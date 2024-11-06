串串麻辣鍋算是近期非常夯的餐廳，
Ruby也沒有嘗試過這種新興的吃火鍋方式，
當然也要來品嘗看看，一進門就聞到麻辣鍋的香味，
Ruby 要來開箱分享這壹直串麻辣鴛鴦的魅力了。
與傳統麻辣鍋不同的是，
串串麻辣鍋增添了冰箱自選食材的樂趣，
冰箱內的食材都非常的整齊乾淨，
眾多豐富的菜餚串串可選擇。
餐廳共有兩層樓，二樓的用餐空間同樣寬敞舒適，
不僅有基本的四人座位，也有多人大桌聚餐的位子。
店內的裝潢佈置也非常用心設計，
用日式漫畫來呈現中國風的氛圍。
串串鍋的菜餚種類非常豐富，
拿桌上的木盤子去拿取串串就可以，
還多了一個透明塑膠套，小小細節算是非常注重衛生。
有溫體牛肉包菜、里肌肉串、羊肉串、牛舌、
巴沙魚、雞皮、蓮藕片、 玉米筍、蔬菜、
各式各樣的火鍋料，都是每天新鮮現串的，
也因客人拿的速度太快，店員也是現在一直在串，好應付饕客們。
Ruby拿了滿滿一大盤串串，每一串的蔬菜都很新鮮。
店員結帳時會依照竹籤的數量計算金額，
連放竹籤的桶子都是訂製的，真的細節滿分。
壹直串麻辣用餐時間為90分鐘，內用外帶低消為$680元，
開瓶費每瓶300元，菜單放這給大家參考。
醬料的部分有烏醋、蠔油、香油、醬油、白醋，
辣椒、蒜頭、蔥花及香菜，
四川的麻辣鍋的沾醬，都是用油碟的沾醬。
有基本款的蒜蓉油碟也可以加辣，
這種油碟吃的方式可降低辣度且又不傷胃，
最特別的居然有中國四大名醋之一的【保寧醋】，
保寧醋還曾獲得巴拿馬「太平洋萬國博覽會」金獎。
加上保寧醋又多添加了一股陳香味，絕對要嘗試看看。
餐具的部分，Ruby覺得壹直串麻辣非常用心，
各式各樣的吉祥話， 感覺吃完後
去打麻將或是買彩卷，好運彷彿也隨之而來。
連各式各樣的酒杯都一應俱全，
像是啤酒杯、威士忌杯等等的酒杯。
干碟 $30
喜歡較重口味的也可以點一盤干碟，
是由辣椒粉、熟芝麻以及花生粉所調和而成的，
看似不辣的干碟，沾上肉品類，入口後的麻辣感真的是爽度爆表。
麻辣鴛鴦鍋 $380
如果不能吃太辣，鴛鴦鍋是不錯的選擇。
辣度有分微辣、小辣、中辣及大辣
滿足不同辣度偏好的客人，Ruby當天是選中辣的辣度。
點麻辣鴛鴦鍋都會附鴨血和豆腐，
白湯則是有白蘿蔔，之後有需要再加點就可以了。
鴨血的口感獨特，滑嫩又細膩。入口是非常順滑的
麻辣湯底和鴨血一起燉煮後，
麻辣香鴨血入口真的是恰到好處的嫩。
豆腐則是凍豆腐， 充分吸收麻辣鍋底的香辣。
辣的豆香味，伴隨著麻鍋底的辛香，滋味更加豐富。
不得不說這蘿蔔真的是好鮮甜
串串的部分 Ruby把肉類及海鮮類放在辣湯煮，
菜類及火鍋料就放到白湯煮。
油條 $50
吃麻辣鍋一定要點油條搭配，
搭配麻辣鍋一起享用，讓味覺帶來層次豐富的體驗。
美國Prime無骨牛小排 $700
每片牛肉的油花分佈得很均勻，
精挑細選的Prime等級牛小排，
涮煮後肉片口感嫩滑，配上麻辣鍋底，就是嫩。
這三樣不愧是店裡人氣餐點，絕對要點起來。
私房排骨酥 $200、食神牛肉丸 $200
排骨外酥裡嫩，搭配麻辣鍋底， 簡直是絕配。
牛肉丸很彈牙，一咬下會噴汁，要小心燙口。
手工墨魚蝦滑 $200
喜愛海鮮的朋友，手工捏製的墨魚蝦滑，
真材質料看的見，細膩滑嫩，鮮美十足。
紅薯Q粉 $80
丟下鍋煮到紅薯Q粉變成透明後，加上旁邊的醬料，
一碗酸辣粉就完成了，保寧醋的畫龍點睛，
讓紅薯Q粉更有層次感。
高麗菜、大白菜 $80、鳥蛋 $100
飲品百年仙草甘茶 一壺$220
為了中和辣的口味，Ruby還點了店內的特色飲品百年仙草甘茶，
甜甜的仙草茶配上碎冰，非常解膩又解渴。
吃到一半店員都會幫忙主動加湯，店家自己熬煮的高湯，
不是加排白開水去稀釋湯，
連加湯的茶壺器具也是非常講究的。
如在沒客滿的狀況下，店家也很貼心地允許我們繼續享受美食餐點，
在用餐的途中也會詢問辣度和口味是否符合胃口，
因第一次來點餐之前也都很詳細介紹，
在食材的新鮮度、口味、服務、店內的用餐環境，
看的出來店家都是相當用心的規劃與設計。
如果你也熱愛麻辣鍋也想嘗試這樣的串串的火鍋，
壹直串麻辣鴛鴦絕對值得你來品味看看的一間餐廳。
【店家資訊】
👉壹直串麻辣鴛鴦
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🏠台北市大安區通化街8號
☎️02-2700-8787
⏰PM15:00~PM03:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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