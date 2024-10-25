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台中市西區台中西區｜小家山食:老屋X日式空間 小農鮮蔬裝滿盤，吐司控會愛

papa 人氣：17
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papa

發表篇數：642篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：

小家山食 Homey Café & Meal
phone04-23219027
place台中市西區大仁街46號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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一開始就跟姊妹約Tamp Temper Cafe 喝咖啡，然後步行到 小家山食 Homey Café & Meal 吃午餐， 這家早午餐專賣店開張很久每回路都想著改天約朋友一起來吃，壓根沒想過要預約，直到踏入店內的那天才發現，這家生意也太好了吧…平常日中午我們大約等了30分鐘才入場

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小家山食｜Homey Café & Mea　

  • 地址：台中市西區大仁街46號　
  • 電話：04 2321 9027
  • 營業時間：09:00–16:30　（週二、周三公休）
  • 預約: inline.app

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老宅的空間

原來整個一樓都是廚房..太酷了吧！難怪從門口路過沒看見過客人…哈哈哈哈，內用上２樓

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2樓空間維持的老宅美學，木窗與植物們將空間環境增添溫度

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醬料區餐具自取..就藏在中間角落，當天還在想餐具在哪裡啊（原來被植物遮住了）

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餐點評論: 早午餐怎可以這麼誘人

三個女人選自己愛的餐，兩妞說要法式吐司，我決定來個厚切生吐司，餐點沒有飲料喔但可以用選加方式可折50 (也不錯)

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法式吐司早午餐$290

滿滿小農生蔬，烤馬鈴薯、櫛瓜(爐烤鮮蔬)、德國香腸還有嫩嫩雞肉.底下還有嫩嫩的炒蛋，健康滿分，菜單中有註明，部分餐點可以改成蛋奶素，點餐告知就可！（非嚴格素食）

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蜂蜜鹽味奶油厚切生吐司 $280

厚切生吐司超級鬆軟，表面略帶著焦痕是用高溫窯烤爐給烤出焦痕，蔬菜給好給滿！搭配配菜與剛剛的法式吐司差不多，額外多了一個蜂蜜(龍眼蜜香)，淋上少許就很甜了，沙拉醬:胡麻醬!當天我沒用，直接淋蜂蜜 ，我自己覺得挺好吃的。

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手撕分給姊妹，豬飛小姐跟kiwi 兩位妞都誇吐司也好吃

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飲料 冷泡茶-紅茶/拿鐵

紅茶 印象中帶著蜜香(無糖)還不錯，拿鐵走標準路線，畢竟我的點的是冰拿！

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支援線上訂位，只收現金，低消＄250/人 ，限時90分鐘，恕不接待6歲以下兒童+寵物友善空間，當天就在餐廳內遇見狗狗

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心得結論

PAPA蠻喜歡這裡的餐點呈現，除了本身高人氣餐點值得回訪之外還可以變成蔬食款，還有著高自由度可以選擇自己想吃的組合，適合愛吃草的朋友，這裡不招待6歲以下的孩子(拍手)，媽媽們別瞪我-偶爾看到到處跑的小小朋友都覺得很心驚啊!

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Homey Café & Meal /小家山食
Address: No. 46, Daren Street, West District, Taichung City / Phone: 04 2321 9027/ Business hours: 09:00–16:30 (Closed on Tuesdays and Wednesdays)

小家山食 Taichung Brunch/Light Eats Cafe/Dessert!Recommended toast series + full of Taiwanese small farmer lettuce and oven-roasted green vegetables, low consumption of 250/person, time limit: 90 minutes。

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