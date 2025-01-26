台南安南區的四草綠色隧道，被譽為「台灣版亞馬遜河」，是台南著名的生態旅遊景點之一。全長約750公尺的水道兩岸，茂密的紅樹林如天然拱門般覆蓋，乘坐竹筏緩緩前行，彷彿進入一片靜謐的綠色天堂。這裡是紅樹林生態的寶庫，不僅能欣賞到水筆仔、海茄苳等濕地植物，還可觀察招潮蟹、彈塗魚及各種水鳥等動植物，展現豐富多樣的生態景觀。微風拂面，綠影倒映，讓人全身心融入自然，遠離都市的喧囂。不論是喜愛生態探險還是尋求放鬆的旅客，四草綠色隧道都是一個結合美景與自然體驗的理想去處，也是台南旅遊的必訪景點之一！

景點資訊

四草綠色隧道



名稱 : 四草綠色隧道

電話 : (06)284-0959

地址 : 台南市安南區大眾路360號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 08:00-16:00

停車資訊 : 四草大眾廟前免費停車場

門票售價 : 大人200元 / 兒童100元

購票資訊 : |

台南旅遊網 : 四草綠色隧道

我們是從飯店「榮興金鬱金香酒店」開車過來，車程大約20分鐘，如果是從台南火車站直接過來約23分鐘左右

四草大眾廟

停車場就在「四草大眾廟」的對面，是免費的停車場，大眾廟遠遠看過去非常壯觀，來到中南部真的可以看到許多這樣大型的傳統廟宇

面相大眾廟的右邊就是「台江內海綠色隧道」的參觀路線

門票

門票建議可以直接上網購買比較方便價格也會便宜一點(購票資訊 : | )，現場可以直接到四草大眾廟裡面去兌換實體票券

直接到櫃台旁邊的機器拿QR-Code感應，只需要確認印出來的實體票券張數就可以

四草抹香鯨陳列館

如果有購買「四草綠色隧道」門票的話，可以憑票根免費參觀旁邊的「抹香鯨陳列館」

裡面有展示以前補於使用的工具以及船隻的模型

還有許多還洋生物的標本可以參觀，實際看到才知道自己對於大海的認知還是非常淺薄的

而且有許多生物的體型都遠遠比想像中的還要大

走到最裡面有一台「鼓風車」，是用來分割稻穀中的混雜物

真的很難想像以前人們是如何想到這些編織的捕魚用具，還都是用手工製作而成有些甚至可以用上好幾年

繞了一圈後看到最大的兩隻螃蟹「鋸緣青蟳」，也是台灣常稱的「處女蟳」或「紅蟳」，最大支可以長到將近30公分左右

整間展覽室最大的重點就是中間的「抹香鯨骨頭標本」，平常都是在電視上或是網路上看到相關的介紹，但實際看到尺寸依舊非常震撼

光一個「下顎骨」就快是一位正常人的身高了

旁邊是抹香鯨的小孩，長度已經超過一般成人的身高

綠色隧道候船室

兌換完門票後可以往旁邊的「綠色隧道候船室」，會先看到一隻非常大隻的「蛙愛呆玩」的青蛙扭蛋機

等候室有安排一整條的座椅等待區，因為每艘船能容納的遊客人數有限，需要在這裡等候下一班次

因為是搭船的關係所以都需要穿上救生衣以防萬一，穿的方式也很簡單只需要套在身上繫起來就可以

四草綠色隧道

竹筏上有擺上許多小板凳可以上遊客坐著，船長行駛的過程中旁邊還會有人專門導覽介紹生態

剛行駛出去就能看到不遠處的「四草大眾廟」，在綠色的紅樹林區中橘紅色的廟宇格外顯眼

往前沒多久就能看到一座小橋，上面寫著「亞馬遜河綠色隧道」，因為這裡就像是縮小版的亞馬遜雨林

以往都是去台北紅樹林居多，這是第一次到南部參觀紅樹林，「欖李」台江出海口是目前台灣分布最多的區域

「海茄苳」又稱「海欖雌」，台灣從北到南的紅樹林區域都可以看到，最特別的地方就是下方從水面長出來的「呼吸根」，讓枝幹可以免於缺氧的環境

「臺灣海桐」耐鹽性和耐風力強，適合當作海岸防風林，野生的植株最常看到的是在濱海地區

除了植物之外還有許多的小動物，「夜鷺」身上有著淡灰色和白色香間的羽毛

剛好遇到夜鷺要獵食，可惜船經過的速度比較快還來不及看到牠下水捕食的瞬間

接著是「黃小鷺」顏色是接近土黃色，和海茄苳呼吸根的顏色滿相近的

往船尾的方向看過去完全看不到陸地，真的就像置身在熱帶雨林中

時不時還會有矮樹叢出現，導覽員會提醒大家要低下頭避免撞傷

如果是夏天來這裡滿滿都是樹蔭應該十分涼爽

尾巴是防洪門擋住，據說早期鄭成功收復台灣時有從這裡經過，因為水道和紅樹林茂密，成為天然的屏障和隱秘通道，非常適合軍事行動和隱匿行蹤

結語

來台南好多次都沒有來體驗「四草綠色隧道」，這次有機會就安排在行程裡面，雖然沒有親自去過亞馬遜雨林，都是從地理頻道看到兩側滿滿都是熱帶雨林圍繞，在這裡搭船遊覽終於體會到紅樹林圍繞的感覺，完全看不到陸地前面的雨林何時到盡頭也不曉得，真的會讓人有種緊張感不曉得置身在何處。藉著導覽員仔細的介紹終於又多認識南部雨林的歷史，也聽到關於四草綠色隧道的歷史故事，是一趟充滿知識的景點旅遊。