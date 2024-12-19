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【一起串燒】挑戰全台最便宜的串燒居酒屋，每份兩串均一價$79元！連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，日本沖繩Orion生啤更只要$99元！CP值爆表！ - 阿華田的美食日記

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2024-12-19 10:00:00 文字：阿華田
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阿華田

阿華田

2024.12.12

【一起串燒】挑戰全台最便宜的串燒居酒屋，每份兩串均一價$79元！連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，日本沖繩Orion生啤更只要$99元！CP值爆表！

 
 
 
 
 

【一起串燒】挑戰全台最便宜的串燒居酒屋，每份兩串均一價$79元！連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，日本沖繩Orion生啤更只要$99元！CP值爆表！ - 阿華田的美食日記

一起串燒」挑戰全台最平價串燒居酒屋，竟然每份兩串均一價$79元！就連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，CP值真的超高！超大顆日本生食級生蠔必點！外面一顆就要$200，這裡只賣你$99元，一次點五顆更划算！還能五種口味一次滿足～天冷還有新上市的麻辣腸旺可以暖暖胃！另外「一起串燒」的日本沖繩Orion生啤也只要$99元，讓你不用花大錢，就能點滿一整桌！想找台北高CP值居酒屋串燒店，來這間「一起串燒」就對了！

 

 

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【一起串燒】挑戰全台最便宜的串燒居酒屋，每份兩串均一價$79元！連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，日本沖繩Orion生啤更只要$99元！CP值爆表！ - 阿華田的美食日記

一起串燒」在台北有兩間分店，這次是來到位在捷運南京復興站附近的「一起串燒-長春店」用餐，轉角店面、大大黃色招牌相當醒目，走過、路過不易錯過。

【一起串燒】挑戰全台最便宜的串燒居酒屋，每份兩串均一價$79元！連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，日本沖繩Orion生啤更只要$99元！CP值爆表！ - 阿華田的美食日記

用餐環境就是一般串燒店日式裝潢，主要以四人座位為主，座位間都有高高的隔板間隔，隱密度很夠，這點很加分，另外也有可容納8-10人的半開式包廂。

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▲一起串燒菜單價格

【一起串燒】挑戰全台最便宜的串燒居酒屋，每份兩串均一價$79元！連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，日本沖繩Orion生啤更只要$99元！CP值爆表！ - 阿華田的美食日記

串燒每份2串$79元，有各式雞、豬、牛、羊口味，也有烤飯糰、小菜等等選擇，部分酒類也都是$79元起。

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🔺龍蝦手捲 $99

「龍蝦手捲」以特製木盒裝著，海苔包著白飯、龍蝦沙拉以及鮭魚卵，入口是鹹甜又濃郁的滋味，一口塞好滿足！

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🔺鮭魚鬆飯糰 $79

「鮭魚鬆飯糰」炸得非常酥脆，裡頭包著鮭魚香鬆，還有淋上日式醬料提香，所以整體不乾口，包著海苔享用更對味。

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🔺日本生食級生蠔 單入$99/五入$450

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敢吃生蠔的朋友，推薦必點「日本生食級生蠔」，吃起來非常鮮甜，而且完全沒腥味，外面一顆要價$200元，這裡一顆只賣你$99元！一次點五顆更划算，平均一顆只要$90元，還有五味醬、洋蔥檸檬、原味、芥末、蒜味可以選擇，CP值超高！

【一起串燒】挑戰全台最便宜的串燒居酒屋，每份兩串均一價$79元！連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，日本沖繩Orion生啤更只要$99元！CP值爆表！ - 阿華田的美食日記

🔺鹽烤透抽 $時價

「鹽烤透抽」非常新鮮，肉質也很脆甜，簡單以鹽巴調味就很好吃。

【一起串燒】挑戰全台最便宜的串燒居酒屋，每份兩串均一價$79元！連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，日本沖繩Orion生啤更只要$99元！CP值爆表！ - 阿華田的美食日記

🔺麻辣腸旺 $250

【一起串燒】挑戰全台最便宜的串燒居酒屋，每份兩串均一價$79元！連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，日本沖繩Orion生啤更只要$99元！CP值爆表！ - 阿華田的美食日記

「麻辣腸旺」好適合這個冷冷的天享用，整體吃起來非常香，不會死鹹過辣，鴨血入味又滑嫩～

【一起串燒】挑戰全台最便宜的串燒居酒屋，每份兩串均一價$79元！連梅酒、沙瓦、Highball也都只要$79元，日本沖繩Orion生啤更只要$99元！CP值爆表！ - 阿華田的美食日記

能在台北吃到一份兩串只要$79元的串燒，真的只有在「一起串燒」吃得到吧？而且他們家的梅酒、調酒、沙瓦也都是$79元，真的是在挑戰全台北最平價串燒店？雖然平價，但吃起來還是很有水準的，食材品質也都不錯，絕對是台北宵夜聚餐喝酒的好去處～

《一起串燒-長春店》

店家地址：台北市松山區長春路426號

捷運站別：南京復興站步行約5分鐘

營業時間：17:00-01:00

訂位專線：02-2712-1758

《一起串燒-二店》

店家地址：台北市大安區基隆路二段225號

捷運站別：六張犁站步行約4分鐘

營業時間：17:00-01:00

訂位專線：02-8732-1718

《一起串燒-大巨蛋店》

店家地址：台北市大安區光復南路102號

捷運站別：國父紀念館站步行約4分鐘

營業時間：17:00-01:00

訂位專線：02-2711-9568

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本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享

 
 
 

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一起串燒

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place台北市松山區長春426號
4.33 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.33
服務品質
4.33
裝潢氣氛
4.33
CP值
4.33
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