慧上癮
店家地址：台北市中山區建國北路二段226巷42號
聯絡電話：0971-882023
營業時間：每日 11:00-20:00
官方網站：huiloveit 慧上癮_好吃會上癮
官方臉書：慧上癮蛋黃酥
官方IG：hui_love_it
官方LINE：加入好友
Google商家：慧上癮 Hui Love it （蛋黃酥、流心芋頭酥、鳳梨酥、牛軋餅）
又到了一年一度的年節禮盒選購環節，不知道大家今年的過年伴手禮都已經挑到心儀的對象了嗎?
今天要跟大家分享的這家是日本人來台灣必買的伴手禮喔，
只使用最高品質的食材，純天然無添加，是他們人氣一直居高不下的原因，
同時他們也在2024年獲得了國際風味評鑑的風味絕佳獎一星，讓人對他們的美味很是期待
這次特地入手了大四季發財和黃金組合兩款禮盒要來吃吃，因為母親大人最愛吃這一味了~
包裝禮盒設計的很鮮明，大氣又有質感
黃金組合裡面是紅土鹹蛋黃酥和流心芋頭酥，小包裝設計，保存和分食都很方便，
透明的包裝再點綴上一點金，低調的貴族氣質，讓人過目難忘，還可以瞥見糕點們的美顏若隱若現。
大四季發財裡面除了有紅土鹹蛋黃酥和流心芋頭酥，還有鳳梨酥和鳳黃酥
下午茶來一盤，幸福滿點
流心芋頭酥裡面因為有麻糬和黃金流沙內餡的關係，口感很豐富，
綿密的大甲芋頭泥，讓整個口腔非常滿足，酥皮輕薄千層的空氣感，
剛好可以帶走一點內餡高密度的壓力，完美融和。
喜歡內心情感更有流動感的朋友，可以選擇使用烤箱或氣炸鍋，160度烤5分鐘，品嘗剛出爐的美
這個從台灣紅到日本的紅土鹹蛋黃酥，內含純土法紅土醃漬的新鮮鹹蛋黃與獨家的豆沙餡，
一口咬下與酥皮的千層交疊，散發淡淡的奶油香氣，調味是走清爽路線的，不會讓人覺得膩口。
鳳梨酥和鳳黃酥會不會有人分不清楚有什麼差別。
其實差別就在於鳳黃酥裡面是加了鹹蛋黃的。
鳳梨酥我喜歡吃內餡是那種有點像果凍果醬，甜甜的，不喜歡裡面可以咬到酸酸纖維的那種。
這家的鳳梨酥比較偏我喜歡的那種，所以我喜歡他
鳳黃酥目前基本上沒有吃過有雷的店家，所以比起鳳梨酥，鳳黃酥是一個出錯率比較低的好選擇。
加上這種輕輕一咬就碎在嘴裡的外皮，只能說，老闆再多來幾塊吧
母親大人最難以抗拒的流心芋頭酥，實在是太香了，我的媽~
不管是年節禮盒還是伴手禮，都是非常首選的組合
喜歡這一味的朋友，或是有到行天宮附近玩，可以到慧上癮逛逛喔~
直接買過去拜拜也很方便呢。