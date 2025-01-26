每年 陽明山花卉試驗中心 總是吸引無數愛花之人前來，欣賞這裡四季變換的美麗花卉。 無論是1月盛開的梅花、茶花和八重櫻，還是接續的吉野櫻、鬱金香與風信子，每個季節的花卉都有其獨特的魅力，吸引遊客細心觀賞。

📸臺北市政府工務局公園路燈工程管理處花卉試驗中心

📌地址： 111台北市士林區仰德大道四段175巷32號

⏰開放時間：每天 08:00–17:00

☑🚗無停車｜廁所🚾🚻。

(相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！)

無論是自然的景觀還是精心設計的園藝，每個角落都令人驚豔，彷彿置身於一片美麗的花海，陶醉於大自然的無限魅力。

一進陽明山花卉試驗中心的大門，首先映入眼簾的是盛開的鬱金香和風信子，鮮豔的色彩如同調色盤般繽紛多彩，紅、黃、粉、紫等色澤格外搶眼，吸引了許多遊客停下腳步拍照留念。

一旁的茶花隧道則彷彿變成了另一道美麗的風景，走進其中，彷彿置身於夢幻的花海，茶花的美麗猶如迎賓的使者，輕輕拂過每位遊客。

在這條隧道中漫步，彷彿徜徉於花兒世界，感受著春天的氣息，讓人陶醉於這片靜謐與美麗。

隨著春節的腳步逐漸臨近，陽明山花卉試驗中心展現了無與倫比的花卉魅力，各式花卉爭相綻放，對於喜愛花卉的朋友來說，無疑是走春的最佳選擇之一。

這裡的環境清幽，與大自然融為一體，沒有過多階梯設置，動線設計多元，讓每個人都能輕鬆漫遊，粉適合全家大、小一同來享受放鬆的時光。

儘管1月的茶花季已過，但現場仍有其他品種的茶花陸續盛開，呈現出別具魅力的美景。

園區內八重櫻正陸續綻放，花朵緩緩開放，預計再過1週會更加壯觀，屆時整片櫻花林將更加迷人。

而附近的吉野櫻也接近滿開，樹上點綴著粉色花瓣，展現出迷人的風采。

可惜今天的天氣不給力，缺少陽光加持，使得花朵的色彩稍顯黯淡。

即便如此，櫻花的美麗依然無法掩蓋，若陽光灑下，花兒將更加璀璨奪目，景色也會更加迷人。

陽明山花卉試驗中心的花木種類繁多，無論是樹木、花卉還是各式植物，讓人漫步其間，每一步都充滿驚喜。

每種花卉都在不同的時節綻放，彷彿爭奇鬥艷，為春天增添了豐富的色彩與活力。

這裡的花朵色彩繽紛，無論是鮮豔的紅色、柔和的粉色，還是清新的白色，每種花兒都有獨特的魅力，吸引遊客停下腳步，捕捉屬於自己的美麗瞬間。

▼黃水仙

▼粉紅色的毛地黃花

這裡還栽種了美麗的杜鵑，花況預計在3月左右進入盛開季節，屆時將帶來一片絢麗的花海。

還有一旁水仙花正處於滿開狀態，鵝黃的花瓣在寒風中顯得格外純淨，散發著淡淡的香氣，而梅花則已進入凋謝階段。

漫步在這片綠意盎然的園區中，儘管天氣仍顯寒冷，但春天的氣息逐漸升起。

四周的花卉與樹木似乎在與寒風抗爭，那份大自然的生機與活力，讓人在這片靜謐的綠意中，感受到心靈的溫暖與大自然的撫慰。

▼高翠雀花

隨著農曆新年的臨近，喜愛花卉的朋友們可以選擇在春節期間來此走走逛逛，一同走春，祈願新的一年更加平安喜樂。

在此祝福各位朋友，2025年大吉大利！🧧🀄🏮

蛇麼都第一，蛇米瓏賀，蛇麼都開心，蛇麼都得意！🐍🎉