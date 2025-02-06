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【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥x鳳梨酥x鳳黃酥 企業贈禮推薦

2025燈會攻略
2025-02-06 05:16:00 文字：shouyadog
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shouyadog

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慧上癮

店家地址：台北市中山區建國北路二段226巷42號

聯絡電話：0971-882023

營業時間：每日 11:00-20:00

官方網站huiloveit 慧上癮_好吃會上癮

官方臉書慧上癮蛋黃酥

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Google商家慧上癮 Hui Love it （蛋黃酥、流心芋頭酥、鳳梨酥、牛軋餅）

 

【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

 

又到了一年一度的年節禮盒選購環節，不知道大家今年的過年伴手禮都已經挑到心儀的對象了嗎?

今天要跟大家分享的這家是日本人來台灣必買的伴手禮喔，

只使用最高品質的食材，純天然無添加，是他們人氣一直居高不下的原因，

同時他們也在2024年獲得了國際風味評鑑的風味絕佳獎一星，讓人對他們的美味很是期待 【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

這次特地入手了大四季發財和黃金組合兩款禮盒要來吃吃，因為母親大人最愛吃這一味了~

 

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包裝禮盒設計的很鮮明，大氣又有質感 【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

 

【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

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黃金組合裡面是紅土鹹蛋黃酥和流心芋頭酥，小包裝設計，保存和分食都很方便，

透明的包裝再點綴上一點金，低調的貴族氣質，讓人過目難忘，還可以瞥見糕點們的美顏若隱若現。

 

【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

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大四季發財裡面除了有紅土鹹蛋黃酥和流心芋頭酥，還有鳳梨酥和鳳黃酥 【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

 

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下午茶來一盤，幸福滿點 【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

 

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流心芋頭酥裡面因為有麻糬和黃金流沙內餡的關係，口感很豐富，

綿密的大甲芋頭泥，讓整個口腔非常滿足，酥皮輕薄千層的空氣感，

剛好可以帶走一點內餡高密度的壓力，完美融和。

 

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喜歡內心情感更有流動感的朋友，可以選擇使用烤箱或氣炸鍋，160度烤5分鐘，品嘗剛出爐的美 【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

 

【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

 

這個從台灣紅到日本的紅土鹹蛋黃酥，內含純土法紅土醃漬的新鮮鹹蛋黃與獨家的豆沙餡，

一口咬下與酥皮的千層交疊，散發淡淡的奶油香氣，調味是走清爽路線的，不會讓人覺得膩口。

 

【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

 

鳳梨酥和鳳黃酥會不會有人分不清楚有什麼差別。

其實差別就在於鳳黃酥裡面是加了鹹蛋黃的。

鳳梨酥我喜歡吃內餡是那種有點像果凍果醬，甜甜的，不喜歡裡面可以咬到酸酸纖維的那種。

這家的鳳梨酥比較偏我喜歡的那種，所以我喜歡他 【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

 

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鳳黃酥目前基本上沒有吃過有雷的店家，所以比起鳳梨酥，鳳黃酥是一個出錯率比較低的好選擇。

加上這種輕輕一咬就碎在嘴裡的外皮，只能說，老闆再多來幾塊吧 【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

 

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母親大人最難以抗拒的流心芋頭酥，實在是太香了，我的媽~

 

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不管是年節禮盒還是伴手禮，都是非常首選的組合 【年節禮盒推薦】慧上癮 大四季發財 黃金組合 蛋黃酥x芋頭酥

 

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喜歡這一味的朋友，或是有到行天宮附近玩，可以到慧上癮逛逛喔~

直接買過去拜拜也很方便呢。

 

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慧上癮行天宮門市

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美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
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