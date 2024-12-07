



現代人生活忙碌．多數人為了講求效率．大多只能三餐在外．很難在飲食上兼顧到營養與均衡~

這次．玉媽咪想和大家推薦一間位於永和的優卡輕食You Can Fresh．店家在食材搭配及份量上．都十分符合忙碌上班族的需求．主打少負擔／高蛋白．堅持用最好的食材．餐點以健康取向為取向．自然的方式呈現．每一口都吃得出蔬菜的鮮甜和清爽．補足每日所需的膳食纖維和營養素～

優卡輕食You Can Fresh共有三間分店．這次玉媽咪來到的是永和總店．位於巷子內．但招牌很明顯．遠遠的就看到了．十分好找！





這裡的餐點皆符合低GI．不論是減醣飲食或素食者都能被大大滿足．若您正在做飲食控制．或是想要快速／健康享用餐點．都可以來這嚐鮮一番．店內所有餐點都是經過營養調配的．食材方面也是挑選過．健康且無負擔．口感清爽又美味！

玉媽咪第一次出訪後，已立刻將它收入口袋名單了~





餐廳外設有戶外用餐區．空間氛圍很舒適．在這裡可以舒舒服服的坐在籐編座位上享用餐點．感到特別放鬆～





室內用餐空間乾淨整潔．空間上不會擁擠．氣氛上帶有家的舒適感．這裡以兩人桌為主．桌與桌之間都有間距．一個人來用餐也能感覺很自在！









窗邊的佈置設計．以生活用品和植栽作為點綴．簡單卻不失質感．當撒落的光線輕撫木紋．坐臥在一旁能感受到滿滿的暖意～





自助區

餐具和飲用水都在這裡．需要的朋友皆可自取～





店內正舉辦拍照打卡和五星好評活動（送小菜一碟）





優卡輕食 菜單MENU

餐點主打招牌蔬菜捲餅．共有三種主食可選擇．也可搭配成套餐．另外也有烤蔬菜健康餐／捲餅包飯．還有最受歡迎的健康優卡飲．每樣餐點都是低卡／高蛋白／少負擔的．深受上班族們的喜愛！





招牌蔬菜捲餅－雙蟲捲餅 ＄120

這道餐點結合多種營養食材．主食部分有雞肉／杏鮑菇／牛腱三種可選．這道雙蟲捲餅．可同時吃到兩種餅皮．裡面包的新鮮食材已經滿到快炸出來了．感受的到老闆的誠意．讓人看了直流口水～









餅皮部分．左邊是毛毛蟲（米皮裹海苔絲）．右邊則是蠶寶寶（非油炸豆皮）有烤過的！

內層捲入的主食是雞肉．有大量的新鮮生菜和紫米飯層層堆疊而成．擁有高蛋白質和膳食纖維營養．重點是它的熱量很低．但卻能有飽足感．CP值實在太高了！





以米皮包裹海苔絲的毛毛蟲捲餅．餡料搭配生菜／彩椒／雞胸肉／紫米．大口咬下脆口與清爽．雞胸肉的鮮嫩．簡單又好吃．有豐富的膳食纖維和蛋白質營養．吃完這捲超有飽足感！





蠶寶寶捲餅也很不錯．和毛毛蟲捲餅不同的是外皮以非油炸豆皮包裹．再依序包入素香鬆．生菜．小黃瓜．雞胸肉．紫米．品嘗的到蔬菜的鮮脆，香鬆和紫米的蓬鬆口感．鹹香中帶有甘甜韻味．口味上老少咸宜～

優卡輕食台北市的兩家店早上就營業了．他們家的捲餅當早餐真的是清爽又健康．我自己非常喜歡．會讓人一吃就愛上！





烤蔬食健康餐－雞胸肉健康餐 ＄179

烤蔬食健康餐系列．以雞／豬／牛／魚和杏鮑菇為主食材．紫米飯為基底．再搭配八種不同的新鮮時蔬．是一份既營養健康又有飽足感的餐食．沾醬部分有胡辣醬／胡麻醬／和風醬／千島醬／酸辣醬可選擇．每一口都能讓人感受到豐富健康好滋味！





這份餐點的主食是蒜香雞胸肉．每一塊雞胸肉都是經過輕度調味後．以水煮方式烹調．保留了雞肉的營養和肉質的鮮嫩~



肉質吃起來厚實有彈性且不乾柴．蒜香味也剛剛好．十分的涮嘴！

不論賣相或口味上都大加分～





搭配的新鮮蔬菜有玉米筍／白花椰菜／綠花椰菜／櫛瓜／彩椒／絲瓜／茄子／香菇．大口咬下鮮嫩多汁．沒有過多的油脂．有蔬食的細膩與自然純粹．整體口感清爽無負擔！





他們家的蔬食都是新鮮帶有脆度．吃起來不會軟爛．還能品嚐出其中的香味．口味上相當特別～





醬汁部分．主食或蔬食都可沾．濃郁的胡辣醬是店內最受歡迎的．能讓食材更增添輕辣香濃．同時吃的到胡麻醬香氣．增添食材的豐富口感！





最後再配上口感軟糯的紫米飯．攝取到多元的營養（紫米飯可調整飯量）．紫米口感軟糯Ｑ彈．入口後會越嚼越香．我自己很喜歡！





蔬菜湯 ＄60

可搭配套餐或單點．這碗湯品是以五種蔬菜燉煮而成．每一勺都是滿滿的料．小小一碗卻有豐富的營養價值．有無可取代的自然鮮甜原味！









湯頭部分本身沒有過多的調味．清甜爽口．會讓人一喝就愛上～





紅茶優卡飲＋優質蛋白質 ９０元





這瓶低卡的紅茶優卡飲能補充到滿滿的膳食纖維和蛋白質．飲品帶有沙沙口感和微甜滋味．質地是類似燕麥奶的濃稠．但味道卻更濃郁．在品嚐時．能明顯感受到濃烈的植物風味．適合運動健身者或體態管理族日常飲用！









心得感想：

在繁忙的現代生活中．越來越多人開始注重健康飲食．同時也追求美味與營養的完美結合．如果你正在尋找低卡美味的健康餐餐點．那麼這篇文章你一定不能錯過．優卡輕食 You Can Fresh替忙碌現代人分配好均衡營養．完美呈現了一份份既精緻又健康的餐點．讓大家簡單方便就能攝取到多種營養．每一口都帶來大大的滿足感．以上推薦給你們唷～







優卡輕食 You Can Fresh(永和總店) 地址：新北市永和區中正路428巷25弄6號(近捷運永安市場站、永和國小) 電話：(02)2925-1065 營業時間：週一至週日 11:00~14:00 17:00~20:00 每週五公休

優卡輕食 You Can Fresh(松江南京店)

地址：台北市中山區伊通街106巷16號(近捷運松江南京站、長春國賓影城)

電話：(02)2506-0184

營業時間：週一至週五 07:30~14:30 每週六、週日公休

優卡輕食 You Can Fresh(明曜店)

地址：台北市大安區仁愛路四段151巷11號(近捷運忠孝敦化站、明曜百貨)