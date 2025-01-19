台南中西區小吃美食_穎川水餃店─中西區早餐午餐，超人氣3元水餃，太晚來吃不到！餡料飽滿高麗菜水餃配魚丸湯55元已吃飽，再帶一罐無糖古早味紅茶當下午茶，吃飽順遊河樂廣場_2025菜單，台南中西區銅板價美食推薦、台南河樂廣場美食推薦、台南水餃推薦

目錄索引

1. 關於穎川水餃店

2. 交通指引_穎川水餃店

3. 穎川水餃店環境開箱

3.1 穎川水餃店_製餐區

3.2 穎川水餃店_用餐空間

4. 穎川水餃店餐點分享

√ 水餃

√ 魚丸湯

√ 古早味紅茶

5. 消費資訊

5.1 穎川水餃店2025菜單

6. 台南中西區小吃美食相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於穎川水餃店

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穎川水餃店在哪裡

穎川水餃店位於台南市中西區康樂街70-2號，近台南河樂廣場、友愛街、國華街，附近有公車站、機車免費停車場、汽車停車格。

穎川水餃店餐點特色

「超人氣3元水餃_銅板價麵食、古早味紅茶」

「一張百元以內吃超飽」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_康樂街口，走路2分鐘。

機車：中正路與康樂街口臨時免費公有停車場，走路3分鐘。

汽車：附近汽車停車格_金華新路；城市車旅_海安站，走路3分鐘。

Ⅱ 交通指引_穎川水餃店

尊王路康樂街交叉口

到台南河樂廣場附近出差，午餐時間搜尋附近的小吃美食，注意到這家在尊王路康樂街交叉口、擁有大量饕客一致好評的穎川水餃店。

附近有免費機車停車場

在附近的中正路與康樂街口臨時免費公有停車場停妥機車後，走路3分鐘即抵達穎川水餃店。

Ⅲ 穎川水餃店環境開箱

水餃店門口

騎乘機車建議停放在中正路與康樂街口臨時免費公有停車場；附近也有汽車停車格可停放汽車。

■ 穎川水餃店_製餐區

每天煮古早味紅茶

■ 穎川水餃店_用餐空間

用餐空間

簡單擺放幾張桌子、椅子，大約30個座位。

自行找空位入座後將菜單交給點餐區的服務人員，上餐後付款。

桌面配置

桌上有筷子、辣椒醬、白醋可就近取用。

Ⅳ 穎川水餃店餐點分享

這餐點了：

10顆水餃

魚丸湯

瓶裝古早味紅茶

√ 水餃 10顆 30元

剛好一口一顆大小的3元水餃，軟Q咀嚼得到麵香的水餃皮內包裹著蠻飽滿的高麗菜豬肉餡，高麗菜的比例較高，吃得到爽脆清甜的高麗菜、肉鮮味，整體口味是偏清爽的。

√ 魚丸湯 25元

一碗25元的魚丸湯有5顆吃得到魚漿鮮香的Q彈魚丸！！！

√ 古早味紅茶 一瓶 55元

第一次看到無糖版本的古早味紅茶，嘴裡滿滿的茶香味、完全沒有苦澀感，點一瓶搭著水餃享用超讚！

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2025/01/16(四)

√ 付款方式：現金

■ 穎川水餃店2025菜單

台南中西區小吃美食_穎川水餃店內用菜單，攝於2025/01/16

Ⅵ 台南中西區小吃美食相關資訊

穎川水餃店

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⏰ 營業時間

每天 09：00~17：30 (用餐當天水餃大約13：30售完，愛吃水餃的朋友建議早點去吃)

📍 地址：台南市中西區康樂街70-2號

📞 電話：無提供



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■ 品牌資訊

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