：

一力發
phone04-23055163
place台中市西區中美街211號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中 

台中向上市場美食、台中西區中美街便當推薦、台中排骨飯、台中美術館、台中公司餐盒訂購、台中排骨酥麵

台中西區向上市場堪稱美食天堂 無論是傳統小吃還是創意料理 應有盡有

今天ＹＵＮＯ要特別推薦一家擁有25年歷史的老字號店家一力發最近重新出發

以新名稱亮相於台中西區中美街 但依然堅持以新鮮台灣本地肉品為主要食材 搭配現燙青菜

在地人激推香酥雞腿、肉排飯 還有必點的排骨酥湯 不僅湯頭鮮美 排骨酥更是入口即化 讓人回味無窮

內用還能享用無限供應的海帶芽湯和古早味紅茶 讓人感受滿滿的誠意與飽足感 此外 自製的辣蘿蔔更是點睛之筆 配上白飯 真的是讓人吃得津津有味

原文:一力發｜藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽。菜單價位(台中向上市場美食)

台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中

一力發在哪裡?怎麼去?

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台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中名稱:一力發

台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中一力發電話:04-2305-5163

台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中一力發營業時間:11:00–21:30   詳見官網或google商家資訊

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台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中一力發址:台中市西區中美街211號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以一力發為主

文章內有一力發地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中

台中的「一力發」位於向上市場內 座落在中美街與向上美路的交叉口 鮮紅的大招牌十分醒目

每當用餐時段 總是擠滿了饕客 人氣爆棚 「一力發」的前身是以「豐原排骨酥麵」為名的老店

自1999年營業以來 憑藉獨特的醃製手法和絕佳口感 深受顧客喜愛 第二代老闆在繼承家族傳統的同時

於2024年將店名更改為「一力發」以致敬創始人並延續這份傳統滋味

台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中

「一力發」以外帶便當為主 但也提供幾個內用座位 讓喜歡在店內享用美食的客人能有一個舒適的用餐角落

台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中

台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中

最棒的是 無論是選擇外帶還是內用 都能享用免費提供的海帶芽大骨湯古早味冬瓜紅茶

真的有夠佛心 在炎炎夏日 這樣的貼心服務讓人感到無比舒爽

台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中 

一力發傳承父母好手藝再加以改變 讓傳統便當不在那麼油膩 連菜脯也是自己炒的 非常下飯一定要記得拿

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一力發菜單價位

主要以便當、麵食、排骨酥湯為主 也有肉品可單點

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支付方式除了傳統現金外 也提供電子支付

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台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中一力發｜香酥雞腿便當

香酥雞腿採用超大支的溫體雞腿 經過精心炸製 外皮酥脆卻不油膩 一口咬下去

鮮嫩多汁的雞腿肉瞬間就在口中綻放 肉汁豐盈 完全鎖住了雞肉的鮮美

搭配Ｑ軟的米飯 再加上三種誠意十足的配菜 無論是口感還是份量 都讓人滿意 

每一口都充滿了用心與驚喜 讓人難以忘懷

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台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中一力發｜現炸肉排便當

肉排經過特製醬汁的醃製 再進行酥炸處理帶著濃厚的古早味

一口咬下去 外酥脆內軟嫩多汁 白飯粒粒分明 青菜清爽不油膩 很夠味

讓人一吃就停不下來 份量相當有誠意 飽足感十足

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台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中一力發｜滷香魚肚

滷香魚肚的處理十分細緻 魚刺完全去除 讓魚肚顯得格外乾淨利落 搭配上特製滷汁

魚肚被燉煮得鮮嫩多汁 散發著自然的香甜味 毫無腥味 入口即化 柔滑細膩的口感讓人一試難忘 餘韻悠長

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台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中一力發｜排骨酥湯

湯碗裡盛滿了誠意十足的排骨酥 琥珀色的湯頭散發出濃郁的氣息 一口喝下 

甘甜的滋味在口中蔓延 經過長時間燉煮 排骨酥軟嫩又帶點Ｑ彈

肉質鮮美 幾乎入口即化 讓人一試就上癮

台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中

「一力發」以其經典的排骨酥湯和多樣化的便當選擇 展現了傳承與創新的完美結合

無論是香酥雞腿便當、現炸肉排便當 還是滷香魚肚 都透過精心的料理手法和選材

帶給顧客滿滿的驚喜和滿足 每一道菜都展現出食材的鮮美和用心的製作 從湯頭的濃郁到主菜的香脆

無不體現了這家老字號店家的實力與誠意 無論是內用還是外帶 還都能享受到店家免費提供的海帶芽湯和冬瓜紅茶

這樣的貼心服務更是讓人倍感滿足 來到這裡能品味到傳統的古早味

也能體驗到現代化的便當新選擇「一力發」無疑是台中美食地圖上不可錯過的一站台中市西區藏身市場飄香25年！激推香酥雞腿、肉排飯 必喝熱騰騰排骨酥湯 還附海帶芽大骨湯、紅茶喝到飽｜一力發(台中

YUNO聲明：

每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹

如果您跟我口味不同 也希望理性指教

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