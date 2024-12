「沒有蔥的蔥油餅」這家店光聽名字就讓人會心一笑!位在台中市西區的向上市場附近,這裡賣的是炸蛋蔥油餅,不過真的一點蔥都沒有。這家小店每天中午11:30開始營業,通常到下午3點左右就會看到排隊人潮。有趣的是,排隊的人手上都拿著一疊傳單紙,交給老闆之後才能點餐,這特別的點餐方式讓人超好奇!

沒有蔥的蔥油餅

地址: 403台中市西區公正路184號

電話: 0984-101391

營業時間: 11:30–17:40 (周六日公休)

走近一看才發現,原來點餐的「傳單紙」其實是紙袋!在紙袋上勾選你要的品項,例如蛋的熟度(全熟或半熟)、是否加辣等。每一個蔥油餅就對應一個紙袋,畫滿一疊就是要多買幾個啦!點完之後,當場付現或用手機支付,我當天直接付現完成交易,超方便!

「沒有蔥的蔥油餅」的餅皮特別強調沒有使用豬油,也完全沒有加入蔥,素食者可以放心食用。不過如果有特別需求,記得提前告知老闆。價格部分,基本款「沒有半粒蔥」從 40 元起跳,想加滿蔥的則是 50 元起,各種配料則可自由追加。醬料部分也走簡單風,只用胡椒粉、辣椒粉搭配炸蛋,口味古早又樸實!

點完後,老闆會現場擀麵皮、放進鍋裡現炸。炸蛋的部分我選全熟,熱騰騰的蛋香和炸餅皮的蓬鬆感真的讓人食指大動。上桌前刷上店家自製的蒜蓉醬油,再把蛋和餅捲一捲,完美呈現!不過,剛出爐的餅超燙,建議別急著咬,稍微放涼再吃比較好~

餅皮很有嚼勁,外層酥脆、內層鬆軟,還帶點恰恰的香氣。蒜蓉醬油的味道古早又清爽,配上餅的香氣特別對味,讓人一口接一口完全停不下來!

吃完餅後,別忘了旁邊有紅茶冰攤,老闆是個帥氣型男,很多人吃完餅還會順手買杯紅茶搭配,非常解膩。朋友則選了基本款「沒有半粒蔥」,他說雖然味道簡單,但比他想像中差不多。最後他還問哪裡有賣港式燒賣?我賣個關子,等發文後再揭曉吧!

Scallion pancake without scallions/沒有蔥的蔥油餅



Street food next to the traditional market in Taichung West District

Specializing in scallion pancakes, 40 yuanUP/piece

Optional ingredients: cheese/onions/fried eggs/pork floss

Sauce: garlic soy sauce

Pay cash

