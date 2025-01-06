有沒有過那種「不知道吃什麼」的煩惱？最近朋友鳥夫人直接幫我解決了這個問題，她豪氣地發了訊息說：「明天吃飯吧，我決定了，就吃粥加茶點！」既貼心又乾脆，讓人無法拒絕！這次我們挑了台中「12月.粥」健行店，品嚐這家充滿溫度的餐點，結果整個大滿足！

12月.粥 / 健行店

地址:台中市西區健行路1041號

電話: 04 2328 9393

營業時間: 11:00–01:00 (凌晨1:00)

官網 : https://www.12moon.com.tw/ 粉絲團: FB

「12月.粥」的健行店位於金典飯店旁，距離廣三SOGO也很近，開車來很方便，附近有多處停車場。

這家店的外觀雖然簡樸，但走進去就有一種華麗中帶著植物系細節的氛圍，還帶著點復古感。一樓和二樓都有用餐區，環境舒適，一個人來吃飯也完全不尷尬。

「12月.粥」的餐點包含粥品、茶食、熱炒和飲品，素食的朋友也完全沒問題。菜單上的選擇豐富多樣，上菜速度超快，還沒聊幾句天，桌上就已經擺滿了！

無骨土雞粥（單人份 $260）

這道粥品用砂鍋盛裝，端上來就散發一種溫暖樸實的氣息。米粒煮得超級軟綿，吸飽湯汁的每一口都充滿家的味道。雞肉滑嫩、用的是雞腿肉，口感細緻不油膩，整體味道清淡優雅，非常適合喜歡健康飲食的人。

茶食小點：每樣都必點！

米血 $70：Q彈又入味，辣椒鋪滿但其實不會很辣，超好吃！

豆干 $70：從外觀的氣孔就知道品質很好，滷得香氣十足，鹹淡適中。

香滷豆皮 $80：Q軟又入味，吃起來超滿足。

蘿蔔糕 $90：外層炸得酥脆，內層滑嫩，每一口都燙得剛剛好！

炸豆腐 $90：這絕對是茶食的靈魂，外酥內嫩的豆腐搭配爽脆的泡菜，酸甜口感完美融合。

熱茶（一壺 $170）

一壺熱茶搭配粥品與茶食，整個午後都充滿溫暖感。雖然朋友點了什麼茶我忘了，但那種邊喝茶邊聊瑣事的悠閒感受，真的非常療癒！

12Moon 價位/菜單MENU

健行店的價格相當合理，用料新鮮，從粥品到茶食都充滿誠意。餐後還可以散步去附近的科博館、勤美綠園道或草悟道PARK2，周邊美食多到吃一周也吃不完，簡直是台中西區的美食天堂！

December-12Moon /12月粥品

Chinese restaurant focusing on porridge, tea, and private dishes!

Address: No. 1041, Jianxing Road, West District, Taichung City / Phone: 04 2328 9393 /Business hours: 11:00–01:00 (1:00 am)

There are 19 types of porridge (vegetarian and meat), with portion sizes ranging from 1 to 8 people. In addition to tea drinks and refreshments, there are also various hot-fried dishes.

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