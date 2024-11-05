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彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：15
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YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1181篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：彰化縣 > 鹿港鎮

彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

在鹿港老街的歷史氛圍中 透過塩太郎的家-鹿港店變裝體驗 提供服飾出租、攝影服務、下午茶茶點 一條龍沉浸式

彷彿穿越時空 回到古老時代 這裡提供多達300種漢服、浴衣及趣味Cosplay服裝 平日還有附頭髮造型、飾品、配件、鞋子任選 

讓人徜徉在桂花巷、古厝間 拍出專屬的獨特影像 即使天氣不佳 在塩太郎的家-鹿港店內仍能拍出絕美的復古照片

店內提供下午茶點 甚至販售茶葉、伴手禮 服務周到貼心 尺寸齊全 無論男女老少 全家都能輕鬆變身古代美人型男

下次與三五兄弟姊妹約會時 別再只約吃飯 換上漢服或和服 一起來上演一場穿越劇吧！ 

原文:塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點)

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塩太郎的家在哪裡?怎麼去?

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彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點名稱:塩太郎的家-鹿港店

彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點塩太郎的家電話:0972-832-953   line@650egpsd

彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點塩太郎的家營業時間:09:30–17:30   周二公休   詳見官網或google商家資訊

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彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點塩太郎的家ＩＧ:彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點點我

彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點塩太郎的家址:彰化縣鹿港鎮大有街42號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以塩太郎的家為主

文章內有塩太郎的家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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大家對穿越劇一定不陌生 彰化鹿港就有這麼一個地方可以實現願望喔！

那就是位在鹿港老街大有街上的塩太郎的家-鹿港店 交通相當方便

如果開車前往的小夥伴們 附近也有很多收費停車場  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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塩太郎的家-鹿港店提供多元的服裝款式 多達300種漢服、浴衣及趣味Cosplay服裝

涵蓋女裝、男裝、童裝...等各種尺寸 每款服飾的設計都十分精緻 針腳細膩 布料觸感優良

如果一時之間不知道如何選擇 也可以將需求和喜歡的色系告訴店員 讓她來推薦 節省現場挑衣服的時間  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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選好衣服後 依不同消費套組 會提供編髮假髮造型

接下來就是著裝與編髮的過程了 店員們會親切地說明穿法 並協助著裝 輕鬆完成變身 彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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塩太郎的家-鹿港店也提供豐富的配件與道具 從髮飾、首飾、腰帶到繡花鞋、木屐....等一應俱全

讓古裝造型更加完美 還有紙傘、圓扇、燈籠等多種手持道具 以及實用的古式提布包 讓整體搭配更豐富立體

【預約方式】：請加入塩太郎的家line@：650egpsdhttps://lin.ee/x7zWc2M  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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ＹＵＮＯ這次跟著劉家四千金一起來塩太郎的家玩 還排了舞蹈

雖然跳得二二六六 但是姐妹一行人都玩得相當開心  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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古色古香的布景中 古裝劇中最常出現的場景之一就是彈古箏

瞬間帶入那段古老的時光 彷彿置身於古代的詩情畫意中  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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塩太郎的家-鹿港店 有多處搭好的造景 即使天氣不佳 也能在店內的棚拍區拍出絕美的復古照片 享受一場獨特的懷舊之旅  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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現場還有投壺筆試 一次10元5支箭 投中還有送梅子冰棒可以吃喔！更有

投壺英雄榜｜盟主爭霸賽

🎉最終奪盟主，重賞 『覓境莊園 平日雙人房住宿券』❗️❗️價值5000元❗️❗️

🏮時間：8月15日~9月15日

🏮地點：塩太郎的家-鹿港店（鹿港鎮大有街42號）

🏮比試規矩：

1. 追蹤FB粉絲專頁及「塩家客棧」IG

2. 在此篇活動文章✨按讚+分享✨

3. 投壺🎯為比試內容

一次100元50支箭

（每100元都有保底小獎勵喔❤️）

可多次刷榜，累計成績。

🏮登榜方式：

上榜英雄請留下FB臉書姓名，每週四會在FB粉絲專頁及IG同步公布榜單。

直至9月16日揭曉盟主。

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後方的竹林區也是很不錯的造景 店長說未來也會成為享用下午茶點的所在地  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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下午茶套餐優惠價150元包含：

冷泡茶＆壺泡茶擇一 麵包＆蛋糕茶擇一 茶軟餅兩片 價格很划算

餐點的表現也很優秀 原本以為這種複合式茶樓的茶點應該普普通通 結果吃一口驚為天人！出乎意料的好吃  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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穿著漢服品茶享用茶點 一條龍的沈浸式體驗 讓人很有穿越時空的感覺  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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接著ＹＵＮＯ一行人來到鹿鹿鬆餅屋 隱身於小巷內的百年建築 百年老古厝被保留下來

經整修後變成咖啡館 裡頭古色古香 提供精緻餐食、糕點和飲料 可以欣賞歷史建築之美 吃吃美食也能拍美照  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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這座百年古厝原為鹿港明儒的故居 後來被業主接收整頓後成為現在的鹿鹿鬆餅屋

閣樓茶席更是漂亮 超有古早味 可以在這邊拍出超多好照片  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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古風設計 充滿歲月的痕跡 有機會來到鹿港 鹿鹿鬆餅屋相當值得一訪唷  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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婷婷跟媽媽姐妹也現場來個官人劇場呢 真的超有記憶點  彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點 吳肇勳書法館 書法小圓扇：100元/把 

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彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點 手手桂花 古式香包(香牌)2個300元/人 5人成團 需提前預約

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彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點 南管樓閣 擺拍體驗：100元/人 約20分鐘 南管體驗：300元/人 30分鐘

結合在地合作店家協助設計變裝套組行程 內容相當精彩豐富！可詢問仙女店長

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一整天下來的漢服體驗 太讓人印象太深刻了 真的好喜歡 無論是想拍全家福、婚紗、情侶或閨蜜寫真都會是很棒的回憶 用力推薦給小夥伴們彰化縣鹿港鎮塩太郎的家-鹿港店｜穿越時空拍美照 穿著漢服逛鹿港老街！沉浸式變裝體驗 下午茶一條龍(彰化鹿港一日遊景點

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