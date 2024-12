現代人生活忙碌.多數人為了講求效率.大多只能三餐在外.很難在飲食上兼顧到營養與均衡~

這次.玉媽咪想和大家推薦一間位於永和的優卡輕食You Can Fresh.店家在食材搭配及份量上.都十分符合忙碌上班族的需求.主打少負擔/高蛋白.堅持用最好的食材.餐點以健康取向為取向.自然的方式呈現.每一口都吃得出蔬菜的鮮甜和清爽.補足每日所需的膳食纖維和營養素~

優卡輕食You Can Fresh共有三間分店.這次玉媽咪來到的是永和總店.位於巷子內.但招牌很明顯.遠遠的就看到了.十分好找!





這裡的餐點皆符合低GI.不論是減醣飲食或素食者都能被大大滿足.若您正在做飲食控制.或是想要快速/健康享用餐點.都可以來這嚐鮮一番.店內所有餐點都是經過營養調配的.食材方面也是挑選過.健康且無負擔.口感清爽又美味!

玉媽咪第一次出訪後,已立刻將它收入口袋名單了~





餐廳外設有戶外用餐區.空間氛圍很舒適.在這裡可以舒舒服服的坐在籐編座位上享用餐點.感到特別放鬆~





室內用餐空間乾淨整潔.空間上不會擁擠.氣氛上帶有家的舒適感.這裡以兩人桌為主.桌與桌之間都有間距.一個人來用餐也能感覺很自在!









窗邊的佈置設計.以生活用品和植栽作為點綴.簡單卻不失質感.當撒落的光線輕撫木紋.坐臥在一旁能感受到滿滿的暖意~





自助區

餐具和飲用水都在這裡.需要的朋友皆可自取~





店內正舉辦拍照打卡和五星好評活動(送小菜一碟)





優卡輕食 菜單MENU

餐點主打招牌蔬菜捲餅.共有三種主食可選擇.也可搭配成套餐.另外也有烤蔬菜健康餐/捲餅包飯.還有最受歡迎的健康優卡飲.每樣餐點都是低卡/高蛋白/少負擔的.深受上班族們的喜愛!





招牌蔬菜捲餅-雙蟲捲餅 $120

這道餐點結合多種營養食材.主食部分有雞肉/杏鮑菇/牛腱三種可選.這道雙蟲捲餅.可同時吃到兩種餅皮.裡面包的新鮮食材已經滿到快炸出來了.感受的到老闆的誠意.讓人看了直流口水~









餅皮部分.左邊是毛毛蟲(米皮裹海苔絲).右邊則是蠶寶寶(非油炸豆皮)有烤過的!

內層捲入的主食是雞肉.有大量的新鮮生菜和紫米飯層層堆疊而成.擁有高蛋白質和膳食纖維營養.重點是它的熱量很低.但卻能有飽足感.CP值實在太高了!





以米皮包裹海苔絲的毛毛蟲捲餅.餡料搭配生菜/彩椒/雞胸肉/紫米.大口咬下脆口與清爽.雞胸肉的鮮嫩.簡單又好吃.有豐富的膳食纖維和蛋白質營養.吃完這捲超有飽足感!





蠶寶寶捲餅也很不錯.和毛毛蟲捲餅不同的是外皮以非油炸豆皮包裹.再依序包入素香鬆.生菜.小黃瓜.雞胸肉.紫米.品嘗的到蔬菜的鮮脆,香鬆和紫米的蓬鬆口感.鹹香中帶有甘甜韻味.口味上老少咸宜~

優卡輕食台北市的兩家店早上就營業了.他們家的捲餅當早餐真的是清爽又健康.我自己非常喜歡.會讓人一吃就愛上!





烤蔬食健康餐-雞胸肉健康餐 $179

烤蔬食健康餐系列.以雞/豬/牛/魚和杏鮑菇為主食材.紫米飯為基底.再搭配八種不同的新鮮時蔬.是一份既營養健康又有飽足感的餐食.沾醬部分有胡辣醬/胡麻醬/和風醬/千島醬/酸辣醬可選擇.每一口都能讓人感受到豐富健康好滋味!





這份餐點的主食是蒜香雞胸肉.每一塊雞胸肉都是經過輕度調味後.以水煮方式烹調.保留了雞肉的營養和肉質的鮮嫩~



肉質吃起來厚實有彈性且不乾柴.蒜香味也剛剛好.十分的涮嘴!

不論賣相或口味上都大加分~





搭配的新鮮蔬菜有玉米筍/白花椰菜/綠花椰菜/櫛瓜/彩椒/絲瓜/茄子/香菇.大口咬下鮮嫩多汁.沒有過多的油脂.有蔬食的細膩與自然純粹.整體口感清爽無負擔!





他們家的蔬食都是新鮮帶有脆度.吃起來不會軟爛.還能品嚐出其中的香味.口味上相當特別~





醬汁部分.主食或蔬食都可沾.濃郁的胡辣醬是店內最受歡迎的.能讓食材更增添輕辣香濃.同時吃的到胡麻醬香氣.增添食材的豐富口感!





最後再配上口感軟糯的紫米飯.攝取到多元的營養(紫米飯可調整飯量).紫米口感軟糯Q彈.入口後會越嚼越香.我自己很喜歡!





蔬菜湯 $60

可搭配套餐或單點.這碗湯品是以五種蔬菜燉煮而成.每一勺都是滿滿的料.小小一碗卻有豐富的營養價值.有無可取代的自然鮮甜原味!









湯頭部分本身沒有過多的調味.清甜爽口.會讓人一喝就愛上~





紅茶優卡飲+優質蛋白質 90元





這瓶低卡的紅茶優卡飲能補充到滿滿的膳食纖維和蛋白質.飲品帶有沙沙口感和微甜滋味.質地是類似燕麥奶的濃稠.但味道卻更濃郁.在品嚐時.能明顯感受到濃烈的植物風味.適合運動健身者或體態管理族日常飲用!









心得感想:

在繁忙的現代生活中.越來越多人開始注重健康飲食.同時也追求美味與營養的完美結合.如果你正在尋找低卡美味的健康餐餐點.那麼這篇文章你一定不能錯過.優卡輕食 You Can Fresh替忙碌現代人分配好均衡營養.完美呈現了一份份既精緻又健康的餐點.讓大家簡單方便就能攝取到多種營養.每一口都帶來大大的滿足感.以上推薦給你們唷~







優卡輕食 You Can Fresh(永和總店) 地址:新北市永和區中正路428巷25弄6號(近捷運永安市場站、永和國小) 電話:(02)2925-1065 營業時間:週一至週日 11:00~14:00 17:00~20:00 每週五公休

優卡輕食 You Can Fresh(松江南京店)

地址:台北市中山區伊通街106巷16號(近捷運松江南京站、長春國賓影城)

電話:(02)2506-0184

營業時間:週一至週五 07:30~14:30 每週六、週日公休

優卡輕食 You Can Fresh(明曜店)

地址:台北市大安區仁愛路四段151巷11號(近捷運忠孝敦化站、明曜百貨)