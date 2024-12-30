「沒有蔥的蔥油餅」這家店光聽名字就讓人會心一笑！位在台中市西區的向上市場附近，這裡賣的是炸蛋蔥油餅，不過真的一點蔥都沒有。這家小店每天中午11:30開始營業，通常到下午3點左右就會看到排隊人潮。有趣的是，排隊的人手上都拿著一疊傳單紙，交給老闆之後才能點餐，這特別的點餐方式讓人超好奇！

沒有蔥的蔥油餅

地址: 403台中市西區公正路184號

電話: 0984-101391

營業時間: 11:30–17:40 (周六日公休)

粉絲團:按這裡

走近一看才發現，原來點餐的「傳單紙」其實是紙袋！在紙袋上勾選你要的品項，例如蛋的熟度（全熟或半熟）、是否加辣等。每一個蔥油餅就對應一個紙袋，畫滿一疊就是要多買幾個啦！點完之後，當場付現或用手機支付，我當天直接付現完成交易，超方便！

「沒有蔥的蔥油餅」的餅皮特別強調沒有使用豬油，也完全沒有加入蔥，素食者可以放心食用。不過如果有特別需求，記得提前告知老闆。價格部分，基本款「沒有半粒蔥」從 40 元起跳，想加滿蔥的則是 50 元起，各種配料則可自由追加。醬料部分也走簡單風，只用胡椒粉、辣椒粉搭配炸蛋，口味古早又樸實！

點完後，老闆會現場擀麵皮、放進鍋裡現炸。炸蛋的部分我選全熟，熱騰騰的蛋香和炸餅皮的蓬鬆感真的讓人食指大動。上桌前刷上店家自製的蒜蓉醬油，再把蛋和餅捲一捲，完美呈現！不過，剛出爐的餅超燙，建議別急著咬，稍微放涼再吃比較好～

餅皮很有嚼勁，外層酥脆、內層鬆軟，還帶點恰恰的香氣。蒜蓉醬油的味道古早又清爽，配上餅的香氣特別對味，讓人一口接一口完全停不下來！

吃完餅後，別忘了旁邊有紅茶冰攤，老闆是個帥氣型男，很多人吃完餅還會順手買杯紅茶搭配，非常解膩。朋友則選了基本款「沒有半粒蔥」，他說雖然味道簡單，但比他想像中差不多。最後他還問哪裡有賣港式燒賣？我賣個關子，等發文後再揭曉吧！

Scallion pancake without scallions/沒有蔥的蔥油餅



Street food next to the traditional market in Taichung West District

Specializing in scallion pancakes, 40 yuanUP/piece

Optional ingredients: cheese/onions/fried eggs/pork floss

Sauce: garlic soy sauce

Pay cash

/MAP/

延伸閱讀/周邊美食