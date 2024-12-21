前往深坑老街的大眾運輸：

文湖線木柵捷運站轉公車660、679、819，深坑站下車即可

深坑是一個距離台北市或新北市不近又不遠的一個老街商圈。適合半日遊的一個好地方。大眾交通屬於蠻方便就能抵達的一個景點

深坑因地理位置四面環山，形似坑底而得名，是一個距離有點遠又不太遠的遠離市區商圈老街。老街入口有一顆大茄冬樹是這裡的地標，看到老樹就知道老街在那裡了，老街上最有名的是豆腐美食，因為清澈的水質以及特殊鹽滷製法所製作的豆腐，其炭味口感吸引了許多饕客，大家都稱呼深坑爲成「豆腐故鄉」，很多當地人或遊客都因爲這裡好吃的豆腐而慕名而來。深坑有四寶「茶葉、豆腐、竹筍、黑豬肉」，因為清澈的水質的關係，所以都能一直保持著它們極佳的品質，成為在地著名的特色

捷運木柵站出來之後，往對面馬路的公車站等候公車

捷運木柵站出來之後，往對面馬路的公車站等候公車

深坑老街上很多好吃的東西，深坑豆腐、深坑黑豬肉香腸、杏仁豆腐、桂花酸梅湯。。。等等

深坑老街上有適合小孩子的夾娃娃店

也可以到集順廟拜拜祈福一家大小老少保平安健康

逛完了老街，就前往午餐的Arc咖啡廳享用午餐



午餐Arc Cafe的資料

餐廳地址：新北市深坑區文山路二段126號

電話號碼：+886 2 2662 3838

營業時間：

週四和週五 早上1030 ～ 下午1830

週六和週日 早1030 ～ 下午1900

公休日：週一至週三

服務態度：4🌟

CP值：4🌟

飲食美味：食物3.5🌟。飲料4.5🌟

前往餐廳的方式：

從深坑老街步行大約8至10分鐘左右的時間就能抵達Arc Cafe

過了前面這一座橋直走，不遠就會看到大團圓餐廳，走向大團圓的左邊再步行過一座竹芳橋，走大約3至5分鐘，Arc咖啡廳就在右側邊

咖啡廳的外觀

咖啡廳的門口就有一隻可愛的鸚鵡迎接客人的到來

咖啡廳的菜單、咖啡廳內的環境、座位區以及有擺設一些藝術品供參觀，如果喜歡的朋友們可以買回家擺設

座位區的位置算蠻寬闊，座位跟座位之間也有一定的距離，採光很明亮舒服

公主點了南洋叻沙雞肉飯以及一杯龍眼蜜拿鐵

南洋叻沙內有3個雞翅膀，2個小腿肉以及3粒花支丸，還有一小碟子的花生跟蝦餅。公主個人是覺得味道不夠濃鬱，沒有南洋叻沙味

龍眼蜜拿鐵不錯好喝，只是龍眼蜜的味道可以加多一點嗎？可以讓龍眼蜜的味道更加濃，喝起來拿鐵會更香濃

在咖啡廳坐了大約兩個小時多之後就離開，離開時發覺到如果再往餐廳的另一個方向走去就是深坑木棉花道，可是木棉花季應該已經結束了，所以沒有木棉花了，樹木的已經變光禿禿的 呵呵

謝謝閱讀。分享。推薦度：4🌟