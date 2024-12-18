每月至少一次嘉義行，辣媽與馬哥都會趁機來場約會，馬哥很喜歡親近大自然，

所以我們很常到蘭潭風景區走走，之前經過文化路公園附近時，

都會聞到濃郁的烤雞香氣，原來是✨【越南烤雞王】嘉義店✨

這回時間抓得真剛好，正巧遇上快出爐的時間，辣媽在現場等了一下，

幸運買到2隻不同風味的脆皮烤雞，為什麼會說幸運呢？因為很多人都已經先預訂了，

出爐即秒殺，晚一步就得再等下一次出爐囉~

走吧，跟著辣媽到蘭潭吃美味烤雞！

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先介紹一下✨【越南烤雞王】嘉義店✨的主角

目前有三種風味的烤雞，當日現烤現賣，全都是老闆與老闆娘精心調製，

以道地越式風味加上台式風味，獨家研製而成，口味分別是：

✅招牌脆皮香檸雞 ✅上癮胡椒雞 ✅台式椒鹽雞​

✨【越南烤雞王】嘉義店✨位於嘉義興中街，鄰近民族路口，對面就是文化公園，

因此也地處文化商圈，交通方便，位置很好找！

如果是像辣媽一樣，從市區往蘭潭方向，行車走民族路過了文化路的下一個路口，

即是興中街，稍往右一看就能看到【越南烤雞王】嘉義店，而文化公園就在旁邊~

平常的時候，買隻烤雞回家當主餐，煮婦煮夫們可以省了不少的料理時間~

假日的時候，買好烤雞，帶到公園野餐蠻不錯的，孩子們會超開心的~

而想在家小酌一番，更需要來隻香氣逼人皮脆肉多汁的烤雞！

門口就能看到2個超大烤爐，帶小朋友去購買時記得不要靠近哦，

【越南烤雞王】採用的是炭火，香氣更豐富，老 闆及店員會時時注意爐火及溫度~

三款風味及價格都標示的很清楚，可以先打電話訂購，也可以加Line線上預訂，

時間快到再來拿就好，非常方便~

在旁邊就能聞到炭火烤雞的香風，當老闆掀蓋時，哇，超香的！

另外準備了雞油，要吃雞肉時用沾的，不要整個淋在烤雞上，那就破壞它的脆皮囉~

一個烤爐一次可以烤10隻雞，時間大約得烤一個小時~

每隻烤雞的外皮烤色都相當均勻，有著焦糖的色澤，還會發亮，感覺超香~

火候及時間都必須掌握的很好，才能有這麼漂亮且肉質仍能保持鮮嫩的烤雞！

聚餐宴客，用這烤雞招待多體面啊，而且聖誕節就快到了，

直接買烤雞，好吃省時又方便！

烤雞出爐後會一一放置在可耐熱的紙盒中，再放進可保溫的櫥櫃裡！

每隻都是這樣恰恰的外皮，實在是太誘人了！

【越南烤雞王】使用當日現宰正港的「黑羽土雞」，將其仔細的清洗乾淨，

以獨家醃料分別調製，再經過炭火烘烤，成就出一隻隻香氣逼人皮脆肉多汁的烤雞！

老闆很貼心，會提醒客人剛出爐溫度都非常高，要小心食用~

晚一點就得等下一次鍋囉！

晴朗的天氣，帶著烤雞到風景區真不錯，等我們買好到目的地，已不那麼燙手，

可以盡情的享用剛出爐的烤雞啦！

什麼時候最吸睛？帶著2隻【越南烤雞王】的烤雞最吸睛了！

那香氣實在是太迷人了，經過的遊客也都紛紛看向我們~

((我們有保持的很乾淨哦，骨頭、垃圾都有完全帶走，而且也有用濕紙巾桌面哦！))

每份烤雞都會附上老闆獨家特製的調味粉，有檸檬椒鹽粉、酸辣粉、越式胡椒粉，

以及特調辣粉，與市面上賣場買得到的完全不一樣，更增添烤雞的多重風味！

也會附上2雙一次性耐熱手套，讓我們可以直接用手扒著吃，超爽快~

辣媽這次買的是脆皮招牌香檸雞及上癮胡椒雞(脖子有綁繩)，

說起這【越南烤雞王】的由來，其中更蘊含了老闆對老闆娘無限的愛意哦，

越南老婆想念越南滋味的烤雞，老闆於是跑去越南學習越南烤雞做法，

更向台灣的越南移工朋友學習，但會了越南烤雞做法，滋味是有了，

但皮不脆，肉也比較乾，較不符合台灣人的口味與喜好，花了2年時間的改良，

終於誕生了台灣人也愛吃的＊越式香檸雞＊

也因此開啟了【越南烤雞王】之路，陸續推出椒鹽雞和胡椒雞，

烤雞外皮非常香脆，肉質仍保有鮮嫩多汁，老少咸宜！

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​脆皮招牌香檸雞及上癮胡椒雞在肚子裡分別塞滿佐料與香料，

並且將雞屁股縫合，不僅能鎖住雞隻的原味及獨家調味，連雞胸肉也不會柴！

扒的時候真的要小心，會噴汁哦~

那皮實在是太脆太香了~

外表看起來是焦香酥脆，但雞隻的各部位稍微一扒就開了，骨肉已烤至能輕鬆分離~

鎖住了雞的肉汁及本身的油脂，讓肉質能維持的鮮嫩可口，全都是功夫耶！

直接入口，外皮卡嗞卡嗞的，超香，單吃就很好吃，香氣十足~

鮮嫩多汁的雞肉，入口超滑嫩的~

＊脆皮招牌香檸雞＊在肚肚裡塞滿泰國檸檬葉以及20多種獨家香料，

真材實料的好味道，檸檸的香氣與自然的酸味讓人感覺好清爽，吃過就愛上的好滋味！

即使是雞胸肉也一樣很嫩，沾點雞肉更多點潤滑的口感與香氣~

＊上癮胡椒雞＊吃了果然會上癮耶，從外皮就能感受到胡椒的辛辣與獨特香味！

外皮烤得焦香透亮，雞肉軟嫩鮮甜，多層次的口感與風味，

非常討喜，非常棒的下酒菜！

＊上癮胡椒雞＊肚肚裡是塞滿了洋蔥、雲林新鮮蒜頭，以及越南進口的黑/白胡椒粒，

經過烘烤後，洋蔥及蒜頭都不會嗆辣，反而是呈現出甜味，千萬不要浪費，

可以拌著雞肉一起入口，更能提升烤雞的味道哦~

這兩種風味的烤雞，直接入口就能享受到雞隻的原味及調料的香氣，

沾點雞油或老闆特製的調味粉，更能增添許多的滋味，的確是讓人一吃就愛上的烤雞！

來到嘉義吃什麼，當然不能錯過外皮香脆，裡頭 超Juicy的烤雞，

【越南烤雞王】嘉義店，推薦給大家！

【越南烤雞王】嘉義店

地址：嘉義市東區興中街50號

營業時間：周二~周五 16:00~19:00/周六、周日 11:00~19:00（周一公休)

預約電話：0983 286 300（可提前預訂以免久候）

官方LINE： @639tkvwy （可加賴訂）

FB粉絲團： @越南烤雞王（嘉義店）

IG： @vietnamese_chicken_king_chiayi