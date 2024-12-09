高松還是通往四國各地的起點。可以輕鬆抵達愛媛縣的道後溫泉，體驗日本三大古湯的魅力；或者從高松港出發的跳島之旅，讓你探索瀨戶內海的小豆島、豐島和直島，感受島嶼風情與瀨戶內國際藝術祭的魅力。高松不僅讓人玩得過癮，還能延伸出更多豐富的四國冒險！

理由一： 高松的景點魅力無法擋

栗林公園是被《米其林綠色指南》評為三星的日式庭園，四季景色不同，真的美到讓人流連忘返。金刀比羅宮的1368階石階挑戰體力，也充滿文化底蘊。而從高松搭船一小時就能到的小豆島，不僅是《魔女宅急便》的取景地，還有超療癒的天使之路和壯觀的寒霞溪，是感受自然和文化的絕佳去處。

四國水族館是四國地區最大的水族館，也是旅遊時超適合帶小朋友來的好地方！這裡主打展示四國周邊的海洋生態，可以看到來自包含瀨戶內海、太平洋，以及清流和湖畔的生態景觀。

來四國水族館不可錯過的就是海豚秀表演，以瀨戶內海為背景。你可以一邊欣賞可愛的海豚在水中跳躍，一邊感受遼闊的海景。

理由二：高松的美食超級吸引人

香川縣可是「烏龍麵王國」，讚岐烏龍麵的Q彈口感讓人一試成主顧。高松市位於四國東北部，瀨戶內海環繞，是個風景美又美食多的地方，而讚岐烏龍麵可是香川縣的招牌美食，全縣有超過600家烏龍麵店，生產量和消費量在日本都是第一名。

理由三：星宇航空直飛

高松機票怎麼買？星宇航空開通「台中－高松」直飛航線，每週三班，台中直飛高松，2.5小時抵達四國大門，節省交通時間，輕鬆飛往四國的大門。坐上舒適的航班，開啟一段充滿美食與藝術魅力小旅行吧！