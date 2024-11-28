挖～連角頭大橋頭麥可哥都來吃，（王陽明也愛吃）的台中頂級和牛餐廳 是什麼樣子呢～！？今天就來台中探店，台中燒肉排名第一名的 和牛EMPEROR 日式燒肉 到底哪裡夯！？
文章目錄
台中捷運美食｜和牛EMPEROR 日式燒肉 地理位置 交通資訊
台中和牛推薦｜和牛EMPEROR 日式燒肉 環境介紹
▼ 多人座位設置
▼ 隱密的包廂座位設置
▼ 道地的日本和牛
台中頂級和牛餐廳｜和牛EMPEROR 日式燒肉 人氣菜單
▼ 專人代烤
前菜
有點類似日本懷石料理的料理手法，簡單的薄醬油調味，將A5和牛的細緻口感表現的出神入化。
本日精選沙拉
綜合野菜和風沙拉，清爽的開胃菜。
大阪涼拌豆芽菜、主廚特製生醃製泡菜、A5和牛炙燒壽司
大阪涼拌豆芽菜、主廚特製生醃製泡菜、A5和牛炙燒壽司
▼ A5和牛炙燒壽司
A5生醃日本生牛肉
生牛肉吃起來一點也沒有腥味，鮮嫩可口的口感，連不敢吃生食的朋友，都讚不絕口。
調味醬料
有 頂級的昆布鹽、現磨山葵、手作蔥鹽，以及店家特調的日式燒肉醬、檸檬片、細鹽，可以依照個人喜好口感以及食材特性的不同，斟酌使用。
蔥鹽牛舌、厚切極致牛舌A5、日本和牛上等牛肋肉
第一次吃厚切牛舌，原以為會特別硬、不好吞食，想不到吃起來意外的嫩口、有嚼勁。
日本和牛上等牛肋肉 搭配昆布鹽，吃起來特別鮮嫩，帶著微微的甜味。
▼ 厚切極致牛舌A5
▼ 蔥鹽牛舌
▼ 日本和牛上等牛肋肉
EMPEROR BURGER
主廚特製手工迷你漢堡，將日本鹿兒島A5和牛手作的漢堡排，厚實又口感，迷你漢堡麵包柔軟可口。
▼ 木桶飯
A5日本和牛赤身、特級橫隔膜、日本和牛上等牛肋肉（醬味）、夏多布里昂、烤蔬菜
A5日本和牛的特級橫隔膜吃起來竟然不帶腥味，紮實飽滿的嚼勁口感。每款不同部位的A5和牛精緻細膩的口感，滿足我的味蕾，軟嫩多汁、肉質細嫩，最後還有烤蔬菜，可以去油解膩。
A5日本和牛涮里脊肉
大理石紋的油花分佈，真是A5和牛裡的極品，特別製作成 月見、日式蘿蔔泥 兩種口味，入口即化的細緻口感，讓人回味無窮。
▼ 專人代烤
▼ 月見A5日本和牛涮里脊肉
本日精選湯品
簡單的例湯，湯頭鮮甜，小小的A5和牛肉款，滿足愛吃肉的口慾。
宇治抹茶冰淇淋最中
酥脆的餅乾夾心，抹上一球香濃日式抹茶冰淇淋，佐以紅豆增添口感。
厥餅
香Q的日式厥餅，以黑糖的微甜增添風味，日料常見的飯後甜品。
草莓氣泡飲
以新鮮草莓果粒下去製作的草莓氣泡飲，香甜可口。
柳橙汁＆蘋果汁
和牛EMPEROR 日式燒肉
地址：台中市西屯區大墩十九街239號
電話：04 2310 6629
營業時間：17:00–23:30
粉絲團：
https://www.facebook.com/wagyuuemperor
~~以下為廣告時間~~
感謝您耐心看完我的文章，
如果你喜歡我的文章，
別忘記按讚加分享，加入粉絲團，
掌握最新文章發佈訊息喔！
本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。