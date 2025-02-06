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浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！

2025燈會攻略
2025-02-06 00:00:00 文字：強生與小吠
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強生與小吠

強生與小吠

這家▸嵐山熟成炸牛排◂在台中已經有四間分店，最主要特色餐點就是引進來自日本的炸牛排套餐，而且每間幾乎都是人氣滿滿，許多台中饕客包括我們，都已經吃不止一次以上，最近來吃的時間點剛好有搭配到最近的草莓季。重點是竟然有隱藏版菜色：浮誇系布丁！
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！

這次來享用的分店是距離我們最近的嵐山北屯昌平店，附近也有許多路邊停車格、或可搜尋收費停車場『津達停車場』或是『日月亭昌和公園停車場』大約都是200-250公尺內
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！

浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 嵐山熟成炸牛排-北屯昌平店
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！  地址：台中市北屯區昌平路二段12之15巷60號
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 電話：04 2247 2777
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 營業時間：平日11:30-14:00 ; 17:00-20:30／ 假日11:30-14:30 ; 17:00-20:30
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 官網：https://pse.is/739nre
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！  FB：https://pse.is/739ns5
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嵐山熟成炸牛排│用餐環境

嵐山北屯店是L型的用餐區，整體環境乾淨明亮頗舒適，難怪這裡有許多家庭客來這裡用餐。
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喜歡有這樣小小空間可以看到廚房內忙進忙出的廚師們，看著他們專心製作餐點，莫名的有療癒感浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
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店內有提供免費的麥茶、當日湯品、白飯也是可以免費續的，揪甘心浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
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嵐山熟成炸牛排│雙人套餐

這次來享用本格旨味雙人套餐 /1450元 ; 原本內附的飲品直接升級更換為草莓季商品線上菜單點我→ https://www.gyukatsu-arashiyama.com/post/menu_2025q1
當然不免俗的，先來介紹一下他們家最招牌的餐點！炸特選級翼板牛排，翼板牛肉加大的份量也是蠻可觀的耶！沒錯強生小吠出門，食量總是特別大，2人吃3-4人份是時常有的浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！

肉品好了以後，可以直接吃原味，像我們就喜歡沾著醬料一起吃，還不錯！提供以下三種分別是蘋果咖哩醬、胡麻醬還有薄鹽醬油任君選擇。記得旁邊白飯吃完還有自助區可以添飯哦！
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牛肉表皮有稍微酥炸過，裡面還是生的，用加熱過的鐵板直接把肉再煎熟。小提醒：這個鐵板底下有酒精加熱，服務生也會在上面用一些油，等待溫度夠了再把肉放在上面煎浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
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當日湯品搭配一起享用，真的很速配
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升級後的肉量吃起來實在很過癮！翼板肉本身是肩膀比較多油花還有些許肌腱的地方，切成厚片很適合拿來當作煎或是炸的料理方式，非常好吃浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！

旁邊的高麗菜絲可以搭配牛肉一起入口～還有溫泉蛋一定要享用， 搭配特調的日式醬油不會太鹹。
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辣奶油味增漬黃瓜
這是套餐內的前菜之一，黃瓜脆口辣搭配辣奶油味噌蠻香的，醬汁帶點微微的辣度，搭配丼飯一起吃很解膩耶
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另一道前菜我們點了黃金泡菜，吃起來很爽口！
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日式唐揚炸雞(單點)／秘製手羽先(套餐內私房小皿食)
唐揚雞也是我們吃日式餐點喜歡吃的餐點之一，皮薄又juicy，而且無骨！咬下一口油脂就快爆漿啦！右邊的炸雞翅是餐套內的選擇，麵衣也是份量剛好，吃原味或是搭配附上的柚子醬也很讃
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這個肉肉的斷面很可以吧？厚切來著浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
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特上照燒帶骨牛小排
帶骨牛小排整體的份量真的是超級多，這輩子還沒看過疊這麼高的丼飯XD 然後剛好甜點上來了，這樣吃應該不會太過份吧浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 先來介紹牛小排，草莓甜點待會再來聊～
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！

稍微看了一下廚房內的牛小排製作過程，師傅熟練的把牛小排烤熟，表面還故意用噴槍炙燒讓它呈現焦焦的視覺和口感。淋上鹹甜的特製醬料，再小心堆疊就完成啦
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這個目測看起來應該也有快20公分高了吧！絕對不誇張浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！

