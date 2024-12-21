在搜尋"基隆在地美食"時,如果沒有特別輸入關鍵字,其實不太會出現這間店.

我也一時想不起來,是在哪裡發現這間五層豬腸湯.

結果,查到最後....

2023年時,五層豬腸湯曾獲得第一屆500碗一碗的殊榮.

天啊,入選500碗名單中的五層豬腸湯,竟然在搜尋"基隆在地美食"會找不到???

什麼是500碗???

https://udn.com/500bowlsaward/

「500碗」是國內第一份在地觀點全台小吃新指南,號稱「台版必比登」,由50名各方領域的名人作為評審,評選出自己心目中的10間小吃名單,展現聚焦菜色本身魅力,發現台灣餐桌新風景的核心精神.

「碗」是評選全台特色小吃。我們思考的是，除了餐廳之外，「小吃」是台灣人最日常的飲食選擇，還有地區和東、西、南、北口味上的異同，既然如此，是不是也應該有一份關於台灣人日常的美食評鑑？對我們來說，無論是500碗或500盤都是秉持「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」核心精神，以台灣人的觀點，做一份符合台灣人口味的美食評鑑。

以上資料摘錄自500碗官網

店家位在中山區,距離一般人客常去的仁愛區,其實有一點點遠.

不過,對面剛好是西三停車場,人行道上也有畫設機車停車位,反而是一大誘因.

不管是開車或騎車,完全不用擔心停車的問題.

店面不大,人力有限.

當各位人客請先填單,店家會依照順序安排座位.

如果已經客滿,就稍微等候一下.

平均用餐的時間不會很久,馬上就可以等到座位.

這一個店面,早上從六點到下午二點,是賣五層豬腸湯.

下午從四點到凌晨一點,則是賣肉圓和芋圓.

所以,想吃五層豬腸湯的人客,要注意一下營業的時間.

很難想像,這間店的品項這麼多....

內用的人客,請多填一下人數和姓氏,比較方便店家安排座位.

店內牆上也有掛著菜單,這是早上的部分.

這是下午的部分,有機會也要來吃看看.

魯肉飯(小碗)

這個滷汁好吃,完全不會輸給廟口夜市的某家名店,值得點一碗來吃.

五層豬腸湯

豬腸湯,其實很常見.

像是一般常吃的四神湯,裡面都會有豬腸.

豬腸煮得好壞,是非常的關鍵.

至於為什麼要塞到五層豬腸,我其實很想問一下店家.

但是她真的忙不過來了,就別打擾了.

嚴格講起來,應該不止五層了.

這是一個看起來就非常費工的做法,所以真的不會有太多店家要這樣做.

豬腸最怕煮得不夠好,過韌會變得很難咬,更何況是塞了這麼多層.

但是,這裡的五層豬腸,一咬就斷,而且很Q彈,完全出乎我的意料.

而且店家切成一小段一小段,其實是一個很方便人客食用的作法.

湯頭也不錯,只是重心都放在五層豬腸上面了.

陽春麵(乾,小碗)

看似平凡無奇的陽春乾麵,卻是基隆人的日常.

基隆的乾麵,如同彰化的控肉飯,就是一般的街邊平民美食.

雖然如此,但是一碗道地的基隆乾麵從麵條,醬汁到豆芽,不僅缺一不可而且也非常講究.

一碗乾麵一定要再搭配一碗湯,這才是基隆人的吃法.

餛飩湯是眾所皆知的基本配備,但是今天是選擇了五層豬腸湯,也是蠻不錯的.

這裡雖然離市區有段距離,但是停車真的很方便.

如果各位人客來到基隆,吃膩了廟口小吃.

五層豬腸湯,也是個不錯的選擇.