有沒有過那種「不知道吃什麼」的煩惱?最近朋友鳥夫人直接幫我解決了這個問題,她豪氣地發了訊息說:「明天吃飯吧,我決定了,就吃粥加茶點!」既貼心又乾脆,讓人無法拒絕!這次我們挑了台中「12月.粥」健行店,品嚐這家充滿溫度的餐點,結果整個大滿足!

12月.粥 / 健行店

地址:台中市西區健行路1041號

電話: 04 2328 9393

營業時間: 11:00–01:00 (凌晨1:00)

官網 : https://www.12moon.com.tw/ 粉絲團: FB

「12月.粥」的健行店位於金典飯店旁,距離廣三SOGO也很近,開車來很方便,附近有多處停車場。

這家店的外觀雖然簡樸,但走進去就有一種華麗中帶著植物系細節的氛圍,還帶著點復古感。一樓和二樓都有用餐區,環境舒適,一個人來吃飯也完全不尷尬。

「12月.粥」的餐點包含粥品、茶食、熱炒和飲品,素食的朋友也完全沒問題。菜單上的選擇豐富多樣,上菜速度超快,還沒聊幾句天,桌上就已經擺滿了!

無骨土雞粥(單人份 $260)

這道粥品用砂鍋盛裝,端上來就散發一種溫暖樸實的氣息。米粒煮得超級軟綿,吸飽湯汁的每一口都充滿家的味道。雞肉滑嫩、用的是雞腿肉,口感細緻不油膩,整體味道清淡優雅,非常適合喜歡健康飲食的人。

茶食小點:每樣都必點!

米血 $70:Q彈又入味,辣椒鋪滿但其實不會很辣,超好吃!

豆干 $70:從外觀的氣孔就知道品質很好,滷得香氣十足,鹹淡適中。

香滷豆皮 $80:Q軟又入味,吃起來超滿足。

蘿蔔糕 $90:外層炸得酥脆,內層滑嫩,每一口都燙得剛剛好!

炸豆腐 $90:這絕對是茶食的靈魂,外酥內嫩的豆腐搭配爽脆的泡菜,酸甜口感完美融合。

熱茶(一壺 $170)

一壺熱茶搭配粥品與茶食,整個午後都充滿溫暖感。雖然朋友點了什麼茶我忘了,但那種邊喝茶邊聊瑣事的悠閒感受,真的非常療癒!

12Moon 價位/菜單MENU

健行店的價格相當合理,用料新鮮,從粥品到茶食都充滿誠意。餐後還可以散步去附近的科博館、勤美綠園道或草悟道PARK2,周邊美食多到吃一周也吃不完,簡直是台中西區的美食天堂!

December-12Moon /12月粥品

Chinese restaurant focusing on porridge, tea, and private dishes!

Address: No. 1041, Jianxing Road, West District, Taichung City / Phone: 04 2328 9393 /Business hours: 11:00–01:00 (1:00 am)

There are 19 types of porridge (vegetarian and meat), with portion sizes ranging from 1 to 8 people. In addition to tea drinks and refreshments, there are also various hot-fried dishes.

