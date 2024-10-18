台北人氣早午餐、咖啡廳

「BRUN不然」進駐台北天母巷弄

【BRUN不然-天母店】

除了必吃的早午餐系列，

天母店獨家美式豬排飯和經典奶昔也是必點！

空間結合了綠色植栽與日光的設計，

自帶超Chil的愜意氛圍，

讓人與人之間的交流更為自然親近！

【BRUN不然-天母店】

▼BRUN天母店，位於巷弄中，

結合了綠色植栽、明亮自然光線與獨特的空間設計，

彷彿置身於戶外野餐的輕鬆環境。

▼室內座位也有些細節可以仔細觀察

【BRUN不然 菜單】

早午餐、飯麵食、配餐、甜點、飲料…等。

✔️需另加10%服務費

▶️ (BRUN不然 菜單)

▼【摩卡】

奶泡綿密，質感絲滑，帶著濃郁的巧克力香氣，與咖啡的苦韻完美交織。

▼【卡布奇諾】

奶泡細緻柔滑，咖啡香氣濃厚卻不苦澀，平衡感恰到好處。

▼【法式炒蛋】

炒蛋軟嫩綿密滑順，入口即化，

奶油的香氣伴隨著微微的鹹香，

加上一顆層層酥脆的大可頌，

還有鮮蝦、馬鈴薯配料很豐富！

▼【醬燒小漢堡排蔬菜碗】

鮮嫩多汁的漢堡肉搭配各式時蔬，

色彩繽紛，配上特製醬料口感更豐富，

清爽美味又不失飽足。

▼【肉醬小鍋】

濃郁的肉醬中夾雜著香料的馥郁，

與熱呼呼的麵包搭配，

每一口都充滿著溫馨與滿足，

連一旁附的薯條都酥脆好吃！😋

▼【綠果汁】$180

擁有濃郁的綠色，外觀就能感受到滿滿的新鮮健康感。

入口後，是一陣清爽的果香與蔬菜的自然甘甜，口感清新。

▼【德式香腸】

有著外脆內嫩完美的鹹香口感。

▼【冰拿鐵、經典奶昔】

「BRUN不然-天母店」獨家的經典奶昔，

有香草和草莓兩種風味可選。

《蛋寶543》

「BRUN不然」是一間台北必吃早午餐，

【BRUN不然-天母店】

更是一個融合時尚與綠植的社交空間，

一份早午餐+一杯飲料，人均$700，

走進BRUN不然，不只是享受美食，更是享受生活，

也適合和朋友聚餐或約會，

推薦給大家~~~！💕

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