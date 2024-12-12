這家店早就在我的口袋名單中，這次終於找到機會去試試看！Google評價很高，口碑也不錯，不過吸引我最大的原因還是那碗麻辣奶香湯頭的牛肉麵。麻奶的滋味真的挺特別，小菜表現也很出色，牛肉給得大方又厚實。但原汁紅燒湯頭稍微偏鹹，口味相當濃郁，雖然值得一試，但期待過高可能會稍微有點落差。

店內裝潢採用挑高設計，搭配俐落的工業風，簡單又有質感。

酸菜、香菜和辣醬等調味料採自助取用，非常方便。

客製化組合菜單

可以自由搭配湯頭、牛肉部位和麵條，價格從160元起跳，最高甚至可達1000元，主要取決於選擇的牛肉等級。

店內的小菜種類多樣，味道也讓人驚喜，強烈推薦試試。



我們兩個人總共670元（含三道小菜）。

小菜的份量偏小，價格大約在40到60元之間，雖然不算便宜，但味道確實令人滿意。

胡麻花椰

最後我才發現，其實我愛的是胡麻醬的味道，而不是小菜本身。

涼拌辣皮蛋

川味麻辣和皮蛋的搭配真的絕妙，我非常喜歡。

胡麻秋葵

老實說，只要有胡麻醬在，基本就是80分起跳。原本不愛吃秋葵的我，因為胡麻醬的加持，竟然也能毫不費力地吃光光。

麻辣奶香牛腱心（日式拉麵）

這次湯頭選了麻辣奶香，搭配牛腱心部位的牛肉，麵條則選擇偏細的日式拉麵。不得不說，麻奶湯頭的外觀看起來有點像辣味鹹豆漿，賣相不算吸引人。

但湯頭的濃郁程度讓人驚豔，有點像新加坡的叻沙泡麵，奶香味突出又帶有麻辣的層次感。整體來說香醇濃郁又不失辣香，湯頭雖然稍鹹，但搭配吸湯力極佳的日式拉麵，味道相當合拍。

牛腱心的部分真的讓人滿意，軟嫩中帶點嚼勁，肉塊大又厚實，吃起來非常過癮。

雖然這湯頭的賣相有點讓人卻步，真的長得像辣味鹹豆漿，但好在味道沒有辜負期待，麻辣奶香的濃郁香氣讓整碗麵非常對味。

原汁紅燒牛肋（日式拉麵）

這道我必須誠實說，非常不推薦點XD，因為湯頭真的鹹到炸裂，即使只吃麵條、不喝湯，都還是讓人覺得過於重口。

不過牛肋條的表現還不錯，燉煮得軟嫩到入口即化，口感令人滿意。

可惜的是，整體湯頭的鹹度實在難以讓人回購，對我來說算是失敗之作。

這家的酸菜我覺得意外好吃，甜鹹交織、口感脆爽。

搭配在麵裡一起吃，能夠提升風味的層次感，非常值得嘗試。

不過整體來說，這家對我來說是屬於「嚐鮮型」的店，雖然體驗不錯，但再訪的意願並不高。

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