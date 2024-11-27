答應我！喜歡日式豬排定食的你快收藏💖
最低 $168起關東煮、麻辣燙等各種自助吧吃到飽✨✨
這家位於台中西屯區的「京厚屋」鄰近逢甲商圈🥰
機車可停門前，汽車停車場步行三分鐘可抵達
店內裝潢非常可愛亮眼，空間明亮寬敞🤩
自助吧選項非常多✅
除了飲品、湯品及小菜之外
居然還有關東煮、麻辣燙吃到飽‼️
讓你$168起就可以享用眾多自助吧品項，真的太幸福😋
｜咖哩唐揚雞塊 黑咖哩 $318
風味加購 $47 焗烤起司🧀
日式定食當然少不了咖哩唐揚雞
這次選的是黑咖哩帶微微辣度🍛
有加價$47選焗烤起司
軟嫩的唐揚雞塊伴著濃郁起司香氣
是京厚屋必點之一⚠️
｜腰內豬排 $278
不想吃原味的你們
可以額外加購$47選擇明太子、焗烤起司、日式大阪燒或招牌炭香醬🥳
腰內豬排我選原味
入口超級酥脆搭配軟嫩肉質🥩
京厚屋的炸豬排麵衣真的超優秀
吃過絕對會念念不忘👍🏻
｜明太子脆薯 $105
香酥脆口的薯條淋上滿滿的明太子🍟
拌著明太子一起入口實在是太滿足！
京厚屋-逢甲店
地址｜台中市西屯區河南路二段255-1號
時間｜11:00-21:30
電話｜04-24522646
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