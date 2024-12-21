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241020基隆-五層豬腸湯

2024-12-21 08:46:00 文字：jacklsy
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在搜尋"基隆在地美食"時,如果沒有特別輸入關鍵字,其實不太會出現這間店.

我也一時想不起來,是在哪裡發現這間五層豬腸湯.

結果,查到最後....

2023年時,五層豬腸湯曾獲得第一屆500碗一碗的殊榮.

天啊,入選500碗名單中的五層豬腸湯,竟然在搜尋"基隆在地美食"會找不到???

 

什麼是500碗??? 

https://udn.com/500bowlsaward/

「500碗」是國內第一份在地觀點全台小吃新指南,號稱「台版必比登」,由50名各方領域的名人作為評審,評選出自己心目中的10間小吃名單,展現聚焦菜色本身魅力,發現台灣餐桌新風景的核心精神.

「碗」是評選全台特色小吃。我們思考的是，除了餐廳之外，「小吃」是台灣人最日常的飲食選擇，還有地區和東、西、南、北口味上的異同，既然如此，是不是也應該有一份關於台灣人日常的美食評鑑？對我們來說，無論是500碗或500盤都是秉持「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」核心精神，以台灣人的觀點，做一份符合台灣人口味的美食評鑑。

以上資料摘錄自500碗官網

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店家位在中山區,距離一般人客常去的仁愛區,其實有一點點遠.

不過,對面剛好是西三停車場,人行道上也有畫設機車停車位,反而是一大誘因.

不管是開車或騎車,完全不用擔心停車的問題.

 

店面不大,人力有限.

當各位人客請先填單,店家會依照順序安排座位.

如果已經客滿,就稍微等候一下.

平均用餐的時間不會很久,馬上就可以等到座位.

 

這一個店面,早上從六點到下午二點,是賣五層豬腸湯.

下午從四點到凌晨一點,則是賣肉圓和芋圓.

所以,想吃五層豬腸湯的人客,要注意一下營業的時間.

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很難想像,這間店的品項這麼多....

內用的人客,請多填一下人數和姓氏,比較方便店家安排座位.

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店內牆上也有掛著菜單,這是早上的部分.

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這是下午的部分,有機會也要來吃看看.

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魯肉飯(小碗)

這個滷汁好吃,完全不會輸給廟口夜市的某家名店,值得點一碗來吃.

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五層豬腸湯

豬腸湯,其實很常見.

像是一般常吃的四神湯,裡面都會有豬腸.

豬腸煮得好壞,是非常的關鍵.

至於為什麼要塞到五層豬腸,我其實很想問一下店家.

但是她真的忙不過來了,就別打擾了.

 

嚴格講起來,應該不止五層了.

這是一個看起來就非常費工的做法,所以真的不會有太多店家要這樣做.

豬腸最怕煮得不夠好,過韌會變得很難咬,更何況是塞了這麼多層.

但是,這裡的五層豬腸,一咬就斷,而且很Q彈,完全出乎我的意料.

而且店家切成一小段一小段,其實是一個很方便人客食用的作法.

湯頭也不錯,只是重心都放在五層豬腸上面了.

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陽春麵(乾,小碗)

看似平凡無奇的陽春乾麵,卻是基隆人的日常.

基隆的乾麵,如同彰化的控肉飯,就是一般的街邊平民美食.

雖然如此,但是一碗道地的基隆乾麵從麵條,醬汁到豆芽,不僅缺一不可而且也非常講究.

一碗乾麵一定要再搭配一碗湯,這才是基隆人的吃法.

餛飩湯是眾所皆知的基本配備,但是今天是選擇了五層豬腸湯,也是蠻不錯的.

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這裡雖然離市區有段距離,但是停車真的很方便.

如果各位人客來到基隆,吃膩了廟口小吃.

五層豬腸湯,也是個不錯的選擇.

文章標籤
五層豬腸湯 基隆美食
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基隆五層豬腸湯

phone02-24294106
place基隆市中山區中山二路47號
4.38 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.38
服務品質
4.38
裝潢氣氛
4.38
CP值
4.38
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