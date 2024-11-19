鳥貴族在日本以其平價又高品質的串燒聞名，

日本均一價360元日圓，而在台灣則是全品項均一價100元。

目前鳥貴族不接受預約，需現場掃描QR碼等候位置。

當天大約晚上八點後就不再開放候位了，

如果打算在晚餐時段光顧，建議提前安排行程。

這是鳥貴族在台灣開設的首家分店，雖然開幕僅兩個月，

但現場等候時間通常需要約一個半小時。建議像Ruby一樣，

掃描完QR碼後可以先到附近逛逛，

這樣不僅能夠節省等待時間，還能更輕鬆地享受美食。

鳥貴族線上菜單點這裡看

菜單中提供了各式鹽烤與醬烤串燒，每份串燒包含兩串，

並有飯麵類選擇。飲品部分則涵蓋了酒精和非酒精飲料。

現場工作人員的介紹，烤檯上的師傅邀請了來自日本的專業師傅指導，

所有串燒均是現點現烤，並採用高溫直火烤製，

確保肉汁得以鎖住，保留食材的原汁原味。

用餐的座位幾乎都是四人座位，只有提供一桌是6人以上的桌

如果人數偏多要坐一桌，就會等候比較久的時間。

以下是Ruby當天四大兩小吃的菜色。

貴族燒雞腿串醬燒、起司雞肉丸、醬燒雞皮

外層醬汁香濃甘甜，雞腿肉多汁軟嫩，

每一口都能感受到豐富的肉汁，完美融合醬料的風味。

醬燒無骨雞翅

肉質細嫩，醬汁渾厚又不過於油膩，呈現甜鹹平衡的口感。

鹽烤雞軟骨

鹽烤雞軟骨，有肉香和淡淡的海鹽風味，

加一點七味粉，味道會更有層次。

貴族雞湯釜飯

現點現做，在桌上點火炊飯開始製作需要三十分鐘。

雜炊湯頭清淡卻不失鮮美，米粒吸收了濃郁的雞湯精華，

湯汁自然的甘甜。唯一當天點的主食是比較值得的。

雞白湯麵

麵條Q彈，雞肉薄片鮮嫩，味道很清淡。

貴族雞湯雜炊

這兩款主食味道都是分開，沒有融合再一起，比較可惜一點。

串烤雞肝-鹽烤麻油風味

雞肝有鹽和麻油的搭配增添了香氣，但還是無法蓋住雞肝腥味，

當天比較雷的餐點之一。

明太子馬鈴薯沙拉

馬鈴薯綿密細膩，明太子的鹹香味帶來不一樣的風味，搭配沙拉醬，

口感豐富且層次分明，是一道滿開胃小菜。

青椒鑲肉

肉餡嫩滑多汁，青椒略帶微微的苦味，但就是偏焦，

炸薯條

MEGA HIighball

冰塊過多導致喝不太出來有酒味，味道較清淡。

每道串燒都有其獨特的風味，讓人不必出國也能在台灣享受到來自日本的串燒名店。

然而唯一的缺點是部分串燒在烤製過程中較為焦，甚至焦黑。

經詢問服務人員，他們表示已經和日本的師傅溝通過，但對於日本人來說，

這樣的焦感並不算過焦，而是符合當地的風味標準。

這也顯示了不同國家對「焦」這一味覺的認知差異和風味偏好各異。

雞肉串燒值得推薦，主食的部分則可能相對較弱，不夠突出。

馬鈴薯沙拉滿值得一試。

【店家資訊】

👉鳥貴族 Torikizoku - 新光三越台北南西店

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🏠台北市中山區南京西路12號5F

🚈捷運中山站

☎️ 02 2581 5986

⏰AM11:00~PM21:30





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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