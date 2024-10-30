【花蓮食記】橋頭臭豆腐

來到花蓮玉里除了必吃的玉里麵外，這間橋頭臭豆腐也絕對是必吃的重點，他在google擁有10000則評論4.3顆星，在當地是超級名店，當天平日造訪門口還是擠了滿滿候位人潮超級誇張，上次騎車環島沒吃到，這次火車環島一定要來吃一波！

▲建議抵達後趕緊至門口抽號碼牌，抽完號碼牌評估一下時間可至對面的台灣黑熊教育館、行動郵車逛逛。

▲橋頭臭豆腐菜單：臭豆腐有分大份和小份，分別為3片和5片，在玉里這個價位算小貴，畢竟是超級名店阿！

▲內用空間稍嫌髒亂，人多要跟其他人併桌，但能排到隊吃到臭豆腐就已經感動得痛哭流涕，不會太在乎用餐環境了。

▲醬料區提供四種醬料和免洗筷可自行取用。

▲用完餐須自行將廚餘和垃圾分類。

▲臭豆腐小份 60元：臭豆腐的泡菜是直接放在豆腐上，所以要馬上吃不然豆腐會濕掉影響口感，泡菜除了脆甜外帶點微酸，還另外放了九層塔提味，臭豆腐炸得外酥內軟，有濃濃豆香，醬汁味道也調得不錯，但味道不夠臭，整體吃起來並沒有太驚豔，排隊的時間加上用餐大概要花一小時左右，個人覺得吃一次就夠了！

雞蛋糕短評：玉里最有名的小吃，門口拿號碼牌等候叫號，當天大約排了40分鐘左右，臭豆腐不是很臭的類型，外皮炸得酥酥的口感很好，泡菜又脆又甜與臭豆腐很搭。



用餐環境★★☆

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



【橋頭臭豆腐美食資訊】

地址：花蓮縣玉里鎮民權街15號

電話：038882545

官網：facebook

營業時間：11:00–19:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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