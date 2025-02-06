這家▸嵐山熟成炸牛排◂在台中已經有四間分店，最主要特色餐點就是引進來自日本的炸牛排套餐，而且每間幾乎都是人氣滿滿，許多台中饕客包括我們，都已經吃不止一次以上，最近來吃的時間點剛好有搭配到最近的草莓季。重點是竟然有隱藏版菜色：浮誇系布丁！



這次來享用的分店是距離我們最近的嵐山北屯昌平店，附近也有許多路邊停車格、或可搜尋收費停車場『津達停車場』或是『日月亭昌和公園停車場』大約都是200-250公尺內



嵐山熟成炸牛排-北屯昌平店

地址：台中市北屯區昌平路二段12之15巷60號

電話：04 2247 2777

營業時間：平日11:30-14:00 ; 17:00-20:30／ 假日11:30-14:30 ; 17:00-20:30

官網：https://pse.is/739nre

FB：https://pse.is/739ns5



嵐山熟成炸牛排│用餐環境

嵐山北屯店是L型的用餐區，整體環境乾淨明亮頗舒適，難怪這裡有許多家庭客來這裡用餐。







喜歡有這樣小小空間可以看到廚房內忙進忙出的廚師們，看著他們專心製作餐點，莫名的有療癒感



店內有提供免費的麥茶、當日湯品、白飯也是可以免費續的，揪甘心



嵐山熟成炸牛排│雙人套餐

這次來享用本格旨味雙人套餐 /1450元 ; 原本內附的飲品直接升級更換為草莓季商品（線上菜單點我→ https://www.gyukatsu-arashiyama.com/post/menu_2025q1）

當然不免俗的，先來介紹一下他們家最招牌的餐點！炸特選級翼板牛排，翼板牛肉加大的份量也是蠻可觀的耶！沒錯強生小吠出門，食量總是特別大，2人吃3-4人份是時常有的



肉品好了以後，可以直接吃原味，像我們就喜歡沾著醬料一起吃，還不錯！提供以下三種分別是蘋果咖哩醬、胡麻醬還有薄鹽醬油任君選擇。記得旁邊白飯吃完還有自助區可以添飯哦！



牛肉表皮有稍微酥炸過，裡面還是生的，用加熱過的鐵板直接把肉再煎熟。小提醒：這個鐵板底下有酒精加熱，服務生也會在上面用一些油，等待溫度夠了再把肉放在上面煎



當日湯品搭配一起享用，真的很速配



升級後的肉量吃起來實在很過癮！翼板肉本身是肩膀比較多油花還有些許肌腱的地方，切成厚片很適合拿來當作煎或是炸的料理方式，非常好吃



旁邊的高麗菜絲可以搭配牛肉一起入口～還有溫泉蛋一定要享用， 搭配特調的日式醬油不會太鹹。



辣奶油味增漬黃瓜

這是套餐內的前菜之一，黃瓜脆口辣搭配辣奶油味噌蠻香的，醬汁帶點微微的辣度，搭配丼飯一起吃很解膩耶



另一道前菜我們點了黃金泡菜，吃起來很爽口！



日式唐揚炸雞(單點)／秘製手羽先(套餐內私房小皿食)

唐揚雞也是我們吃日式餐點喜歡吃的餐點之一，皮薄又juicy，而且無骨！咬下一口油脂就快爆漿啦！右邊的炸雞翅是餐套內的選擇，麵衣也是份量剛好，吃原味或是搭配附上的柚子醬也很讃



這個肉肉的斷面很可以吧？厚切來著



特上照燒帶骨牛小排

帶骨牛小排整體的份量真的是超級多，這輩子還沒看過疊這麼高的丼飯XD 然後剛好甜點上來了，這樣吃應該不會太過份吧 先來介紹牛小排，草莓甜點待會再來聊～



稍微看了一下廚房內的牛小排製作過程，師傅熟練的把牛小排烤熟，表面還故意用噴槍炙燒讓它呈現焦焦的視覺和口感。淋上鹹甜的特製醬料，再小心堆疊就完成啦



這個目測看起來應該也有快20公分高了吧！絕對不誇張



中間胡麻醬，左邊牛蒡右邊是醃漬蘿蔔。基本上吃原味也很好吃，大口啃肉的感覺真的是無比爽快



牛小排去骨以後，沾胡麻再吃，上面還有白芝麻的香氣，真正讃👍



嵐山熟成炸牛排│季節限定草莓商品

草莓冰沙；草莓歐蕾

二杯飲品都好吸睛！左邊草莓冰沙喝起來是濃厚草莓奶昔的口感，而且帶有草莓粒在裡面，搭配上面的香草冰淇淋整體是香香甜甜的風味！右邊的草莓歐蕾最上面是帶點鹹味的奶蓋，底下是草莓牛奶。建議直接就口才可以感受到甜鹹綜合的感覺啦



