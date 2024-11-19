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銅板價的經典味道！高雄左營地瓜菜包 週末手工限定美食推薦。

2024-11-19 16:17:18 文字：高雄旅遊王
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高雄旅遊王

高雄旅遊王

【高雄左營美食推薦】左營地瓜菜包｜40年手工製作的在地味道，週末限定的銅板幸福！

隱藏在高雄仙樹三山宮前的早市內的「左營地瓜菜包」(鄰近哈囉市場)，以其40年的歷史與獨特風味，成為左營地區深受居民喜愛的傳統小吃。不管是當地居民還是外地遊客，都被這份手工美味所吸引。以下帶你深入了解這家週末限定的隱藏版銅板美食！

 

關於左營地瓜菜包

1.歷史悠久的美味傳承：左營地瓜菜包擁有40年的歷史，是當地人從小吃到大的經典滋味。這份傳統小吃不僅承載著左營的文化記憶，更以手工製作的堅持，贏得了無數人的味蕾。

2.堅持新鮮手工製作：店家只在 週六和週日 出售，並堅持每天現做，選用新鮮的地瓜、地瓜粉、高麗菜、蔥、蝦米和絞肉等配料，確保每一口都是最新鮮的滋味。

3.風味獨特：地瓜製作的外皮柔軟Q彈，內餡鹹香多汁，搭配特製醬料，口感層次豐富，是左營地區不可錯過的傳統美食。

銅板價的經典味道！高雄左營地瓜菜包 週末手工限定美食推薦。

左營地瓜菜包短影片


▲背景音樂來源：https://www.youtube.com/watch?v=gmo2YSxki5E

左營地瓜菜包位置與環境

地址：高雄市左營區左營下路240號（仙樹三山宮市場）
交通：從捷運左營站2號出口步行約17分鐘，或騎單車約5分鐘即可抵達。

銅板價的經典味道！高雄左營地瓜菜包 週末手工限定美食推薦。
▲▼這間位於 仙樹三山宮市場(鄰近哈囉市場) 的攤位，周邊充滿歷史與文化氛圍。市場內有許多傳統攤販和地道美食，是當地居民和遊客的聚集地。吃完地瓜菜包後，還可以逛逛市場，感受左營在地文化。

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左營地瓜菜包菜單與特色

銅板價的經典味道！高雄左營地瓜菜包 週末手工限定美食推薦。
地瓜菜包（20元）
週六、週日為葷食，初一、十五則提供素食版本。

特色：新鮮地瓜製作的外皮，搭配高麗菜、蔥、蝦米和絞肉的豐富內餡。
口感：外皮柔軟有嚼勁，內餡鮮美多汁，鹹甜辛香，口感層次豐富，是絕對不能錯過的經典美味。

銅板價的經典味道！高雄左營地瓜菜包 週末手工限定美食推薦。

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芋粿（15元）
僅售15元，是另一款深受喜愛的小點心。

特色：選用優質芋頭，堅持傳統手法製作。
口感：口感軟糯綿密，帶有濃郁芋香，入口即化，特別適合當早餐或點心，銅板價更是讓人愛不釋手！

銅板價的經典味道！高雄左營地瓜菜包 週末手工限定美食推薦。

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杏仁茶（40元）
用杏仁製作的傳統飲品，香濃滑順。

特色：以杏仁製作，香氣濃郁，是傳統飲品中的代表作。
口感：滑順中帶有杏仁的香甜，喝起來暖心又暖胃，早晨或午後來一杯都再適合不過。

銅板價的經典味道！高雄左營地瓜菜包 週末手工限定美食推薦。

左營地瓜菜包注意事項

  1. 營業時間：僅在週六、週日早上6:00到10:00營業，建議提早前往，避免賣完。
  2. 攤位位置：位於仙樹三山宮市場內，哈囉市場附近，地點熱鬧方便。
  3. 交通方式：從捷運左營站前往最方便，步行或騎單車都很適合。


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