飯店：Bella Nara Hotel 清邁貝拉娜拉飯店

地址：34 Huay Kaew Road, Chang Phueak Sub-District, Muang District, Chiang Mai

電話：+66 5321 5335

FB：https://www.facebook.com/bellanarahotelchiangmai/

官網：https://www.bellanarahotel.com/

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還記得上次入住the earth hotel時經常路過附近這間看起來很漂亮的新飯店，於是這次就特別訂了它們家，不但可以繼續吃我們愛的The moon早午餐，還距離尼曼不遠，更讓人意外的是價格不貴卻有高級飯店的服務和品質。

Bella Nara Hotel是一棟回字型的建築，中央是大廳、房間則是圍繞在外圈，可是房客的出入只能從中央的大廳或通道，所以進出的管制還算是挺嚴謹的，加上這裡的工作人員服務相當積極熱情，只要進入飯店範圍它們基本上都會立刻上來服務，深怕你自己提行李或是開門，由於從馬路到大廳之間還有空間，要叫車等候都相當方便，不必在路邊一直火眼金睛的辨別車牌號碼，叫的車都會開進門口。

Bella Nara Hotel從大廳開始就有著優雅的法式殖民風格，地磚很美，挑高的空間和白色的牆面搭配復古的家具，當陽光落下時每個視角都能像畫報一樣，這裡的入住時間是下午三點，然後要注意的是飯店空間不能帶山竹、榴槤和波羅蜜。

在飯店的後半部，也就是住房與大廳圍繞的空間則是飯店的附設游泳池，泳池維護得相當乾淨，可惜這次也一直忙於行程沒能找個下午來游泳。

Bella Nara Hotel的回型結構讓建築本身有不少這樣的迴廊，我自己是覺得不同的時間不同的陽光角度都能帶來建築獨有的特殊美感。

Bella Nara Hotel本身的白色牆面與橘紅屋頂有著很濃厚的歐系風味，黑色的木造百葉窗更增添質感，最有趣的則是大廳正面的黑色格狀窗又有著泰國自己的特色元素，但整體卻不顯得突兀反而有種標誌的象徵。

終於我們要進入房間的環節了，我選的是雙人一大床的房型，雙人床還有公主床的造型木架，整體除了地磚的橘紅其他都是以我喜愛的灰黑白無色系組合，其中我特別要誇獎的是Bell Nara Hotel的床上有四個枕頭和兩個大抱枕，對於我這種很喜歡塞滿抱枕的人真的是太滿足了，另外一個小插曲就是，清潔房間後工作人員把抱枕收到櫥櫃裡面，我還為了沒有抱枕這件事去櫃台反映了兩次，最後自己在櫥櫃找到才知道錯怪了它們。

房間裡面的坪數算相當大，雙人床之餘靠窗還有一組長椅，茶几上有飯店送的水果，這張椅子上也有四個抱枕，直接被我加分加爆，從這個區塊就更能感受到房間裡面的法式浪漫氛圍，尤其那個百葉窗帶來的光影真的超美！

這個大衣櫃裡面有浴袍、雨傘、保險箱、吹風機等等，最棒的是衣櫃裡面有裝燈，這麼大的空間如果衣櫃打開暗暗的總感覺有點不妙。

Bella Nara Hotel的化妝間和浴室也是走這種質感低調的路線，金框的鏡子是房間內最華麗的物件了，而這裡的備品以黑色系包裝設計，可以看出飯店由大至小、由外而內每個環節的設計都相當到位。

這次入住Bella Nara Hotel我們的房間一天只要2500台幣左右，優點是地理位置便利可是又遠離商圈相對安靜，飯店等級的服務住起來很舒適，尤其大廳前的廣場讓我們叫車超方便，房間本身空間寬敞就算開兩個行李箱也完全不影響動線，走路三分鐘就能到The Moon吃早餐，當然，飯店本身也是有早餐可以加價選購，最可惜的就是沒能使用到超美的游泳池，最後，順帶推薦一下周邊有另一間民宿附設的餐廳有很好吃的Pad Thai，飯店斜對面則是有一間粉紅色系的漢堡店，是我心目中的清邁第一漢堡，之後會再分享給大家！

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