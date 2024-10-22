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從北捷南港站出站後，過了南港路二段後，順著興華路靠左直走，約莫5分鐘腳程就抵達這家位於台北市南港區興華路92號的「點新春蚵仔麵線」，由老闆夫婦從民國83年開業至今，已走過四十個年頭，隨著兩人年紀漸長，體力大不如前，加上第二代雖然平日常出現幫忙，卻無意接手家傳生意，現在也選擇進公司當上班族，老夫婦體力不堪負荷，加上無人接手，老闆夫婦便宣告營業至2024年10月23日星期三中午，消息一傳開，這幾天店前幾乎是天天大排長龍，內用外帶在地老客人不斷湧進，內用吃完的客人還外帶，一下子就賣光光，原本一碗蚵仔麵線中，還可選擇麵線加蚵仔、麵線加大腸，或麵線+大腸+蚵仔，還可依客人個人喜好，添加香菜、辣油、蒜蓉醬油或醋，打造專屬於每位客人的口味。

今年下午從醫院看病回來後，特別前去排隊，原本下午三點開始營業，遲到三點半鐵捲門才往上拉開，為求公平起見，不管內用外帶一律排隊，因為客人太多，每人限購四碗，老闆也沒時間再熬煮大腸，就是回歸招牌的「點新春蚵仔麵線」，每位內用外帶的客人都跟老闆夫婦表達不捨的離情依依，老闆娘也一一跟每位客人表達感謝多年來的照顧之意，老闆還是不斷地進進出出，將一鍋鍋剛煮好的麵線端到大門內的廚房，並一一倒入大鍋，才能勉強應付川流不息的客人，排隊的人群中有附近鄰居、上班族、家庭主婦、白髮蒼蒼的老客人，大家都很有秩序地排隊，也因為要等很久， 還發生久未相見的老友，在人群發現彼此還敘舊加LINE自拍合照， 現場氣氛一片溫馨祥和。

終於輪到我時，買了四碗大碗的「點新春蚵仔麵線」(NT$70/大碗、NT$55/中碗與NT$45/ 小碗)回家大快剁頤一番，這碗大碗的「點新春蚵仔麵線」(NT$70/大碗)， 麵線煮得清爽不黏膩，加上幾顆大顆新鮮的蚵仔入口鮮美，撒上香菜與蒜蓉醬汁，滋味剛剛好不會過鹹更添幾分美味，一家店只靠能一道蚵仔麵線能賣四十年，自然有其美味吸引人的本事!

喜歡吃傳統單純質樸真材實料蚵仔麵線的朋友，把握明天最後半天的時間(週三07:50 ~ 12:30 )，來這家位於台北市南港區興華路92號的「點新春蚵仔麵線」，感受四十年老字號的獨特魅力!

點新春蚵仔麵線

營業地址： 115台北市南港區興華路92號

營業時間： 週一至週二，週四至週六07:50 ~12:30, 15:00 ~ 18:30，週三07:50 ~ 12:30 (週日公休)



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