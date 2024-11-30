基隆孝三大腸圈,這是著名的在地美食.

但是,什麼是大腸圈呢?

簡單來說,就是我們一般熟知的糯米腸,只是南北的做法和吃法有些許差異.

下面這篇文章有詳細的介紹南北的差異,各位人客也可以點進去看看文章.

一款糯米腸，南北吃法有所不同！南部的「秫米腸」和基隆的「大腸圈」截然不同，從形狀、內餡到口感，兩者同樣充滿糯香卻形成各自風味。

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以上資料摘錄自微笑台灣

基隆大腸圈是一種長得像米腸的基隆道地小吃，但配料和米腸並不相同！一般外縣市常見的米腸大多有加「花生」，而基隆的大腸圈則是將少許油蔥拌入糯米中，再將糯米灌入腸衣中、灌得鼓鼓的，並用大鍋蒸熟、切片。糯米的Q勁配上油蔥淡淡的香氣，無論是在地人或遊客都越吃越涮嘴；基隆海嗨編輯室替各位盤點了基隆在地人氣大腸圈攤，來到基隆除了吃廟口美食，也別忘了嚐嚐這項特色小吃！

以上資料摘錄自基隆海嗨

目前基隆比較推薦的大腸圈,分別有菊姐大腸圈,愛九路大腸圈,基隆古早味安一大腸圈米粉湯,以及各位人客最常聽見的基隆孝三大腸圈.

據說仁愛市場內的大腸圈,評價也是蠻高的.

還不到中午用餐時間,店內也是幾乎滿座.

不過各位人客不用擔心,因為轉桌速度很快,稍微等一下就好.

如果是已經排到落落長,為了美食,也只好排下去.

現場如果人客不多,有位子就坐.

人潮多的時候,就等待店家安排.

點完餐點後,交給現場人員.

碗筷醬料是自助式,就請到右後方去拿取.

看到這份菜單,口水都快淹沒基隆了.

如果今天是一群人來吃,我會建議多點一些品項,因為真的都是很好吃的美食.

如果今天只是一兩個人來吃,除了必點的大腸圈和吉古拉外,其他就挑著點.

因為很怕一個不小心手滑,點了一大堆吃不完.

大腸圈+吉古拉+油豆腐

大腸圈和吉古拉是基隆在地美食,所以這是不能少的.

為何不多點一些呢????

因為後面還有好幾間要去吃,所以胃要留點空間.....

吉古拉和油豆腐,基本上沒有什麼問題,都蠻不錯的.

大腸圈是第一次品嚐,確實和南部的不太一樣.

簡單來說,就像粽子一樣,也有分南粽和北粽.

作法有些許不同,都是很好吃的美食.

或許各有擁護者,但是只要是美食,我基本上都是來者不拒.

豬血湯

如果不愛豬血的人客,可以直接跳過.

這碗豬血湯的豬血很大塊,沒有在客氣的.

湯頭有濃濃的沙茶香,口味算是比較偏重一點.

豬血湯的作法,好像也是南北有差.

但是入境隨俗,好吃就照單全收.

基隆的美食,除了廟口夜市外.

基隆的大腸圈,各位人客可以來品嚐看看.