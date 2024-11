(本文同步發表於「SJKen的浮光掠影」部落格,喜歡我的文章,請幫忙到「SJKen的浮光掠影FB粉絲頁」按讚,謝謝。)





<一分鐘短評>

你在我最需要你的時間選擇離開,我憑甚麼相信現在你的出現與關心,會不會再次消失?

導演在2021年11~ 12月Covid-19疫情後半段期間美國,選擇透過公路電影的形式,以最少人接觸聚集的方式,將90%戲份聚焦在男女主角之間,細膩地描摹一位曾經因吸毒酗酒失責父親百般彌補,企圖竭盡所能喚醒早已長大,卻同樣身陷煙酒嗑藥的女兒迷途知返的父女親情輾轉,

短短一天,兩人展開了 一趟親子公路之旅,從清晨到深夜,兩人之間的關係,也從摩擦不斷相愛相殺,到相濡以沫和解重共生,全片在衝突的當下與曾經美好的過往時空間交錯,透過一望無際無限空曠的公路風景,與多首動人心弦的樂曲, 完美譜出了生命不免挫折失望,在攜手前行走過風雨的洗禮後,在峰迴路轉處,往往會有意想不到動人生命樂章!

2024年11月8日本週五將在台上映的美國電影《霸愛之路》( Bleeding Love),是一部拍攝製作魚221年11~12月美國Covid-19疫情大流行後半期間,美籍荷裔的新銳導演艾瑪 ‧ 魏斯騰伯格(Emma Westenberg)巧妙地選擇了公路電影的形式,將90%的主戲聚焦由《星際大戰》《三部曲猜火車》《紅磨坊》聞名全球的蘇格蘭知名男星伊旺 ‧ 麥奎格(Ewan McGregor)與愛女克萊拉 ‧ 麥奎格(Clara McGregor)擔綱男女主角的父女之間,中間穿插了父女諜對諜的鬥智,相互調侃溫馨合唱,到發現真相的父女劇烈衝突、分道揚鑣到迷途知返,兩人化解多年心結,放下所有不愉快的過往,踏上戒毒重生的公路之旅。

電影《霸愛之路》( Bleeding Love)於2023年3月在美國西南偏南電影節 (South by Southwest Film Festival )全球首登場,2024年2月比利時院線全球首上映,並於2024年10月高雄電影節『非典型視窗』單元登場與台灣觀眾相見歡。

2024年11月8日在台上映《霸愛之路》中文預告,影片引用自https://www.youtube.com/watch?v=L9o-LiODtt4

2024年11月8日本週五將在台上映的美國電影《霸愛之路》( Bleeding Love)片尾插曲"Sea Birds" ,影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=I1MCpXxMAQU&t=1s

本片英文片名"Bleeding Love" 源自本片主角兼編劇的克拉拉・麥奎格(Clara McGregor)私下的愛歌,由英國女歌手手Leona Lewis於2007年演唱的同名歌曲,這首由Leona Lewis 的“Bleeding Love”,是很多人的愛歌,也不是第一次被電影引用,上一部採用這首歌曲的電影是娜塔莉波曼跟艾希頓庫奇領銜主演的電影《飯飯之交》(No Strings Attached,2011), 克拉拉・麥奎格(Clara McGregor)表示歌詞裡所描述的,與電影裡父女從一開始的相愛相殺,到後來的和解共生的過程極其相似吻合,所以不只將這首歌設為電影主題曲,更延伸為片名,大家在觀影過程中可以細細去感受。

而曾在電影《紅磨坊》(Moulin Rouge,2001)一鳴驚人的男星伊旺 ‧ 麥奎格(Ewan McGregor),多年後為了捧紅女兒克萊拉 ‧ 麥奎格(Clara McGregor)再開金口,兩人在戲裡合唱同名歌曲 "Bleeding Love",他的嗓子依然保養得很好,戲外兩人也合錄了戲裡另一首片尾的插曲" Sea Birds" ,這兩首歌一前一後與劇情發展緊密相扣,也為兩人之間在戲裡從相愛相殺到和解重生的關係蛻變,下了最好的註解。

