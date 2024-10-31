上次自己遊三峽老街，搭車真是麻煩，又是捷運又是公車的，不管，這次還是跟遊覽車吧！一點腦筋都不用動，省事多了，而且還快。

↓車停長福平面停車場。上次沒經過長福橋，這次剛好走過來。不料就這麼巧，我這是趕在即將動工的前夕來了，長福橋目前已封閉，預計115年完工重新開放。

↓所以本來多做橘頂涼亭和石獅子的造景，屆時將重修為三峽鳶山老鷹展翅的意象，仍為三峽代表性地標。

↓遠遠的橋那一頭，古樸的雕梁畫棟，三峽清水祖師廟巍峨壯觀的寶蓋出現眼前。

↓大漢溪支流三峽河的整治工程正進行中，和我上次來的蔚藍景象完全兩碼子事。

↓河岸邊的柳樹和宮廟旗幟還是非常有氣勢，別地方少見。

↓又是櫻花季的尾聲。

↓東北有三寶：人參、貂皮、烏拉草；三峽老街也有三寶：香腸、豆花、金牛角。好啦，我胡謅的，你要說三峽的三寶是藍染、碧螺春和金牛角，也行。但是三峽的香腸確實很出名，一般以三峽九鬮香腸和李溪口黑豬肉香腸最受青睞。

時間關係，祖師廟就囫圇逛過。

步入老街，撲面而來舊時代的氛圍，時光一下子彷彿又回到了1920年代，所以一再重遊都不會膩。

拱門、浮雕和立柱，裝飾著沿街商店的西方巴洛克風格建築，這或許反映了當時社會經濟的逐漸繁榮，以及對歐洲建築藝術的追求。然而，大量使用在地紅磚建材，並融入中國傳統文化裝飾，使得中西風格巧妙融合。今日漫步其中，別具一番藝術風味。

喜歡拍網紅照的，老街真的比哪裡都好，隨便都能拍出大片。

是吧？我說其中一寶一定有金牛角，滿街都是牛角麵包元素。

↓我才奇怪，明明沒人來三峽老街，家中前陣子也出現這樣一個紙袋！可見行銷之廣。

↓這把梵谷星夜的傘也太美了！

↓好喜歡中間那野薑花彩釉瓷盤。

↓店家門面新裝潢，傳統雕刻工藝如現場表演。

↓百年古井的歷史可以追溯到清朝時期，當時三峽做為一個繁榮的茶葉和染布業中心，這口井提供了當地人們生活用水，也成為商旅經過的重要補給地點。隨著時間推移，成為當地文化和歷史的一部分，見證了三峽的興衰與轉變。

↓我可以自稱自己就是個莫名其妙的綠手指，光憑愛心便可以令植物開花，但是碰到茶花，完全就失靈了。

吼！餓扁了，本來就是來解決中餐的。趕快回到祖師廟旁，鶯歌老街【厚道飲食店】的三峽分店，再吃一次他們最經典的古早味排骨飯——上次來就想吃了。

先滷後炸的排骨切成三分，乍看不是特別厚，但外酥內嫩，鹹香入味，就是超級好吃啦！配菜雖很家常，但都恰到好處非常下飯，特別是那酸菜，真令人胃口大開。端著中碗公，特別農村感，只差沒蹲在板凳上稀哩呼嚕三下兩下把飯扒光。

古色古香的歷史街區，傳統工藝傳承，小店舖和小吃攤令人流連忘返，步履間，彷彿都能感受到過去的故事和人情味，每次來都能觀察到時光的流轉與改變，三峽老街，就是這麼迷人。也許下次來，還會有不同的新視角，我這麼期待著。

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《新北【三峽老街】探訪，三角湧【清水祖師廟】巡禮》

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