答應我！喜歡日式豬排定食的你快收藏💖

最低 $168起關東煮、麻辣燙等各種自助吧吃到飽✨✨

這家位於台中西屯區的「京厚屋」鄰近逢甲商圈🥰



機車可停門前，汽車停車場步行三分鐘可抵達

店內裝潢非常可愛亮眼，空間明亮寬敞🤩

自助吧選項非常多✅



除了飲品、湯品及小菜之外

居然還有關東煮、麻辣燙吃到飽‼️



讓你$168起就可以享用眾多自助吧品項，真的太幸福😋

｜咖哩唐揚雞塊 黑咖哩 $318

風味加購 $47 焗烤起司🧀

日式定食當然少不了咖哩唐揚雞

這次選的是黑咖哩帶微微辣度🍛

有加價$47選焗烤起司

軟嫩的唐揚雞塊伴著濃郁起司香氣

是京厚屋必點之一⚠️

｜腰內豬排 $278

不想吃原味的你們

可以額外加購$47選擇明太子、焗烤起司、日式大阪燒或招牌炭香醬🥳

腰內豬排我選原味

入口超級酥脆搭配軟嫩肉質🥩

京厚屋的炸豬排麵衣真的超優秀

吃過絕對會念念不忘👍🏻

｜明太子脆薯 $105

香酥脆口的薯條淋上滿滿的明太子🍟

拌著明太子一起入口實在是太滿足！

京厚屋-逢甲店

地址｜台中市西屯區河南路二段255-1號

時間｜11:00-21:30

電話｜04-24522646

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