2024年11月8日本週五將在台上映的美國電影《霸愛之路》( Bleeding Love)同名主題曲 " Bleeding Love "(淌血的愛),由大家耳熟能詳的英國女歌手Leona Lewis於2007年演唱,影片引用自https://www.youtube.com/watch?v=7_weSk0BonM

But I don't care what they say

I'm in love with you

They try to pull me away, but they don't know the truth

My heart's crippled by the vein that I keep on closing

You cut me open and I

Keep bleeding, keep, keep bleeding love

I keep bleeding, I keep, keep bleeding love

Keep bleeding, keep, keep bleeding love

You cut me open

電影《霸愛之路》( Bleeding Love),由美籍荷蘭裔的新銳年輕女導演艾瑪 ‧ 魏斯騰伯格(Emma Westenberg)在2014年執導拍攝的荷語短片"Het stilleven van Estelle(英譯為The Still life of Estelle),以及2018年執導,探討女性情慾的音樂MV "Janelle Monáe: Pynk"(英譯為The Making of Jannelle Mon),以及她執導的第一部電影長片處女作"Stranger's Arm),美國電影《霸愛之路》( Bleeding Love)是她執導的第二部長片,她不僅以獨特的敘述手法,交錯著片中父女年少相處的溫馨時空,包括童年時親子一起看棒球無話不說的歡樂時光與無處不在的親子笑聲,對照襯托出當下時空久別重逢情感疏離的父女各自的內心寫照加上劇本是由飾演女兒的女主角克萊拉・麥奎格(Clara McGregor)親自參與故事編發想,以及監製在片中飾演父親的男主角伊旺 ‧ 麥奎格(Ewan McGregor)父女攜手共同創作,兩人在真實世界與戲裡都是父女關係,演來自然情真意切,讓觀眾看得十分入戲。

在年齡相仿的導演艾瑪 ‧ 魏斯騰伯格(Emma Westenberg)與克萊拉・麥奎格(Clara McGregor,1996年生,現年28歲)默契十足的編寫下,全片透過一段又一段父女間或輕鬆、或欺瞞、或感性等等不同的對白,加入了片中有著繪畫才華女兒曾經揮灑,洋溢著年少洋溢瑰麗又迷幻的視覺的畫作,加上多首悅耳動聽的原聲帶插曲,與壯麗卻清冷的公路風景,引領觀眾隨著片中故事劇情的推演發展,反覆地穿越在回憶與當下時空的糾纏,片中還有一段父女兩人站在鐵道鐵軌兩側,隱然有一種遙向當年伊旺 ‧ 麥奎格(Ewan McGregor,1971年, 現年53歲)一片年少成名的影壇佳作《 猜火車》(Trainspotting,1996)致敬之意,讓人有一種說不出的動容!

電影細細描摩了正值二十青春年華,充滿叛逆感沉溺在煙酒毒難以自拔的女兒,以及一位走過了同樣有過嗑藥年少輕狂歲月,如今重返正途另外娶妻生子的47歲父親,在接到無力管教的前妻訊息,得知人在醫院嗑藥過量差點死去的女兒,兩人開著小貨卡狂駛在時而綠意盎然,時而曠野孤寂的美國公路上,邁向父親特別為不知情的女兒所安排的戒毒所,當真相在無意間被父親現任的妻子點破告知時,最後終於得知真相的女兒與父親展開了全片最激烈的對立爭吵,也掀開了女兒為何不再信任父親的內心關鍵,對於父親在她童年最需要他在時,卻選擇了與母親離婚不告而別極其殘忍的決定,讓兩人之間,在經過了歲月的淘洗過後,產生了父女之間難以跨越的鴻溝;

