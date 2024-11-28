為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落…

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

2024-11-28 00:49:00 文字：Lulu~愛分享
share
Lulu~愛分享

Lulu~愛分享
 

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

挖～連角頭大橋頭麥可哥都來吃，（王陽明也愛吃）的台中頂級和牛餐廳 是什麼樣子呢～！？今天就來台中探店，台中燒肉排名第一名的 和牛EMPEROR 日式燒肉 到底哪裡夯！？

 

文章目錄
  1. 和牛EMPEROR 日式燒肉｜地理位置 交通資訊
  2. 和牛EMPEROR 日式燒肉｜環境介紹
  3. 和牛EMPEROR 日式燒肉｜人氣菜單
  4. 和牛EMPEROR 日式燒肉｜店家資訊


 

 

台中捷運美食｜和牛EMPEROR 日式燒肉 地理位置 交通資訊

和牛EMPEROR 日式燒肉 座落於台中市西屯的大墩十九街，旁邊就是收費停車場，若是開車過來的話，停車很方便，搭乘台中捷運至「市政府站」，步行約5分鐘即可抵達。

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

 

 

台中和牛推薦｜和牛EMPEROR 日式燒肉 環境介紹

日式現代風的情侶約會餐廳首選，進門看到的日式吧台座位，用餐同時可以觀賞日料師傅的精湛廚藝，也有合適人多聚餐的多人開放式座位以及隱密性高的包廂座位。

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

▼ 多人座位設置
台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

▼ 隱密的包廂座位設置
台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

▼ 道地的日本和牛
台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

 

 

台中頂級和牛餐廳｜和牛EMPEROR 日式燒肉 人氣菜單

EMPEROR套餐燒肉（1人/NT$3900），精心嚴選日本鹿兒島A5和牛的不同部位頂級肉品，專人代烤的日式燒肉外，另外也結合創意料理，ex. A5和牛炙燒壽司、EMPEROR BURGER、A5生醃日本生牛肉 等等，若是覺得套餐吃不飽或是還有其他想吃的肉品，也提供單點，套餐飲料可無限量續杯，專人代烤的服務生又帥又美，今天為我們服務的專員是從香港來的，就像朋友般的相處，除日料燒肉外，也推薦我們香港美食，在歡樂的用餐氣氛，享受精緻細膩的和牛料理，難怪連麥可哥都來吃。

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

▼ 專人代烤
台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

前菜

有點類似日本懷石料理的料理手法，簡單的薄醬油調味，將A5和牛的細緻口感表現的出神入化。


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

本日精選沙拉

綜合野菜和風沙拉，清爽的開胃菜。


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑


大阪涼拌豆芽菜、主廚特製生醃製泡菜、A5和牛炙燒壽司

A5和牛炙燒壽司的肉質軟嫩多汁，特別製成握壽司，正餐還未開始之前，先讓你墊墊胃，享受A5和牛極致口感。
 
▼（由左至右）
大阪涼拌豆芽菜、主廚特製生醃製泡菜、A5和牛炙燒壽司
台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

▼ A5和牛炙燒壽司
台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

A5生醃日本生牛肉

生牛肉吃起來一點也沒有腥味，鮮嫩可口的口感，連不敢吃生食的朋友，都讚不絕口。


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

調味醬料

有  頂級的昆布鹽、現磨山葵、手作蔥鹽，以及店家特調的日式燒肉醬、檸檬片、細鹽，可以依照個人喜好口感以及食材特性的不同，斟酌使用。


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

蔥鹽牛舌、厚切極致牛舌A5、日本和牛上等牛肋肉

 第一次吃厚切牛舌，原以為會特別硬、不好吞食，想不到吃起來意外的嫩口、有嚼勁。

日本和牛上等牛肋肉 搭配昆布鹽，吃起來特別鮮嫩，帶著微微的甜味。


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

▼ 厚切極致牛舌A5
台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

▼ 蔥鹽牛舌
台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

▼ 日本和牛上等牛肋肉
台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

EMPEROR BURGER 

 主廚特製手工迷你漢堡，將日本鹿兒島A5和牛手作的漢堡排，厚實又口感，迷你漢堡麵包柔軟可口。


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

▼ 木桶飯
台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

A5日本和牛赤身、特級橫隔膜、日本和牛上等牛肋肉（醬味）、夏多布里昂、烤蔬菜

 A5日本和牛的特級橫隔膜吃起來竟然不帶腥味，紮實飽滿的嚼勁口感。每款不同部位的A5和牛精緻細膩的口感，滿足我的味蕾，軟嫩多汁、肉質細嫩，最後還有烤蔬菜，可以去油解膩。


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

A5日本和牛涮里脊肉

  大理石紋的油花分佈，真是A5和牛裡的極品，特別製作成 月見、日式蘿蔔泥 兩種口味，入口即化的細緻口感，讓人回味無窮。


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

▼ 專人代烤
台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

▼ 月見A5日本和牛涮里脊肉
台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

本日精選湯品

簡單的例湯，湯頭鮮甜，小小的A5和牛肉款，滿足愛吃肉的口慾。


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

宇治抹茶冰淇淋最中

酥脆的餅乾夾心，抹上一球香濃日式抹茶冰淇淋，佐以紅豆增添口感。


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

厥餅

 香Q的日式厥餅，以黑糖的微甜增添風味，日料常見的飯後甜品。


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

草莓氣泡飲

以新鮮草莓果粒下去製作的草莓氣泡飲，香甜可口。


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑
 

柳橙汁＆蘋果汁


台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑








 

 
 

[ 店家資訊 ]

和牛EMPEROR 日式燒肉 
地址：台中市西屯區大墩十九街239號
電話：04 2310 6629
營業時間：17:00–23:30

粉絲團：
https://www.facebook.com/wagyuuemperor








 

~~以下為廣告時間~~

感謝您耐心看完我的文章，
如果你喜歡我的文章，
別忘記按讚加分享台中西屯區燒肉｜和牛EMPEROR 日式燒肉 道地的日本和牛 角頭大橋頭麥可哥都來吃 情侶約會餐廳首選 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑，加入粉絲團，
掌握最新文章發佈訊息喔！



 

 

 





 
本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

和牛EMPEROR 日式燒肉

phone04-23106629
place台中市西屯區大墩十九街239號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up