苺好草莓泡芙

旁邊附的是香草冰淇淋，泡芙裡頭夾有新鮮的切塊草莓以及草莓慕絲，選用鮮甜的草莓吃起來很有口感！泡芙外皮很酥，裡面的草莓慕絲是酸酸甜甜的口味，搭配起來就是初戀的滋味呀～



富士草莓奶凍

造型超可愛的，是不是做的很像富士山？上面象徵白雪的是的是鹹鹹的奶蓋！底下的草莓奶凍裡口感軟嫩還吃得到草莓顆粒，中間還有好幾塊草莓丁，這個不管大人小孩都會很喜歡唷❤️



十勝草莓奶酪

單純喜歡奶酪口感的，還有這個可以單點！有奶酪的香氣搭配草莓醬跟大顆草莓，為這個冬天創造出滿滿的幸福感



以上就是這次嵐山的草莓品項，季節限定能吃到的時間有限，想吃的就趁早來哦🍓



嵐山熟成炸牛排│隱藏版菜單

最後當然不能錯過嵐山的隱藏版菜單：浮誇系布丁/580元（需提前二天預訂）

這麼大的布丁到底哪裡找？沒錯！自己做的啦～上桌時還用鐵桶直接罩住，避免上菜時候溜走到地上? 上面更是給了一大球香草冰淇淋，淋上焦糖醬後、再撒上焦糖丁和焦糖脆增加不同的口感～



浮誇系布丁真的超高，而且側邊看起來就是很滑嫩綿密的口感！到底怎麼做的可以這麼細緻



放一個50元當作比例尺，夠巨嗎？



挖下一口上面的香草冰淇淋差點雪崩啦，剛好搭配布丁再挖一口，口感綿密好好吃哦！如果2人以上來享用，絕對超值！應該8-10人吃也沒問題，吃不完也可以打包哦！



和旁邊的牛肉丼飯再比一下，不比沒事，一比怎麼覺得丼飯小了一截



對了！每個月的29號，是嵐山的肉肉優惠日期，加肉肉只要5折，不妨可以把握機會哦



嵐山熟成炸牛排成功的引進日本的炸牛排，現在又有浮誇系布丁外加草莓季，可以感受到滿滿的誠意！回饋台中饕客的方式，就是端出一道道精緻又好吃的餐點，這樣就對啦！目前在台中已經有四間分店，想吃的話可以就近吃起來囉，以上食記給大家參考哦～

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嵐山熟成炸牛排│店家資訊

嵐山熟成炸牛排-北屯昌平店

地址：台中市北屯區昌平路二段12之15巷60號

電話：04 2247 2777

營業時間：平日11:30-14:00 ; 17:00-20:30／ 假日11:30-14:30 ; 17:00-20:30

官網：https://pse.is/739nre

FB：https://pse.is/739ns5

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嵐山熟成炸牛排-西區健行店

地址：台中市西區健行路1058號

電話：04 2323 0222

營業時間：平日11:30-14:00 ; 17:00-20:30／ 假日11:30-14:30 ; 17:00-20:30

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嵐山熟成炸牛排-西屯青海店

地址：台中市西屯區福科二路95號

電話：04 2700 3777

營業時間：平日11:30-14:00 ; 17:00-20:30／ 假日11:30-14:30 ; 17:00-20:30

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嵐山熟成炸牛排-南屯大墩店

地址：台中市南屯區大墩十一街255號1樓

電話：04 2310 0777

營業時間：平日11:30-14:00 ; 17:00-20:30／ 假日11:30-14:30 ; 17:00-20:30



<本文為嵐山邀約試吃，內容均為真實感受>



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