2024.12.12
【一起串燒】挑戰全台最便宜的串燒居酒屋，每份兩串均一價$79元！連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，日本沖繩Orion生啤更只要$99元！CP值爆表！
「一起串燒」挑戰全台最平價串燒居酒屋，竟然每份兩串均一價$79元！就連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，CP值真的超高！超大顆日本生食級生蠔必點！外面一顆就要$200，這裡只賣你$99元，一次點五顆更划算！還能五種口味一次滿足～天冷還有新上市的麻辣腸旺可以暖暖胃！另外「一起串燒」的日本沖繩Orion生啤也只要$99元，讓你不用花大錢，就能點滿一整桌！想找台北高CP值居酒屋、串燒店，來這間「一起串燒」就對了！
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「一起串燒」在台北有兩間分店，這次是來到位在捷運南京復興站附近的「一起串燒-長春店」用餐，轉角店面、大大黃色招牌相當醒目，走過、路過不易錯過。
用餐環境就是一般串燒店日式裝潢，主要以四人座位為主，座位間都有高高的隔板間隔，隱密度很夠，這點很加分，另外也有可容納8-10人的半開式包廂。
▲一起串燒菜單價格
串燒每份2串$79元，有各式雞、豬、牛、羊口味，也有烤飯糰、小菜等等選擇，部分酒類也都是$79元起。
🔺龍蝦手捲 $99
「龍蝦手捲」以特製木盒裝著，海苔包著白飯、龍蝦沙拉以及鮭魚卵，入口是鹹甜又濃郁的滋味，一口塞好滿足！
🔺鮭魚鬆飯糰 $79
「鮭魚鬆飯糰」炸得非常酥脆，裡頭包著鮭魚香鬆，還有淋上日式醬料提香，所以整體不乾口，包著海苔享用更對味。
🔺日本生食級生蠔 單入$99/五入$450
敢吃生蠔的朋友，推薦必點「日本生食級生蠔」，吃起來非常鮮甜，而且完全沒腥味，外面一顆要價$200元，這裡一顆只賣你$99元！一次點五顆更划算，平均一顆只要$90元，還有五味醬、洋蔥檸檬、原味、芥末、蒜味可以選擇，CP值超高！
🔺鹽烤透抽 $時價
「鹽烤透抽」非常新鮮，肉質也很脆甜，簡單以鹽巴調味就很好吃。
🔺麻辣腸旺 $250
「麻辣腸旺」好適合這個冷冷的天享用，整體吃起來非常香，不會死鹹過辣，鴨血入味又滑嫩～
能在台北吃到一份兩串只要$79元的串燒，真的只有在「一起串燒」吃得到吧？而且他們家的梅酒、調酒、沙瓦也都是$79元，真的是在挑戰全台北最平價串燒店？雖然平價，但吃起來還是很有水準的，食材品質也都不錯，絕對是台北宵夜聚餐喝酒的好去處～
《一起串燒-長春店》
店家地址：台北市松山區長春路426號
捷運站別：南京復興站步行約5分鐘
營業時間：17:00-01:00
訂位專線：02-2712-1758
《一起串燒-二店》
店家地址：台北市大安區基隆路二段225號
捷運站別：六張犁站步行約4分鐘
營業時間：17:00-01:00
訂位專線：02-8732-1718
《一起串燒-大巨蛋店》
店家地址：台北市大安區光復南路102號
捷運站別：國父紀念館站步行約4分鐘
營業時間：17:00-01:00
訂位專線：02-2711-9568
本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享