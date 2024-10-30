之前跟Sunny來大巨蛋這裡吃武蔵野森珈琲
我倆就決定要把大巨蛋裡有興趣的餐廳都安排來品嚐、品嚐
手上的餐廳太多~我就請好友Sunny看看哪一間餐廳好訂？!
我們就先吃哪一間
今天就先來紫木槿韓餐酒館
紫木槿有提供網路訂位~
我們大多是假日聚會，不會選擇不能訂位的餐廳
這對我們而言太過不便和麻煩
進入餐廳後發現它的座位不多耶…
使用了鏡子使空間有變寬廣的錯覺
還有炫麗燈光的字，有一種夜店fu!
我們預約12:00
大約12:30整間餐廳都已經客滿囉…
好險有預約!
餐廳主打的是餐酒館
有一個吧檯區，牆面放滿了韓國燒酒
想必晚上來用餐肯定別有一番風味~
餐具一個個金光閃閃
筷子不是韓式扁筷
餐桌上的筷套發現有「築間」字樣，原來也是築間品牌之一呀！
提供的餐點有常見的韓式料理如銅盤烤肉
海鮮煎餅，辣炒年糕等，還有炸物、甜點
既然是餐酒館
酒精類飲品自然也不會少
價格約在150元~250元中間
餐廳服務人員跟我們建議，2人用餐約點3~4道菜較為剛好
另外~假日不提供午間套餐
點完菜之後，就有六樣小菜上桌，都是可無限量供應
今天的小菜有：
泡菜、海帶芽、辣黃瓜、辣豆芽、馬鈴薯泥、豆干
好友點的玉米鬚茶是熱的，我點的是冰的
好友喝了一口馬上問我這茶有加糖？!
我說沒有呀~這可是餐廳唯一無糖的茶耶!
但好友一直說好甜，我說玉米鬚茶喝來本來就會帶著玉米的甜味
偷喝了一下好友的熱玉米鬚茶
真的~喝起來甜度比冰的高耶!
炸軟殼蟹
2隻特價199元
不看僧面看佛面~看這個價格也要吃
哇嗚~
非常好吃，外層酥脆，還保有蟹肉的嫩度和水份
不吃真的是對不起自己啦!
大醬馬鈴薯排骨煲 260元
好友沒有喝過~
我去韓國的時候喝過一次
味道不太一樣
韓國的味道更濃郁，但紫木槿的湯頭表現的也很好!
我們都喝到見底囉!
馬鈴薯已燉到很軟，可用筷子輕易夾斷
排骨軟嫩
好友第一次喝，接受挺高的喔!
甜辣洋釀炸雞 320元
是使用切兩截的雞翅，而非去骨雞腿肉
好友納悶的看著我說為什麼有骨頭？
不是應該是去骨的嗎？
我說在韓國也有分帶骨和沒有帶骨的炸雞
炸的外皮咔滋脆，但是有夠燙!
因為我就是一個不小心就被燙到囉…
辣炒年糕 280元
年糕很Q,、辣度不會很辣
吃之前記得攪拌
才能吃到起司、年糕、豬肉、泡菜的所有美味
銅盤烤肉-牛肉 280元
並非是銅盤上桌讓客人自行烤，而是廚房已烤好再上桌
我們都覺得生菜可以切的小片一些、多一點
因為肉量和菜量不太成正比
牛肉又嫩又多汁，因為烤肉的關係口味稍嫌重了一點
生菜不足的情況下，吃來就覺得比較鹹一點囉!
我們點了五道菜、2杯飲料
餐廳並無提供免費的茶水
每人低消$400
需加收一成服務費，可刷卡
店址：台北市信義區忠孝東路四段515號
電話：02-2766-9905
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