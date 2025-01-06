12月.粥 / 健行店
- 地址:台中市西區健行路1041號
- 電話: 04 2328 9393
- 營業時間: 11:00–01:00 (凌晨1:00)
- 官網 :https://www.12moon.com.tw/ 粉絲團:FB
「12月.粥」的健行店位於金典飯店旁，距離廣三SOGO也很近，開車來很方便，附近有多處停車場。
這家店的外觀雖然簡樸，但走進去就有一種華麗中帶著植物系細節的氛圍，還帶著點復古感。一樓和二樓都有用餐區，環境舒適，一個人來吃飯也完全不尷尬。
「12月.粥」的餐點包含粥品、茶食、熱炒和飲品，素食的朋友也完全沒問題。菜單上的選擇豐富多樣，上菜速度超快，還沒聊幾句天，桌上就已經擺滿了！
無骨土雞粥（單人份 $260）
這道粥品用砂鍋盛裝，端上來就散發一種溫暖樸實的氣息。米粒煮得超級軟綿，吸飽湯汁的每一口都充滿家的味道。雞肉滑嫩、用的是雞腿肉，口感細緻不油膩，整體味道清淡優雅，非常適合喜歡健康飲食的人。
茶食小點：每樣都必點！
米血 $70：Q彈又入味，辣椒鋪滿但其實不會很辣，超好吃！
豆干 $70：從外觀的氣孔就知道品質很好，滷得香氣十足，鹹淡適中。
香滷豆皮 $80：Q軟又入味，吃起來超滿足。
蘿蔔糕 $90：外層炸得酥脆，內層滑嫩，每一口都燙得剛剛好！
炸豆腐 $90：這絕對是茶食的靈魂，外酥內嫩的豆腐搭配爽脆的泡菜，酸甜口感完美融合。
熱茶（一壺 $170）
一壺熱茶搭配粥品與茶食，整個午後都充滿溫暖感。雖然朋友點了什麼茶我忘了，但那種邊喝茶邊聊瑣事的悠閒感受，真的非常療癒！
12Moon 價位/菜單MENU
健行店的價格相當合理，用料新鮮，從粥品到茶食都充滿誠意。餐後還可以散步去附近的科博館、勤美綠園道或草悟道PARK2，周邊美食多到吃一周也吃不完，簡直是台中西區的美食天堂！
December-12Moon /12月粥品
Chinese restaurant focusing on porridge, tea, and private dishes!
Address: No. 1041, Jianxing Road, West District, Taichung City / Phone: 04 2328 9393 /Business hours: 11:00–01:00 (1:00 am)
There are 19 types of porridge (vegetarian and meat), with portion sizes ranging from 1 to 8 people. In addition to tea drinks and refreshments, there are also various hot-fried dishes.
延伸閱讀
- 好泉澄｜台中日式蔬食 大阪燒
- 台中蔬食咖啡｜Cafe’ O’ bon 歐棒咖啡
- 台中｜素食 VERDURE HotHits 斐得蔬食 熱浪來襲-台中金典綠園道店
- 飯糰打嗝｜早餐- 日系街邊店 各種日系飯糰炸蝦 燒肉
- 台中｜蔬食 竟然有賣這個…Sukiya 健行博館店| 日本牛丼連鎖店
- 台中｜西區 台中第六市場 百貨公司裡傳統市場，優雅的文青市場
- 台中｜Ranger Land | 自然圈-探險俱樂部:窯烤夾餅、早午餐，整棟透明玻璃
- Taichung ｜勤美 CAFE ACME
- 台中西區。林記茶檔 ｜平價港式茶餐廳
- 樂室 LeRoom ｜茶裡茶氣的室界－水果系鬆餅堆出質感高度!
- 台中西區｜Burnt. 歐式食材X日本風味呈現 帶有著炙燒香氣的早午餐!
- 台中西區｜ 製餃研所 Dumpling.LAB 冰花煎餃很文青 寵物友善
- 台中｜小吃 福心古早味三角餅 純素可食的麥仔煎
- 台中｜西區 老陳海南雞飯 太狂了就只賣兩種飯!
- 橫山三明治店｜波菜蛋沙拉三明治 葷素共食系早午餐
- 隈研吾 勤美術館 台中全新打卡地標+1
- 台中西屯區｜ 惠中蔬食 開張試營運了:港風蔬食料理