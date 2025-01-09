Ruby之前帶孩子到板橋追風奇幻島-板橋魔法夢境，覺得不錯也玩得很開心，

這次帶孩子到位於汐止遠雄大樓三樓的新設施，讓孩子們再度放電。

有兩大主題區域，「獨角獸的夢想王國」和「瘋狂馬戲團」，

每個區域都充滿了無限的樂趣和挑戰，讓孩子們玩得不亦樂乎。

【獨角獸的夢想王國】

是一個粉色系的夢幻遊樂天堂，

女孩們一定會愛上這裡的粉嫩色調和可愛設計。

可愛的甜甜圈超大滑梯及螺旋大滑梯，

都讓孩子們玩得興奮不已。

VR牆互動牆

家長們可以和孩子一起互動，打怪闖關，增進親子關係。

各式各樣的闖關遊戲等著孩子們挑戰，

不僅能提升孩子的動手能力，也能發展他們的邏輯思維。

運動農場

這一區設有攀爬的遊戲和滑草區，

孩子們可以無憂無慮地爬上爬下，鍛鍊體力又不會感到危險。

草地音樂會

腳踩上音樂鍵盤，鋼琴的按鍵亮起來，化身音樂小神童，

開心的在鋼琴鍵盤上跑跑跳跳。

木粒沙池區

小孩真的對沙池區無法抗拒，

這裡可以安靜待了至少半小時，是孩子們的最愛。

也許靜態的玩太久，孩子們也立刻跑去玩【蹦床跳跳樂】

Ruby 也非常喜歡這區域，孩子可以在這裡盡情放電，

還能和爸爸媽媽一起互動，增添不少樂趣。

這裡的攀爬遊戲設施，底下有海綿池做保護，

但還是建議家長在旁邊看顧，確保孩子安全。

這一區也有家長休息區，軟軟的沙發，

如果孩子沒來吵，真的是會睡著的。

這一區孩子們直接玩了兩個多小時，

才到另外一區【瘋狂馬戲團】，這一區的設施程度更加豐富更具挑戰性。

比起獨角獸夢想王國更加刺激，充滿了各種挑戰和互動遊戲。

這一區是時間到了才會開放，假日會開放兩場，

第一場為13:00~14:50，第二場則是16:30~17:50分，

入場要滿三歲，走二樓的需要6歲即120公分。

拿取號碼牌等待叫號處入場後，有詳細的解說。

裝備也會幫寶貝們穿的很齊全。

安全帽也會繫好，就可以準備出發挑戰囉~

各式各樣的設施等著寶貝們來挑戰，一樓的部分都不會太困難，

包括腳踏滾筒、大腳板、彩虹梯等等的。

二樓的挑戰區需要身高達到120公分的孩子才能參與。

這一區也是有滿滿的大球池，也是繽紛多彩的球池，

無論大人還是孩子，都難以抗拒這種快樂的氛圍

高射砲台 ，孩子們可以將球放進高射砲台，然後發射出去，

自己轉動方向，這項遊戲超有趣，但要注意不要對人發射。

旋轉木馬

不需要自己轉，坐上去就能享受悠閒的旋轉，

父母真的輕鬆好多，連Ruby陪孩子都坐了一下下。

這一區有個歡樂旱雪道，滑草圈只能坐一位。

這個滑草圈有點重量，Ruby覺得是累到大人耶，

但看到孩子溜下來開心的表情，真的是無價。

陶粒沙樂園和沙地磨坊

這一區孩子們可以用自己的創意玩陶粒沙，樂趣無窮。

家家酒超市蔬菜區

多個廚房煮菜區，廚房模擬遊戲。

各式各樣玩具的食物，有蔬菜、海鮮、肉類、水果等等。

孩子們可以體驗「買菜」和「煮菜」的樂趣，

還有符合他們身高的烹飪台，

這是非常適合發展孩子社交和角色扮演能力的地方。

公主化妝區及變裝區



這裡有各種公主裝和化妝道具，讓孩子可以換上，

孩子們可以變身為可愛的公主，享受化妝遊戲的樂趣。

城堡積木、軟體積木區

滑行小車、跳跳搖搖馬各式各樣的闖關遊戲，除了傳統的積木遊戲，

還有滑行小車和跳跳搖搖馬，增加孩子的肢體協調能力。

汐止的追風奇幻島－瘋狂馬戲團和獨角獸的夢想王國

真的是孩子們的天堂，設施不僅多樣，安全防護措施到位，

讓家長可以放心陪伴孩子們玩耍。服務人員十分親切，停車也方便，

可以到地下街吃美食再上來繼續玩，是一個適合全家出遊的休假好去處。



【店家資訊】

👉追風奇幻島-汐止店

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🏠新北市汐止區新台五路一段93號3F

🚈汐科火車站

☎️02 2697 1203

⏰AM11:00~PM21:30 (假日到22:00)

購票連結請點此

👇3F 【獨角獸的夢想王國】 👇3F【瘋狂馬戲團】



圖片皆為Ruby拍攝與完成，

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價格 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

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交通 ⭐⭐⭐⭐



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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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