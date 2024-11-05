在鹿港老街的歷史氛圍中 透過塩太郎的家-鹿港店變裝體驗 提供服飾出租、攝影服務、下午茶茶點 一條龍沉浸式

彷彿穿越時空 回到古老時代 這裡提供多達300種漢服、浴衣及趣味Cosplay服裝 平日還有附頭髮造型、飾品、配件、鞋子任選

讓人徜徉在桂花巷、古厝間 拍出專屬的獨特影像 即使天氣不佳 在塩太郎的家-鹿港店內仍能拍出絕美的復古照片

店內提供下午茶點 甚至販售茶葉、伴手禮 服務周到貼心 尺寸齊全 無論男女老少 全家都能輕鬆變身古代美人型男

下次與三五兄弟姊妹約會時 別再只約吃飯 換上漢服或和服 一起來上演一場穿越劇吧！

原文:塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點)

塩太郎的家在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:塩太郎的家-鹿港店

塩太郎的家電話:0972-832-953 line@650egpsd

塩太郎的家營業時間:09:30–17:30 周二公休 詳見官網或google商家資訊

塩太郎的家ＦＢ: 點我

塩太郎的家ＩＧ: 點我

塩太郎的家地址:彰化縣鹿港鎮大有街42號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以塩太郎的家為主

文章內有塩太郎的家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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大家對穿越劇一定不陌生 彰化鹿港就有這麼一個地方可以實現願望喔！

那就是位在鹿港老街大有街上的塩太郎的家-鹿港店 交通相當方便

如果開車前往的小夥伴們 附近也有很多收費停車場

塩太郎的家-鹿港店提供多元的服裝款式 多達300種漢服、浴衣及趣味Cosplay服裝

涵蓋女裝、男裝、童裝...等各種尺寸 每款服飾的設計都十分精緻 針腳細膩 布料觸感優良

如果一時之間不知道如何選擇 也可以將需求和喜歡的色系告訴店員 讓她來推薦 節省現場挑衣服的時間

選好衣服後 依不同消費套組 會提供編髮假髮造型

接下來就是著裝與編髮的過程了 店員們會親切地說明穿法 並協助著裝 輕鬆完成變身

塩太郎的家-鹿港店也提供豐富的配件與道具 從髮飾、首飾、腰帶到繡花鞋、木屐....等一應俱全

讓古裝造型更加完美 還有紙傘、圓扇、燈籠等多種手持道具 以及實用的古式提布包 讓整體搭配更豐富立體

【預約方式】：請加入塩太郎的家line@：650egpsdhttps://lin.ee/x7zWc2M

ＹＵＮＯ這次跟著劉家四千金一起來塩太郎的家玩 還排了舞蹈

雖然跳得二二六六 但是姐妹一行人都玩得相當開心

古色古香的布景中 古裝劇中最常出現的場景之一就是彈古箏

瞬間帶入那段古老的時光 彷彿置身於古代的詩情畫意中

塩太郎的家-鹿港店 有多處搭好的造景 即使天氣不佳 也能在店內的棚拍區拍出絕美的復古照片 享受一場獨特的懷舊之旅

現場還有投壺筆試 一次10元5支箭 投中還有送梅子冰棒可以吃喔！更有

投壺英雄榜｜盟主爭霸賽

🎉最終奪盟主，重賞 『覓境莊園 平日雙人房住宿券』❗️❗️價值5000元❗️❗️

🏮時間：8月15日~9月15日

🏮地點：塩太郎的家-鹿港店（鹿港鎮大有街42號）

🏮比試規矩：

1. 追蹤FB粉絲專頁及「塩家客棧」IG

2. 在此篇活動文章✨按讚+分享✨

3. 投壺🎯為比試內容

一次100元50支箭

（每100元都有保底小獎勵喔❤️）

可多次刷榜，累計成績。

🏮登榜方式：

上榜英雄請留下FB臉書姓名，每週四會在FB粉絲專頁及IG同步公布榜單。

直至9月16日揭曉盟主。

後方的竹林區也是很不錯的造景 店長說未來也會成為享用下午茶點的所在地

下午茶套餐優惠價150元包含：

冷泡茶＆壺泡茶擇一 麵包＆蛋糕茶擇一 茶軟餅兩片 價格很划算

餐點的表現也很優秀 原本以為這種複合式茶樓的茶點應該普普通通 結果吃一口驚為天人！出乎意料的好吃

穿著漢服品茶享用茶點 一條龍的沈浸式體驗 讓人很有穿越時空的感覺

接著ＹＵＮＯ一行人來到鹿鹿鬆餅屋 隱身於小巷內的百年建築 百年老古厝被保留下來

經整修後變成咖啡館 裡頭古色古香 提供精緻餐食、糕點和飲料 可以欣賞歷史建築之美 吃吃美食也能拍美照

這座百年古厝原為鹿港明儒的故居 後來被業主接收整頓後成為現在的鹿鹿鬆餅屋

閣樓茶席更是漂亮 超有古早味 可以在這邊拍出超多好照片

古風設計 充滿歲月的痕跡 有機會來到鹿港 鹿鹿鬆餅屋相當值得一訪唷

婷婷跟媽媽姐妹也現場來個官人劇場呢 真的超有記憶點

施敦仁皮雕館可體驗皮雕藝術創作diy 100元起

吳肇勳書法館 書法小圓扇：100元/把

手手桂花 古式香包(香牌)2個300元/人 5人成團 需提前預約

南管樓閣 擺拍體驗：100元/人 約20分鐘 南管體驗：300元/人 30分鐘

結合在地合作店家協助設計變裝套組行程 內容相當精彩豐富！可詢問仙女店長



一整天下來的漢服體驗 太讓人印象太深刻了 真的好喜歡 無論是想拍全家福、婚紗、情侶或閨蜜寫真都會是很棒的回憶 用力推薦給小夥伴們