而片中因為女兒的任性反叛,加上了二手貨卡突然拋錨的意外,引出了片中一位又一位特色鮮明的男女配角,拖吊貨卡的女司機、有著不為人知過往的吹氣球小丑、休息站商店裡的男店員、酒吧裡的女老闆、提供女兒搭便車的陌生男人,他們的言行舉止,都為全片的故事發展,頻添了許多的變數,讓結局有如脫韁失控的野馬,帶領著父女兩人都無法掌控的結局發展,想知道這些男女配角如何與男女主角互動,結局又會如何峰迴路轉的安排,請鎖定即將在2024年11月8日在台上映的電影《霸愛之路》( Bleeding Love),進影城戲院慢慢感受一趟一趟從相愛相殺到和解重生的父女親子公路之旅!

<電影本事>

在青春期女兒歷經用藥過量,以致瀕臨死亡的危險後,父親決定帶她上路,克服自己年輕時也曾經歷經的成癮問題。



自從離婚後,他便久未與女兒見面,父女間尷尬卻又曾經熟悉的親密感,在公路上重新被喚起;然而,父親離婚後另組新家庭、尚未完全撫平的分離創傷,還有女兒當下的上癮症狀,讓旅途充滿顛頗。漫漫長路上,傷痕累累的人們共同尋求治癒彼此的可能⋯。





霸愛之路 Bleeding Love

台灣上映:2024年11月8日

製作公司:Duex Da es Entertainment, Black Magic

電影類型:劇情

出品國家:美國

台灣發行 : 本萃電影

電影片長:1時43分

電影級別:輔導級12

電影監製 : Mark Amin, Tyler Boehm, Vera Bulder, Greg Lauritano, Clara McGregor,Mason Plotts , Christine Vachon與Cami Winikoff

電影導演:艾瑪 ‧ 魏斯騰伯格(Emma Westenberg)

故事原創 : Ruby Caster, Clara McGregor 與Vera Bulder

電影編劇 : Ruby Caster

電影音樂 : Raven Aartsen

選角指導 : Angelique Midthunder

製作設計 : Stephonik

美術設計 : Kristen Kogler與Jacqueline Pettitt

服裝設計 : Sophie Hardeman

妝髮設計 : John Hall​, Alison Smith與Danielle Vigil

視覺特效 : Jonathan Heckler

視覺設計 : May Satsuki Asai

主要演員:

《猜火車》伊旺 ‧ 麥奎格(Ewan McGregor)飾演父親

克萊拉 ‧ 麥奎格(Clara McGregor)飾演女兒

Devyn McDowell飾演年幼時的女兒

Vera Bulder飾演Tommy

Travis Hammer飾演Eli

Kim Zimmer飾演Elsie

Jake Weary飾演Kip

Willard Runsabove飾演Amos

Kristin K. Berg飾演Abigail

Sasha Alexander飾演Michelle

Eve Kozikowski飾演Kentucky

Jacob Browne飾演Shiloh

Helen Trencher飾演Shelly

Ilasiea Gray飾演Pearl

Fischer Knapp飾演收銀員

Mat Mahboub飾演職員

Farooq A. Quresh飾演護士

Clint Obenchain飾演汽車旅館職員

Sale Taylor飾演酒吧櫃台

Erica Bitton飾演Valerie

Joann Kline飾演女侍者

Esther McGregor飾演青少女

Rachael Edlow 飾演AA Member

Stephonik飾演歌手

FB官方粉絲頁 : 本萃電影







(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照,係引用自本萃電影Benchmark Films FB粉絲專頁相片 ,圖片僅作為推薦好電影之目的,無任何商業利益之考量,版權歸屬本萃電影Benchmark Films所有,請勿任意轉載,或另移作商業使用。



二、本文介紹的電影預告影片 ,引用自本萃電影Benchmark Films Youtube頻道,版權歸屬本萃電影Benchmark Films所有。



三、本文觀影心得文字,版權歸屬SJKen個人所有,未經本人書面同意,請勿任意引用、分享、轉載與下載,盜文必究。

文章標籤