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台中市南屯區文青時尚麵店「湘春家」平假日都客滿

2024-11-28 13:51:00 文字：嗨～我是沁👱🏻‍♀️
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嗨～我是沁👱🏻‍♀️

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台中市南屯區文青時尚麵店「湘春家」平假日都客滿

台中黎明路上開了一間結合文青又時尚的麵店嗎💖✨
整理環境氛圍讓人感到很放鬆✅
假日經過都超多人，生意超好
「湘春家」主打新上海風家常麵店🍜
販售家常麵、鍋燒意麵也有湯飯可以選擇
小菜、炸物通通都有❗️❗️❗️
店內還有冰淇淋及飲品無限量供應👍🏻

台中市南屯區文青時尚麵店「湘春家」平假日都客滿台中市南屯區文青時尚麵店「湘春家」平假日都客滿

🔺胡椒白湯鍋燒意麵 $170
🔺黃濃夢咖哩鍋燒意麵 $230
🔺海皇鮮蝦 $230
🔺富貴雙方 $120/兩個
🔺百花油條 $65
🔺皮蛋尬豆包 $47

台中市南屯區文青時尚麵店「湘春家」平假日都客滿

我最愛黃濃夢咖哩鍋燒意麵、海皇鮮蝦及皮蛋尬豆包😝
超特別的是黃濃夢咖哩鍋燒意麵還會附上金黃的螺旋酥皮🥐
可以沾著湯一起享用
湯頭濃郁順口，會忍不住多喝幾口🥰
鍋燒意麵吸飽湯頭一起入口真的超滿足
裡面還有肉片、鮮蝦及滿滿蔬菜🥬
超有飽足感！

台中市南屯區文青時尚麵店「湘春家」平假日都客滿

海皇鮮蝦這道帶點微辣香氣除了寬冬粉之外還有豆芽菜及鮮蝦🦐
鮮蝦彈牙脆口
寬冬粉吸附著微辣湯汁一起入口🌶️
還會再附上一碗白飯給你，吃完真的超！級！飽🤣

台中市南屯區文青時尚麵店「湘春家」平假日都客滿

皮蛋尬豆包口感非常有層次
豆包帶著酥脆口感搭配皮蛋及脆口泡菜
我超愛😍😍

台中市南屯區文青時尚麵店「湘春家」平假日都客滿

台中市南屯區文青時尚麵店「湘春家」平假日都客滿

湘春家 鍋燒意麵-南屯黎明店
地址｜408台中市南屯區黎明路二段210號
時間｜11:30-20:00 (週一公休)
電話｜04 2380 8816

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湘春家鍋燒意麵

phone0423808816
place台中市南屯區黎明路二段210號
4.60 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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