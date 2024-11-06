串串麻辣鍋算是近期非常夯的餐廳，

Ruby也沒有嘗試過這種新興的吃火鍋方式，

當然也要來品嘗看看，一進門就聞到麻辣鍋的香味，

Ruby 要來開箱分享這壹直串麻辣鴛鴦的魅力了。

與傳統麻辣鍋不同的是，

串串麻辣鍋增添了冰箱自選食材的樂趣，

冰箱內的食材都非常的整齊乾淨，

眾多豐富的菜餚串串可選擇。

餐廳共有兩層樓，二樓的用餐空間同樣寬敞舒適，

不僅有基本的四人座位，也有多人大桌聚餐的位子。

店內的裝潢佈置也非常用心設計，

用日式漫畫來呈現中國風的氛圍。

串串鍋的菜餚種類非常豐富，

拿桌上的木盤子去拿取串串就可以，

還多了一個透明塑膠套，小小細節算是非常注重衛生。

有溫體牛肉包菜、里肌肉串、羊肉串、牛舌、

巴沙魚、雞皮、蓮藕片、 玉米筍、蔬菜、

各式各樣的火鍋料，都是每天新鮮現串的，

也因客人拿的速度太快，店員也是現在一直在串，好應付饕客們。

Ruby拿了滿滿一大盤串串，每一串的蔬菜都很新鮮。

店員結帳時會依照竹籤的數量計算金額，

連放竹籤的桶子都是訂製的，真的細節滿分。

壹直串麻辣用餐時間為90分鐘，內用外帶低消為$680元，

開瓶費每瓶300元，菜單放這給大家參考。

醬料的部分有烏醋、蠔油、香油、醬油、白醋，

辣椒、蒜頭、蔥花及香菜，

四川的麻辣鍋的沾醬，都是用油碟的沾醬。

有基本款的蒜蓉油碟也可以加辣，

這種油碟吃的方式可降低辣度且又不傷胃，

最特別的居然有中國四大名醋之一的【保寧醋】，

保寧醋還曾獲得巴拿馬「太平洋萬國博覽會」金獎。

加上保寧醋又多添加了一股陳香味，絕對要嘗試看看。

餐具的部分，Ruby覺得壹直串麻辣非常用心，

各式各樣的吉祥話， 感覺吃完後

去打麻將或是買彩卷，好運彷彿也隨之而來。

連各式各樣的酒杯都一應俱全，

像是啤酒杯、威士忌杯等等的酒杯。

干碟 $30

喜歡較重口味的也可以點一盤干碟，

是由辣椒粉、熟芝麻以及花生粉所調和而成的，

看似不辣的干碟，沾上肉品類，入口後的麻辣感真的是爽度爆表。

麻辣鴛鴦鍋 $380

如果不能吃太辣，鴛鴦鍋是不錯的選擇。

辣度有分微辣、小辣、中辣及大辣

滿足不同辣度偏好的客人，Ruby當天是選中辣的辣度。

點麻辣鴛鴦鍋都會附鴨血和豆腐，

白湯則是有白蘿蔔，之後有需要再加點就可以了。

鴨血的口感獨特，滑嫩又細膩。入口是非常順滑的

麻辣湯底和鴨血一起燉煮後，

麻辣香鴨血入口真的是恰到好處的嫩。

豆腐則是凍豆腐， 充分吸收麻辣鍋底的香辣。

辣的豆香味，伴隨著麻鍋底的辛香，滋味更加豐富。

不得不說這蘿蔔真的是好鮮甜

串串的部分 Ruby把肉類及海鮮類放在辣湯煮，

菜類及火鍋料就放到白湯煮。

油條 $50

吃麻辣鍋一定要點油條搭配，

搭配麻辣鍋一起享用，讓味覺帶來層次豐富的體驗。

美國Prime無骨牛小排 $700

每片牛肉的油花分佈得很均勻，

精挑細選的Prime等級牛小排，

涮煮後肉片口感嫩滑，配上麻辣鍋底，就是嫩。

這三樣不愧是店裡人氣餐點，絕對要點起來。

私房排骨酥 $200、食神牛肉丸 $200

排骨外酥裡嫩，搭配麻辣鍋底， 簡直是絕配。

牛肉丸很彈牙，一咬下會噴汁，要小心燙口。

手工墨魚蝦滑 $200

喜愛海鮮的朋友，手工捏製的墨魚蝦滑，

真材質料看的見，細膩滑嫩，鮮美十足。

紅薯Q粉 $80

丟下鍋煮到紅薯Q粉變成透明後，加上旁邊的醬料，

一碗酸辣粉就完成了，保寧醋的畫龍點睛，

讓紅薯Q粉更有層次感。

高麗菜、大白菜 $80、鳥蛋 $100

飲品百年仙草甘茶 一壺$220

為了中和辣的口味，Ruby還點了店內的特色飲品百年仙草甘茶，

甜甜的仙草茶配上碎冰，非常解膩又解渴。

吃到一半店員都會幫忙主動加湯，店家自己熬煮的高湯，

不是加排白開水去稀釋湯，

連加湯的茶壺器具也是非常講究的。

如在沒客滿的狀況下，店家也很貼心地允許我們繼續享受美食餐點，

在用餐的途中也會詢問辣度和口味是否符合胃口，

因第一次來點餐之前也都很詳細介紹，

在食材的新鮮度、口味、服務、店內的用餐環境，

看的出來店家都是相當用心的規劃與設計。

如果你也熱愛麻辣鍋也想嘗試這樣的串串的火鍋，

壹直串麻辣鴛鴦絕對值得你來品味看看的一間餐廳。

【店家資訊】

👉壹直串麻辣鴛鴦

🍽 FB官方粉絲團請點此 / IG 官方粉絲團請點此

線上訂位連結點此

🏠台北市大安區通化街8號

☎️02-2700-8787

⏰PM15:00~PM03:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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