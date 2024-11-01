還沒追到星級餐廳，先來個米其林必比登推薦~說真的這一家我應該在多年以前"文信路"就有吃過

不過當時不知道是沒拍照還是太偷懶，以至於這次才用手機稍作紀錄

溫ㄤ在網路上滑到之後就把這家列為要去名單，說走就走，就是今日！

關於VASO 弘-肉燥飯舖

店名：VASO 弘-肉燥飯舖

地址：高雄市三民區澄清路568號

電話：07-7777907

營業時間：11:30-14:30 17:00 -20:30

粉絲專頁：VASO 弘-肉燥飯舖

VASO 弘-肉燥飯舖其實跟高雄老牌的肉燥飯名店是家族店~又或許說是創新的店

以高質感的用餐氛圍，提供家常小吃，延續著柏弘與弘記的特色，打造出不同的肉燥飯市場

同時也在2022年獲得了米其林必比燈的推薦

特別跟兒子說看到這個標誌的餐廳是非常厲害的餐廳喔

希望有朝一日他可以帶著父母去摘星

室內用餐區位置不到很多，但是維持著乾淨且帶有質感

會由店員帶領入座，使用QR CODE點餐，可以使用LINE PAY非常讚

出餐的速度很快，我個人覺得SOP的流程也很不錯！

關於VASO 弘-肉燥飯舖的餐點

菜單請點我

若菜單有更動，依照現場提供為主

肉燥飯（大）+荷包蛋。65元

原味的肉燥飯吃起來肉質帶有Q綿的口感

醬汁的味道夠鹹夠香

不過稍有微詞的就是醬汁攪得稍微少了一點

半熟蛋本身也熟掉了~

稍嫌可惜

麻辣肉燥飯+荷包蛋。75元

如果你可以吃辣，拜託～這一碗真的特色度很足

是那種吃了之後你會有記憶點的麻辣肉燥飯

絕對不是你以為加了辣油拌一半就好的腳色

相較於肉燥飯來說，麻辣肉燥飯攪的醬汁就有夠多～而且濕潤的每一口都美味

空氣中會瀰漫著一股椒香，不嗆辣但是香

肥瘦比的部分我覺得主以肥肉為主，但是卻不會讓人覺得油膩

而是Ｑ嫩帶膠質感，非常喜歡

伴隨著半熟蛋的留下，那充滿蛋香的包覆感更加有層次與豐富性了

讓人每一口都覺得太美味了吧

腿庫切盤。55元

以價格上看來稍嫌貴了一些

不過香滷入味，特別是在瘦肉的部分又不顯乾硬～肥肉則是帶有彈牙口感，雙重享受

燙青菜。50元

燙青菜的價格雖然也不是很便宜(因為有點小份)，不過充滿蒜香的脆口空心菜很容易讓人一口接一口，超涮嘴的

蒸蛋湯。50？

基底喝起來類似是鰹魚高湯的基底，清爽好喝

跟我們孰知的其他蒸蛋湯的風味有所區別～蒸蛋充滿蛋香，裡面還有著香菇等搭配

如果想喝湯是一個不錯的選擇

這次吃完VASO 弘-肉燥飯舖我必須說麻辣肉燥飯有讓我驚艷到~

而可以在如此美輪美奐的地方吃到平價的肉燥飯也算是滿足跟享受～下次想要吃點特別的肉燥飯？VASO 弘-肉燥飯舖是一個不錯的好選擇喔

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