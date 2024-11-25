台中沙鹿飲料店_十二韻沙鹿靜宜店─靜宜大學銅板美食，嚴選台灣在地水果柳橙、檸檬、甘蔗、鳳梨、葡萄柚、百香果為基底，與優質原茶完美交織的好喝水果茶，十二韻推薦喝什麼看這篇，咀嚼控超愛這杯「粉珍粿」每口都有料好滿足；冷冷冬天喝一杯充滿幸福玫瑰香的溫熱玫瑰美妍茶_附十二韻菜單

目錄索引

1. 關於十二韻沙鹿靜宜店

2. 交通指引_十二韻沙鹿靜宜店

3. 十二韻沙鹿靜宜店環境開箱

3.1 十二韻沙鹿靜宜店_接待區

4. 十二韻沙鹿靜宜店飲料分享

√ 十二韻推薦_水凝HA莓果Q凍飲

√ 十二韻推薦_土鳳梨青茶

√ 十二韻推薦_粉珍粿奶茶

√ 十二韻推薦_巨峰葡萄吸凍飲

5. 消費資訊

5.1 十二韻沙鹿靜宜店飲料評價

5.2 十二韻沙鹿靜宜店菜單

5.3 優惠資訊

6. 台中沙鹿飲料店相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於十二韻沙鹿靜宜店

「台中沙鹿飲料店」

「靜宜大學銅板美食」

十二韻沙鹿靜宜店在哪裡

十二韻沙鹿靜宜店位於 台中市沙鹿區北勢東路409-1號，近靜宜大學、弘光科技大學，附近有公車站、機車停車空間、汽車停車空間。

十二韻沙鹿靜宜店飲料特色

「台灣在地水果Ft.嚴選台灣南投原生茶葉，全系列茶葉定期SGS檢驗」

「獨家配方手作黃金粉角_咀嚼控超推的粉珍粿奶茶」

「全面使用100%完美比例手工熬煮台灣蔗糖、特選蜜蜂工坊真蜂蜜」

交通_停車資訊

大眾運輸：300路、301路、302路公車_晉江寮站，走路3分鐘。

機車：附近機車停車空間_北勢東路。

汽車：附近汽車停車空間_東晉路，靠近青年公園。

Ⅱ 交通指引_十二韻沙鹿靜宜店

東晉路北勢東路交叉口_靜宜大學附近

台中沙鹿高評價飲料店之一的十二韻沙鹿靜宜店，位在東晉路北勢東路交叉口、靜宜大學周邊，附近有公車站、機車停車空間、汽車停車空間。

機車停車空間

飲料店前方有空間可暫時停放機車。

Ⅲ 十二韻沙鹿靜宜店環境開箱

飲料店門口

■ 十二韻沙鹿靜宜店_接待區

點餐區

排隊點餐 → 可使用現金、LinePay付款。

買茶包送瓶子

買玫瑰美妍茶包2包，加贈700ml十二韻品牌環保瓶，在家也可以喝到充滿幸福感、自然花香的玫瑰美研茶。

Ⅳ 十二韻沙鹿靜宜店飲料分享

這天點了：

水凝HA莓果Q凍飲

土鳳梨青茶

粉珍粿奶茶

巨峰葡萄吸凍飲

節日限定品牌杯

因應各大節日，特別設計的節日限定品牌杯，這次購買的日期接近萬聖節，飲料紙杯統一為萬聖節主題。

700ml十二韻環保瓶，為購買玫瑰美妍茶包2包贈送，使用環保瓶購買飲料可折價。

√ 十二韻推薦_水凝HA莓果Q凍飲 大杯 59元

越喝越美的美妍系列飲品，最多人點的就是這杯─水凝HA莓果Q凍飲，除了其中的靈魂元素-鎖水配方玻尿酸外，還有添加可以增加飽足感的桂花凍。

越喝越美的靈魂元素-玻尿酸，搭配綜合莓果，選擇無加糖版本可以喝到豐富的水果香氣、莓果類的自然酸感，完全不甜膩，一口接一口短短時間已喝光> <

√ 十二韻推薦_土鳳梨青茶 大杯55元

在嘴裡散開的鳳梨香氣很足，而且是吃得到鳳梨果肉的，真材實料喝得到~

√ 十二韻推薦_粉珍粿奶茶 大杯 55元 升級初鹿鮮奶 +15元

奶茶控、咀嚼控超推的飲料就是這杯！

微冷冬日全日都可以點一杯溫熱、無加糖版本來喝的粉珍粿奶茶。

真心推薦可以+15元升級使用初鹿鮮奶，在嘴裡散開的奶香超濃郁，加上軟軟QQ自帶幸福甜香的粉角、珍珠、粉粿，喝得每一口都充滿著幸福。

√ 十二韻推薦_巨峰葡萄吸凍飲 大杯 59元

偶爾趕工作沒時間吃飯時最常點的是這杯-巨峰葡萄吸凍飲，每一口都可以吸到滑嫩、自帶豐富果香的桂花凍，蠻有飽足感的。

Ⅴ 消費資訊

√ 購買日期：2024/11/12(二)

√ 付款方式：現金、LinePay

■ 十二韻沙鹿靜宜店飲料評價

靜宜大學銅板美食，距離出差地點不遠、靜宜大學附近的台中沙鹿飲料店─十二韻沙鹿靜宜店。

這次點了平常常點的五杯飲料，其中兩杯做成溫熱飲的版本，跟之前在其他分店喝到的味道完全一模模一樣樣，香氣很足、同樣有料，列入沙鹿飲料店口袋名單。

■ 十二韻沙鹿靜宜店菜單

台中沙鹿飲料店_十二韻沙鹿靜宜店菜單，來源：十二韻官網，2024_11月

■ 優惠資訊

√ 買玫瑰美妍茶包2包，加贈700ml十二韻品牌環保瓶。

Ⅵ 台中沙鹿飲料店相關資訊

十二韻沙鹿靜宜店

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⏰ 營業時間

每天 10：30~22：00

📍 地址： 台中市沙鹿區北勢東路409-1號

📞 電話：04 2631 6617



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■ 品牌資訊

十二韻沙鹿官網

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