台中沙鹿飲料店_十二韻沙鹿靜宜店─靜宜大學銅板美食，嚴選台灣在地水果柳橙、檸檬、甘蔗、鳳梨、葡萄柚、百香果為基底，與優質原茶完美交織的好喝水果茶，十二韻推薦喝什麼看這篇，咀嚼控超愛這杯「粉珍粿」每口都有料好滿足；冷冷冬天喝一杯充滿幸福玫瑰香的溫熱玫瑰美妍茶_附十二韻菜單
目錄索引
1. 關於十二韻沙鹿靜宜店
3. 十二韻沙鹿靜宜店環境開箱
3.1 十二韻沙鹿靜宜店_接待區
4. 十二韻沙鹿靜宜店飲料分享
√ 十二韻推薦_水凝HA莓果Q凍飲
√ 十二韻推薦_土鳳梨青茶
√ 十二韻推薦_粉珍粿奶茶
√ 十二韻推薦_巨峰葡萄吸凍飲
5. 消費資訊
5.1 十二韻沙鹿靜宜店飲料評價
5.2 十二韻沙鹿靜宜店菜單
5.3 優惠資訊
6. 台中沙鹿飲料店相關資訊
6.1 品牌資訊
「台中沙鹿飲料店」
「靜宜大學銅板美食」
十二韻沙鹿靜宜店在哪裡
十二韻沙鹿靜宜店位於台中市沙鹿區北勢東路409-1號，近靜宜大學、弘光科技大學，附近有公車站、機車停車空間、汽車停車空間。
十二韻沙鹿靜宜店飲料特色
「台灣在地水果Ft.嚴選台灣南投原生茶葉，全系列茶葉定期SGS檢驗」
「獨家配方手作黃金粉角_咀嚼控超推的粉珍粿奶茶」
「全面使用100%完美比例手工熬煮台灣蔗糖、特選蜜蜂工坊真蜂蜜」
交通_停車資訊
大眾運輸：300路、301路、302路公車_晉江寮站，走路3分鐘。
機車：附近機車停車空間_北勢東路。
汽車：附近汽車停車空間_東晉路，靠近青年公園。
東晉路北勢東路交叉口_靜宜大學附近
台中沙鹿高評價飲料店之一的十二韻沙鹿靜宜店，位在東晉路北勢東路交叉口、靜宜大學周邊，附近有公車站、機車停車空間、汽車停車空間。
機車停車空間
飲料店前方有空間可暫時停放機車。
飲料店門口
點餐區
排隊點餐 → 可使用現金、LinePay付款。
買茶包送瓶子
買玫瑰美妍茶包2包，加贈700ml十二韻品牌環保瓶，在家也可以喝到充滿幸福感、自然花香的玫瑰美研茶。
這天點了：
水凝HA莓果Q凍飲
土鳳梨青茶
粉珍粿奶茶
巨峰葡萄吸凍飲
節日限定品牌杯
因應各大節日，特別設計的節日限定品牌杯，這次購買的日期接近萬聖節，飲料紙杯統一為萬聖節主題。
700ml十二韻環保瓶，為購買玫瑰美妍茶包2包贈送，使用環保瓶購買飲料可折價。
√ 十二韻推薦_水凝HA莓果Q凍飲 大杯 59元
越喝越美的美妍系列飲品，最多人點的就是這杯─水凝HA莓果Q凍飲，除了其中的靈魂元素-鎖水配方玻尿酸外，還有添加可以增加飽足感的桂花凍。
越喝越美的靈魂元素-玻尿酸，搭配綜合莓果，選擇無加糖版本可以喝到豐富的水果香氣、莓果類的自然酸感，完全不甜膩，一口接一口短短時間已喝光> <
√ 十二韻推薦_土鳳梨青茶 大杯55元
在嘴裡散開的鳳梨香氣很足，而且是吃得到鳳梨果肉的，真材實料喝得到~
√ 十二韻推薦_粉珍粿奶茶 大杯 55元 升級初鹿鮮奶 +15元
奶茶控、咀嚼控超推的飲料就是這杯！
微冷冬日全日都可以點一杯溫熱、無加糖版本來喝的粉珍粿奶茶。
真心推薦可以+15元升級使用初鹿鮮奶，在嘴裡散開的奶香超濃郁，加上軟軟QQ自帶幸福甜香的粉角、珍珠、粉粿，喝得每一口都充滿著幸福。
√ 十二韻推薦_巨峰葡萄吸凍飲 大杯 59元
偶爾趕工作沒時間吃飯時最常點的是這杯-巨峰葡萄吸凍飲，每一口都可以吸到滑嫩、自帶豐富果香的桂花凍，蠻有飽足感的。
Ⅴ 消費資訊
√ 購買日期：2024/11/12(二)
√ 付款方式：現金、LinePay
靜宜大學銅板美食，距離出差地點不遠、靜宜大學附近的台中沙鹿飲料店─十二韻沙鹿靜宜店。
這次點了平常常點的五杯飲料，其中兩杯做成溫熱飲的版本，跟之前在其他分店喝到的味道完全一模模一樣樣，香氣很足、同樣有料，列入沙鹿飲料店口袋名單。
台中沙鹿飲料店_十二韻沙鹿靜宜店菜單，來源：十二韻官網，2024_11月
■ 優惠資訊
√ 買玫瑰美妍茶包2包，加贈700ml十二韻品牌環保瓶。
十二韻沙鹿靜宜店
熱門搜尋：台中沙鹿飲料店、靜宜大學銅板美食
⏰ 營業時間
每天 10：30~22：00
📍 地址：台中市沙鹿區北勢東路409-1號
📞 電話：04 2631 6617
■ 品牌資訊