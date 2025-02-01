Sodo Teppanyaki 頂級鐵板燒｜台北頂級無菜單鐵板燒，揉合法式與日式的奢華滋味！

台北頂級無菜單鐵板燒再+1!近期吃到最驚豔的【Sodo Teppanyaki 頂級鐵板燒】，有別於常見的日式鐵板燒，揉合了西式創意鐵板燒元素，主打法式擺盤美學、日式醬汁哲學，以精心挑選的新鮮食材，結合烹飪藝術與表演，套餐含甜點飲品共 11 道餐點，每一道餐點都如同藝術品般，帶來舌尖上的奢華味蕾享受!

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Sodo Teppanyaki 頂級鐵板燒 環境分享

▼【Sodo Teppanyaki 頂級鐵板燒】位於台北市大安區仁愛路四段，日式侘寂風外牆看起來相當低調，從捷運國父紀念館2號出口步行7分鐘即可抵達，開車可停放於附近的國父紀念館停車場。

▼【Sodo Teppanyaki 頂級鐵板燒】名稱源於是義大利文當中「花園」的意思，以水晶吊燈搭配奶茶風牆面裝飾，給人種如同在家用餐的暖心感，空間部分共可容納 24 位賓客，板前座席可以欣賞師傅精湛的料理過程，另外也有包廂空間可預約(包廂抵銷金額 20000元）。

▼頂級奢華食材這裡都享用的到，包含現撈活體海鮮與日本黑樺牛，左側牆面可以看到新鮮龍蝦、鮑魚，知道食材新鮮的來源更安心。

▼【Sodo Teppanyaki 頂級鐵板燒】每人水資100元，即可礦泉水或氣泡水無限暢飲。

Sodo Teppanyaki 頂級鐵板燒 菜單

商業午餐（＄1280＋10%）：僅限平日中午不含國定假日。

假日午餐/晚餐（＄2380＋10%）。

兒童餐（＄880＋10%）：

預約後需依預定人數匯款訂位金 $1,000/人，無接受用餐當日之日期／時間／人數更改，及取消與退費。

包廂低消為 $30,000+10%，可容納至多 12 人之訂位。

如有忌口食材與素食需求，可於用餐日二天前告知，可另行客製套餐。

不接受寵物入內禁用外食／外帶飲料。紅白酒開瓶費750ml NT500 烈酒跟1500ml NT 800，可點店家的紅白酒可抵開瓶費1支抵1支

Sodo Teppanyaki 頂級鐵板燒 餐點介紹

開胃前菜

▼華麗登場的開胃前菜 ，以鹹的壽司作為概念發想，將西班牙火腿結合栗子及柿子，鹹香中有著迷人果香，吃起來完全不違和，有種讓人一吃再吃的魔力。

每日例湯

▼每日例湯走的是法式湯品路線，以新鮮玉米熬煮 6-8 小時，加上甘蔗及爆米花風味的泡泡，入口滿是玉米的甜味精華，配上泡泡喝起來創意又有趣。

花園沙拉

▼如同花朵綻放的花園沙拉，以新鮮羅曼生菜，搭配炙燒蔬、菜 舞菇 、洋菇等，還有酸甜的野莓醬點綴加分，由內向外享用能吃到不同的滋味。

熱前菜(南非活鮑魚/澎湖小卷)

▼南非活鮑魚/澎湖小卷搭佐的醬汁是精髓所在，淋上主廚特製的地中海風味醬汁，還有酸豆、橄欖和番茄的鹹香酸辣，完美襯出純粹海味，碩大的南非活鮑魚到上桌料理都還是活的，在鐵板上讓人垂涎欲滴，味道新鮮咬下去有彈牙感。

海鮮主餐

▼海鮮主餐是超肥美的水姑娘龍蝦，烹飪前能看到活生生的龍蝦還在動，在主廚巧手料理下，有著彈牙緊實的鮮美肉感，淋上蝦殼油及白蘭地後，充分釋放出龍蝦的甜味。推薦搭配帶點辣度的特製蜂蜜芥末醬更好吃。

主餐（頂級美國肋眼／胭脂鴨胸）

▼主餐頂級美國肋眼，是上蓋部位最精華的肉質，建議三分熟或五分熟最佳，軟嫩中帶有嚼勁，多汁不乾柴，是一般牛肉無法比擬的等級，旁邊搭配奶油香氣濃郁的薯泥、蒜片、鹽、生菜，可以自行打造多變風味。

▼來自彰化的粉嫩胭脂鴨，外表煎至金黃焦脆，呈現美麗的胭脂粉色澤，肉質越嚼越香汁多甘美～

經典主食

▼鐵板炒飯每一口都是粒粒分明的口感，高溫快炒讓洋蔥、雞蛋、米粒與醬香融為一體，沾滿特製醬油香氣很涮嘴！

甜點/飲料

▼甜點蘋果派讓人一吃大驚艷，將起酥皮包裹蘋果，再佐以餅乾脆片、焦糖醬 、蛋白餅乾 ，入口帶有淡淡的肉桂香，交織香濃綿密的冰淇淋，口感層次豐富多變；搭配無咖啡因的桂花麥茶，無加糖的深蘊茶香，更凸顯出甜點的甜香，在夜間享用也不會影響睡眠。

Sodo Teppanyaki 頂級鐵板燒 用餐心得

【Sodo Teppanyaki 頂級鐵板燒】融合多國元素，以當季食材提供創意料理，還有客製化餐點等服務，在鐵板上呈現對於品味的極致追求，將每一道料理背後的故事和文化展現，連器皿與餐點的搭配都讓人驚艷，作為慶生或約會來的鐵板燒都很適合。

Sodo Teppanyaki 頂級鐵板燒 店家資訊

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地址 :台北市大安區仁愛路四段419之1號

電話：0912－305－120

營業時間 : 12:00 – 15:00, 18:00 – 22:00（周一休）

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