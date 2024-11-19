【高雄左營美食推薦】左營地瓜菜包｜40年手工製作的在地味道，週末限定的銅板幸福！

隱藏在高雄仙樹三山宮前的早市內的「左營地瓜菜包」(鄰近哈囉市場)，以其40年的歷史與獨特風味，成為左營地區深受居民喜愛的傳統小吃。不管是當地居民還是外地遊客，都被這份手工美味所吸引。以下帶你深入了解這家週末限定的隱藏版銅板美食！

關於左營地瓜菜包

1.歷史悠久的美味傳承：左營地瓜菜包擁有40年的歷史，是當地人從小吃到大的經典滋味。這份傳統小吃不僅承載著左營的文化記憶，更以手工製作的堅持，贏得了無數人的味蕾。



2.堅持新鮮手工製作：店家只在 週六和週日 出售，並堅持每天現做，選用新鮮的地瓜、地瓜粉、高麗菜、蔥、蝦米和絞肉等配料，確保每一口都是最新鮮的滋味。



3.風味獨特：地瓜製作的外皮柔軟Q彈，內餡鹹香多汁，搭配特製醬料，口感層次豐富，是左營地區不可錯過的傳統美食。