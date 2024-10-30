之前跟Sunny來大巨蛋這裡吃武蔵野森珈琲

我倆就決定要把大巨蛋裡有興趣的餐廳都安排來品嚐、品嚐

手上的餐廳太多~我就請好友Sunny看看哪一間餐廳好訂？!

我們就先吃哪一間

今天就先來紫木槿韓餐酒館

紫木槿有提供網路訂位~

我們大多是假日聚會，不會選擇不能訂位的餐廳

這對我們而言太過不便和麻煩

進入餐廳後發現它的座位不多耶…

使用了鏡子使空間有變寬廣的錯覺

還有炫麗燈光的字，有一種夜店fu!

我們預約12:00

大約12:30整間餐廳都已經客滿囉…

好險有預約!

餐廳主打的是餐酒館

有一個吧檯區，牆面放滿了韓國燒酒

想必晚上來用餐肯定別有一番風味~

餐具一個個金光閃閃

筷子不是韓式扁筷

餐桌上的筷套發現有「築間」字樣，原來也是築間品牌之一呀！

提供的餐點有常見的韓式料理如銅盤烤肉

海鮮煎餅，辣炒年糕等，還有炸物、甜點

既然是餐酒館

酒精類飲品自然也不會少

價格約在150元~250元中間

餐廳服務人員跟我們建議，2人用餐約點3~4道菜較為剛好

另外~假日不提供午間套餐

點完菜之後，就有六樣小菜上桌，都是可無限量供應

今天的小菜有：

泡菜、海帶芽、辣黃瓜、辣豆芽、馬鈴薯泥、豆干

好友點的玉米鬚茶是熱的，我點的是冰的

好友喝了一口馬上問我這茶有加糖？!

我說沒有呀~這可是餐廳唯一無糖的茶耶!

但好友一直說好甜，我說玉米鬚茶喝來本來就會帶著玉米的甜味

偷喝了一下好友的熱玉米鬚茶

真的~喝起來甜度比冰的高耶!

炸軟殼蟹

2隻特價199元

不看僧面看佛面~看這個價格也要吃

哇嗚~

非常好吃，外層酥脆，還保有蟹肉的嫩度和水份

不吃真的是對不起自己啦!

大醬馬鈴薯排骨煲 260元

好友沒有喝過~

我去韓國的時候喝過一次

味道不太一樣

韓國的味道更濃郁，但紫木槿的湯頭表現的也很好!

我們都喝到見底囉!

馬鈴薯已燉到很軟，可用筷子輕易夾斷

排骨軟嫩

好友第一次喝，接受挺高的喔!

甜辣洋釀炸雞 320元

是使用切兩截的雞翅，而非去骨雞腿肉

好友納悶的看著我說為什麼有骨頭？

不是應該是去骨的嗎？

我說在韓國也有分帶骨和沒有帶骨的炸雞

炸的外皮咔滋脆，但是有夠燙!

因為我就是一個不小心就被燙到囉…

辣炒年糕 280元

年糕很Q,、辣度不會很辣

吃之前記得攪拌

才能吃到起司、年糕、豬肉、泡菜的所有美味

銅盤烤肉-牛肉 280元

並非是銅盤上桌讓客人自行烤，而是廚房已烤好再上桌

我們都覺得生菜可以切的小片一些、多一點

因為肉量和菜量不太成正比

牛肉又嫩又多汁，因為烤肉的關係口味稍嫌重了一點

生菜不足的情況下，吃來就覺得比較鹹一點囉!



我們點了五道菜、2杯飲料

餐廳並無提供免費的茶水

每人低消$400

需加收一成服務費，可刷卡

店址：台北市信義區忠孝東路四段515號

電話：02-2766-9905

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

台北國父紀念館甜點|武蔵野森珈琲Diner-遠東Garden City店

台北國父紀念館美食|宣牛溫體牛肉火鍋-光復店。每日直送溫體牛新鮮Q嫩鮮甜到不要不要!

台北國父紀念館美食|ChiaoDuo House巧哚洋房，最道地正宗的義式美味非吃不可!最愛慢火燉小牛肉!

台北國父紀念館美食|囍聚精緻鍋物-鮮蝦海鮮&美國Prime去骨牛小排加價升等爆卵海膽飯，鮭魚卵多到溢出來!幸福滿滿!

台北國父紀念館甜點|騷豆花創始店~水果和豆花撞出新火花!

台北國父紀念館甜點|Sugar Miss糖思~千層蛋糕、大理石起司蛋糕專賣!