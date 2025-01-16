新竹早午餐義式料理推薦！「Mr.Moon月亮先生」竹北在地經營超過10年還能屹立不搖，真的不簡單！餐點選擇多樣化又大份量，難怪連平日生意都這麼好！

新竹哪間厲害的早午餐店開了10年，還屹立不搖？就是竹北這間「Mr.Moon 月亮先生」，主打各式早午餐、義式料理，整體餐點選擇非常多樣化，大份量更是多到可以一餐抵兩餐！而且還能客製化，相當貼心！難怪「Mr.Moon 月亮先生」連平日用餐也是人潮滿滿～每次來必點他們家招牌蛋捲系列，皮薄餡多的歐姆蛋，切開來滿滿都是料！早午餐拼盤不管是雞腿排、麵包、德式香腸也都比別人大上許多，就連飲料也是超大一杯！「Mr.Moon 月亮先生」從早上營業至下午四點，讓你睡到下午都能吃到超豐盛的早午餐，趕快收藏起來吧！

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「Mr.Moon 月亮先生」就位在竹北新瓦屋客家文化保存區附近，距離六家高鐵站開車也只要10分鐘距離，周圍非常多路邊收費停車格，附近也有不少停車場，停車相當便利。

「Mr.Moon 月亮先生咖啡館」木質調的裝潢超文青，放了不少植物盆栽，讓整體裝潢看上起來更有質感，很推薦二樓座位區，光線明亮，用餐起來更舒適。

厚厚一本菜單有早午餐拼盤、經典義式麵包、歐姆蛋、義大利麵、燉飯可以選擇，這裡真的是我在新竹吃過選擇最豐盛的早午餐店，另外還有販售孩童餐，當天就有不少爸媽帶著小孩一起來用餐。

🔺頂級早午餐 $370 (+$20升級麥克雞塊)

「頂級早午餐」包含今日湯、餐前豆漿、烤雞腿排、德式香腸、炒蛋、軟法、沙拉、炸物三選一、飲料三選一，這份量真的超級大，吃一餐讓你抵兩餐！整體食材都蠻有水準的，另外雞塊要補20元差額，這樣吃起來更豐盛。

🔺金沙魷魚蛋捲 $310 (德式香腸+$60 升級可頌+$20)

「金沙魷魚蛋捲」真的是我吃過最大的歐姆蛋，切開來，裡面餡料整個炸出來，滿滿彈牙的金沙魷魚，只能用皮薄餡多來形容了！蠻推薦炸物可以選擇薯餅，酥酥脆脆很好吃～

加價升級的可頌、德式香腸也都很有誠意，可頌超大～德腸超長～吃完真的飽到不行！

🔺香草奶油嫩雞燉菜早午餐 $330

「香草奶油嫩雞燉菜早午餐」直接給你一整鍋奶油燉雞，會不會太幸福！一旁還有餐前豆漿、炒蛋、軟法、沙拉、炸物、飲料，這份量真的有夠誇張，奶油燉雞調味的很剛好，整鍋吃完也不會膩口，雞肉也給的不少，還有豐富的蔬菜，營養又健康。

🔺松露海鮮總匯義大利麵 $350

「松露海鮮總匯義大利麵」圍繞了一整圈的四種海鮮，一次滿足魚肉、蛤蜊、鮮蝦、花枝，義大利麵條很彈牙，吸飽濃濃的松露香氣，相當夠味好吃，份量也很足夠。

🔺海鹽焦糖拿鐵 $65 (套餐加價)

套餐本身會附紅茶、綠茶、熱美式，想要喝其他飲料的，還能用半價加購！「海鹽焦糖拿鐵」有美美的拉花，鹹鹹甜甜的焦糖香氣真的很耐喝，重點是很大一杯，絕對有星巴克特大杯的份量，喝的很過癮～

🔺抹茶歐蕾 $65 (套餐加價)

🔺黃色狂想 $65 (套餐加價)

「抹茶歐蕾」是大眾會喜歡的抹茶口味，不會太苦且濃度剛好。「黃色狂想」就杯清爽好喝的百香果氣泡飲。

「Mr.Moon 月亮先生」能在這競爭激烈的竹北經營10年，真的是屈指可數！「Mr.Moon 月亮先生咖啡館」真的是竹北高CP值的早午餐店，所以生意才會一直這麼好，而且餐點選擇種類真的超級多，絕對能找到你想吃的，重點是份量大，而且營業至下午四點，讓你睡到中午，都能悠悠哉哉地享用一頓豐盛的早午餐，趕快收藏起來出發吧！