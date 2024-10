一開始就跟姊妹約Tamp Temper Cafe 喝咖啡,然後步行到 小家山食 Homey Café & Meal 吃午餐, 這家早午餐專賣店開張很久每回路都想著改天約朋友一起來吃,壓根沒想過要預約,直到踏入店內的那天才發現,這家生意也太好了吧…平常日中午我們大約等了30分鐘才入場

小家山食|Homey Café & Mea

地址:台中市西區大仁街46號

電話:04 2321 9027

營業時間:09:00–16:30 (週二、周三公休)

預約: inline.app

老宅的空間

原來整個一樓都是廚房..太酷了吧!難怪從門口路過沒看見過客人…哈哈哈哈,內用上2樓

2樓空間維持的老宅美學,木窗與植物們將空間環境增添溫度

醬料區餐具自取..就藏在中間角落,當天還在想餐具在哪裡啊(原來被植物遮住了)

餐點評論: 早午餐怎可以這麼誘人

三個女人選自己愛的餐,兩妞說要法式吐司,我決定來個厚切生吐司,餐點沒有飲料喔但可以用選加方式可折50 (也不錯)

法式吐司早午餐$290

滿滿小農生蔬,烤馬鈴薯、櫛瓜(爐烤鮮蔬)、德國香腸還有嫩嫩雞肉.底下還有嫩嫩的炒蛋,健康滿分,菜單中有註明,部分餐點可以改成蛋奶素,點餐告知就可!(非嚴格素食)

蜂蜜鹽味奶油厚切生吐司 $280

厚切生吐司超級鬆軟,表面略帶著焦痕是用高溫窯烤爐給烤出焦痕,蔬菜給好給滿!搭配配菜與剛剛的法式吐司差不多,額外多了一個蜂蜜(龍眼蜜香),淋上少許就很甜了,沙拉醬:胡麻醬!當天我沒用,直接淋蜂蜜 ,我自己覺得挺好吃的。

手撕分給姊妹,豬飛小姐跟kiwi 兩位妞都誇吐司也好吃

飲料 冷泡茶-紅茶/拿鐵

紅茶 印象中帶著蜜香(無糖)還不錯,拿鐵走標準路線,畢竟我的點的是冰拿!

小家山食: MENU

支援線上訂位,只收現金,低消$250/人 ,限時90分鐘,恕不接待6歲以下兒童+寵物友善空間,當天就在餐廳內遇見狗狗

心得結論

PAPA蠻喜歡這裡的餐點呈現,除了本身高人氣餐點值得回訪之外還可以變成蔬食款,還有著高自由度可以選擇自己想吃的組合,適合愛吃草的朋友,這裡不招待6歲以下的孩子(拍手),媽媽們別瞪我-偶爾看到到處跑的小小朋友都覺得很心驚啊!

Homey Café & Meal /小家山食

Address: No. 46, Daren Street, West District, Taichung City / Phone: 04 2321 9027/ Business hours: 09:00–16:30 (Closed on Tuesdays and Wednesdays)



小家山食 Taichung Brunch/Light Eats Cafe/Dessert!Recommended toast series + full of Taiwanese small farmer lettuce and oven-roasted green vegetables, low consumption of 250/person, time limit: 90 minutes。