中間胡麻醬，左邊牛蒡右邊是醃漬蘿蔔。基本上吃原味也很好吃，大口啃肉的感覺真的是無比爽快 浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！

牛小排去骨以後，沾胡麻再吃，上面還有白芝麻的香氣，真正讃👍
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嵐山熟成炸牛排│季節限定草莓商品

草莓冰沙；草莓歐蕾
二杯飲品都好吸睛！左邊草莓冰沙喝起來是濃厚草莓奶昔的口感，而且帶有草莓粒在裡面，搭配上面的香草冰淇淋整體是香香甜甜的風味！右邊的草莓歐蕾最上面是帶點鹹味的奶蓋，底下是草莓牛奶。建議直接就口才可以感受到甜鹹綜合的感覺啦浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
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苺好草莓泡芙
旁邊附的是香草冰淇淋，泡芙裡頭夾有新鮮的切塊草莓以及草莓慕絲，選用鮮甜的草莓吃起來很有口感！泡芙外皮很酥，裡面的草莓慕絲是酸酸甜甜的口味，搭配起來就是初戀的滋味呀～
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富士草莓奶凍
造型超可愛的，是不是做的很像富士山？上面象徵白雪的是的是鹹鹹的奶蓋！底下的草莓奶凍裡口感軟嫩還吃得到草莓顆粒，中間還有好幾塊草莓丁，這個不管大人小孩都會很喜歡唷❤️
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！

十勝草莓奶酪
單純喜歡奶酪口感的，還有這個可以單點！有奶酪的香氣搭配草莓醬跟大顆草莓，為這個冬天創造出滿滿的幸福感浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
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以上就是這次嵐山的草莓品項，季節限定能吃到的時間有限，想吃的就趁早來哦🍓
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嵐山熟成炸牛排│隱藏版菜單

最後當然不能錯過嵐山的隱藏版菜單：浮誇系布丁/580元（需提前二天預訂）
這麼大的布丁到底哪裡找？沒錯！自己做的啦～上桌時還用鐵桶直接罩住，避免上菜時候溜走到地上? 上面更是給了一大球香草冰淇淋，淋上焦糖醬後、再撒上焦糖丁和焦糖脆增加不同的口感～
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！

浮誇系布丁真的超高，而且側邊看起來就是很滑嫩綿密的口感！到底怎麼做的可以這麼細緻 浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
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放一個50元當作比例尺，夠巨嗎？
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挖下一口上面的香草冰淇淋差點雪崩啦，剛好搭配布丁再挖一口，口感綿密好好吃哦！如果2人以上來享用，絕對超值！應該8-10人吃也沒問題，吃不完也可以打包哦！
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和旁邊的牛肉丼飯再比一下，不比沒事，一比怎麼覺得丼飯小了一截浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
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對了！每個月的29號，是嵐山的肉肉優惠日期，加肉肉只要5折，不妨可以把握機會哦 浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！

嵐山熟成炸牛排成功的引進日本的炸牛排，現在又有浮誇系布丁外加草莓季，可以感受到滿滿的誠意！回饋台中饕客的方式，就是端出一道道精緻又好吃的餐點，這樣就對啦！目前在台中已經有四間分店，想吃的話可以就近吃起來囉，以上食記給大家參考哦～

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嵐山熟成炸牛排│店家資訊

浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 嵐山熟成炸牛排-北屯昌平店
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 地址：台中市北屯區昌平路二段12之15巷60號
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 電話：04 2247 2777
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 營業時間：平日11:30-14:00 ; 17:00-20:30／ 假日11:30-14:30 ; 17:00-20:30
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 官網：https://pse.is/739nre
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浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 嵐山熟成炸牛排-西區健行店
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浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 營業時間：平日11:30-14:00 ; 17:00-20:30／ 假日11:30-14:30 ; 17:00-20:30
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浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 嵐山熟成炸牛排-西屯青海店
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浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 營業時間：平日11:30-14:00 ; 17:00-20:30／ 假日11:30-14:30 ; 17:00-20:30
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浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 嵐山熟成炸牛排-南屯大墩店
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浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！ 營業時間：平日11:30-14:00 ; 17:00-20:30／ 假日11:30-14:30 ; 17:00-20:30
浮誇系布丁你一定沒挑戰過！引進自日本炸牛排料理超吸睛，還有超澎湃牛小排丼飯！
<本文為嵐山邀約試吃，內容均為真實感受>
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服務品質
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