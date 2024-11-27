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台中人氣甜點進軍台中清水服務區！清水必買伴手禮，人潮不斷，拼盤一次十種口味，還有限定新品開賣 - 糖糖's 享食生活

2024-11-27 17:53:00 文字：糖糖's 享食生活
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糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活

台中人氣甜點進軍台中清水服務區！清水必買伴手禮，人潮不斷，拼盤一次十種口味，還有限定新品開賣

台中人氣甜點進軍台中清水服務區！清水必買伴手禮，人潮不斷，拼盤一次十種口味，還有限定新品開賣 - 糖糖's 享食生活

台中清水服務區試營運大家逛過了嗎，這裡集結了不少美食、小吃、甜點、伴手禮，糖糖的愛店薔薇派也進軍台中清水服務區，櫃位設計超有質感，在清水也能買到台中人氣甜點，拼盤一次十種口味，還有限定新品開賣，台中清水服務區必買伴手禮推薦

台中人氣甜點進軍台中清水服務區！清水必買伴手禮，人潮不斷，拼盤一次十種口味，還有限定新品開賣 - 糖糖's 享食生活

薔薇派 台中清水服務區店

薔薇派台中清水服務區分店位在台中清水服務區一樓伴手禮這邊，櫃位比較靠中間，在不遠處就可以看到薔薇派的招牌，櫃位以招牌粉色系為主，整體看起來相當亮眼

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台中人氣甜點進軍台中清水服務區！清水必買伴手禮，人潮不斷，拼盤一次十種口味，還有限定新品開賣 - 糖糖's 享食生活

11/15起試營運，每天人潮不斷，生意超級好，台中海線的朋友們想吃薔薇派不必跑台中市區，現在在清水也買的到囉

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台中人氣甜點進軍台中清水服務區！清水必買伴手禮，人潮不斷，拼盤一次十種口味，還有限定新品開賣 - 糖糖's 享食生活

建議下午一點多來品項最齊全，甜點櫃中陳列了各式各樣的派點畫面看起來好好吃，不管是整模的派點還是單塊派點都可以選購

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薔薇派除了單一口味，現場也可以挑選自己喜愛的口味變成客製化拼盤，最多可以吃到十種口味

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經典紅豆

來到薔薇派必點的人氣招牌，只要吃過一次就會愛上的經典口味～嚴選紅豆熬煮的紅豆泥，中間夾入滿滿的紅豆，粒粒分明，豆香迷人，口感非常紮實，搭配手工派皮，口感酥脆不甜膩，不管大人或小孩都非常喜歡的經典口味

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夢幻紫芋

喜歡芋頭也喜歡紅豆的朋友們一定會愛死薔薇派這款夢幻紫芋～上頭頂著三顆新鮮葡萄，佐上雪白細緻的鮮奶油，再刨上白巧克力點綴，內餡是微甜不膩的芋泥餡搭配飽滿紅豆粒，加上手工酥脆派皮，好吃不膩口，這口味糖糖也很喜歡呢

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薔薇派台中清水服務區除了經典薔薇派，還有超可愛新品千層花朵餅乾，酥脆千層口感，讓人吃上一口就停不下來，台中海線的朋友，想買薔薇派不必跑市區，在台中清水服務區就能買到，台中最佳伴手禮推薦～

 

《店家資訊》

店家：薔薇派 台中清水服務區
地址：台中市清水區吳厝二街89號
時間：週一~四 09:00~21:00；週五~日 09:00~22:00
官網：http://www.rosepie.com.tw/index.aspx?shop=rose568&t=main
臉書：https://www.facebook.com/RosePie1968/

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薔薇派 台中清水服務區

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place台中市清水區吳厝二街89號
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美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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