





挖～連角頭大橋頭麥可哥都來吃，（王陽明也愛吃）的台中頂級和牛餐廳 是什麼樣子呢～！？今天就來台中探店，台中燒肉排名第一名的 和牛EMPEROR 日式燒肉 到底哪裡夯！？









台中捷運美食｜和牛EMPEROR 日式燒肉 地理位置 交通資訊

和牛EMPEROR 日式燒肉 座落於台中市西屯的大墩十九街，旁邊就是收費停車場，若是開車過來的話，停車很方便，搭乘台中捷運至「 市政府站 」，步行約5分鐘即可抵達。

















台中和牛推薦｜和牛EMPEROR 日式燒肉 環境介紹

日式現代風的情侶約會餐廳首選，進門看到的日式吧台座位，用餐同時可以觀賞日料師傅的精湛廚藝，也有合適人多聚餐的多人開放式座位以及隱密性高的包廂座位。











▼ 多人座位設置





▼ 隱密的包廂座位設置









▼ 道地的日本和牛

▼ 多人座位設置▼ 隱密的包廂座位設置▼ 道地的日本和牛





台中頂級和牛餐廳｜和牛EMPEROR 日式燒肉 人氣菜單

EMPEROR套餐燒肉（ 1人/NT$3900 ），精心嚴選日本鹿兒島A5和牛的不同部位頂級肉品，專人代烤的日式燒肉外，另外也結合創意料理，ex. A5和牛炙燒壽司、EMPEROR BURGER、A5生醃日本生牛肉 等等，若是覺得套餐吃不飽或是還有其他想吃的肉品，也提供單點，套餐飲料可無限量續杯，專人代烤的服務生又帥又美，今天為我們服務的專員是從香港來的，就像朋友般的相處，除日料燒肉外，也推薦我們香港美食，在歡樂的用餐氣氛，享受精緻細膩的和牛料理，難怪連麥可哥都來吃。







▼ 專人代烤













▼ 專人代烤

前菜

有點類似日本懷石料理的料理手法，簡單的薄醬油調味，將A5和牛的細緻口感表現的出神入化。





本日精選沙拉

綜合野菜和風沙拉，清爽的開胃菜。







大阪涼拌豆芽菜、主廚特製生醃製泡菜、A5和牛炙燒壽司

A5和牛炙燒壽司的肉質軟嫩多汁，特別製成握壽司，正餐還未開始之前，先讓你墊墊胃，享受A5和牛極致口感。





大阪涼拌豆芽菜、主廚特製生醃製泡菜、A5和牛炙燒壽司





▼ A5和牛炙燒壽司

▼（由左至右）大阪涼拌豆芽菜、主廚特製生醃製泡菜、A5和牛炙燒壽司▼ A5和牛炙燒壽司

A5生醃日本生牛肉

生牛肉吃起來一點也沒有腥味，鮮嫩可口的口感，連不敢吃生食的朋友，都讚不絕口。









調味醬料

有 頂級的昆布鹽、現磨山葵、手作蔥鹽，以及店家特調的日式燒肉醬、檸檬片、細鹽，可以依照個人喜好口感以及食材特性的不同，斟酌使用。





蔥鹽牛舌、厚切極致牛舌A5、日本和牛上等牛肋肉

第一次吃厚切牛舌，原以為會特別硬、不好吞食，想不到吃起來意外的嫩口、有嚼勁。



日本和牛上等牛肋肉 搭配昆布鹽，吃起來特別鮮嫩，帶著微微的甜味。







▼ 厚切極致牛舌A5





▼ 蔥鹽牛舌





▼ 日本和牛上等牛肋肉

▼ 厚切極致牛舌A5▼ 蔥鹽牛舌▼ 日本和牛上等牛肋肉

EMPEROR BURGER

主廚特製手工迷你漢堡，將日本鹿兒島A5和牛手作的漢堡排，厚實又口感，迷你漢堡麵包柔軟可口。







▼ 木桶飯

▼ 木桶飯

A5日本和牛赤身、特級橫隔膜、日本和牛上等牛肋肉（醬味）、夏多布里昂、烤蔬菜

A5日本和牛的特級橫隔膜吃起來竟然不帶腥味，紮實飽滿的嚼勁口感。每款不同部位的A5和牛精緻細膩的口感，滿足我的味蕾，軟嫩多汁、肉質細嫩，最後還有烤蔬菜，可以去油解膩。

















A5日本和牛涮里脊肉

大理石紋的油花分佈，真是A5和牛裡的極品，特別製作成 月見、日式蘿蔔泥 兩種口味，入口即化的細緻口感，讓人回味無窮。











▼ 專人代烤













▼ 月見A5日本和牛涮里脊肉





▼ 專人代烤▼ 月見A5日本和牛涮里脊肉

本日精選湯品

簡單的例湯，湯頭鮮甜，小小的A5和牛肉款，滿足愛吃肉的口慾。





宇治抹茶冰淇淋最中

酥脆的餅乾夾心，抹上一球香濃日式抹茶冰淇淋，佐以紅豆增添口感。





厥餅

香Q的日式厥餅，以黑糖的微甜增添風味，日料常見的飯後甜品。





草莓氣泡飲

以新鮮草莓果粒下去製作的草莓氣泡飲，香甜可口。





柳橙汁＆蘋果汁

























