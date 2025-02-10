臺灣產業文化時空之旅就在臺中！

上一篇跟各位分享 #文化部文化資產園區 的一個限期免費特展——【發現第一人-臺中站】，其實當天還有發現另一個藝文特展叫作 【路徑．入境-臺灣文化路徑特展】 。

本次特展由文化部文化資產局主辦，結合臺灣早年五大產業文化—— 「水糖礦族林」 ，運用旅途式循序漸進引導觀展人深入走進臺灣特有的人文風貌。

以下介紹內容經由本人參展、閱讀展覽手冊以及上網查詢主辦方資料後，整合內化轉為個人心得闡述，僅供參考不代表展方言論，詳細完整資訊請以館方或展內提供為主。

超時空車站大廳-展覽服務台

特展名為「路徑．入境」，個人覺得名稱取得很不錯，與策展主題相呼應，由主辦方創造的「超時空旅行社」帶領各位觀展人前往五個臺灣的文化路徑，在出發之前請各位先在辦理"入境"手續，領取時空旅行護照（即展覽手冊，每個路徑站點都可以蓋章留念），我們即將出發！

展方也將櫃台服務處打造得很像車站大廳，不僅有路線排程、各路徑資訊，當然也有分享展覽大綱與策展的過程或主旨等等。

下方放置許多舊式行李箱做擺飾，連早期的電視都搬到現場播放使用，媽媽當天看到時馬上跟我分享說他們小時候就是看這種類型的電視、不使用時還可以拉起左右的伸縮門......滿滿兒時回憶瞬間湧向心頭！

接下來，請大家行李準備好，我們準備出發囉！

第一站：水之路-掌握大地生命線

本次特展以嘉南大圳系統為核心，串聯濁水溪與曾文溪，探討水資源的脈絡文化，展區不僅介紹了水流分路系統，還講述在經由當時專業團隊不懈努力的規劃與分工掌水，才能有現在的可控輸水流域，讓水流導向生活居所，不僅滋養了周圍農地，也改善了在地民生。

本次特展計畫的引路人陳豔星，擔任農業部農田水利署嘉南管理組-麻豆分處管理股長，身為管水職責之人更知道 水資源取得的不易與辛酸 ，也曾說道：「大家都以為我們隆田水很多、喝不怕，才不是咧！」。

現在用水實在是過於方便，水龍頭一打開，淨水嘩啦嘩啦地流出，可能甚至有很多人會以為只要有水龍頭就會有水，殊不知在早年要建立水壩蓄水、建造水廠處理汙水淨水、建造水道水塔分送輸水讓家家戶戶都能有水使用，還要控制閥門避免過度湧入而淹沒城鎮，是相當大的一項民生工程。

圖-輸水動態板。記錄每日輸水量與狀態。

圖-攔水籠（亦稱石筍）。早年尚未修建水壩時便以此物作為攔水器具，將石頭放入竹編製的石筍內，便能做到阻水作用，在此展現老輩的智慧和辛勞。

．計畫名稱：臺灣水文化資源網絡建構計畫-嘉南大圳串連濁水溪、曾文溪脈絡為例

．計畫主持人：王价巨

．引路人：陳豔星

第二站：糖之路-長途跋涉的一口甜蜜

臺灣早年糖業繁盛，曾高達42座糖廠，擁有完整產業鏈，從甘蔗生產、製糖加工到運送，糖業養活了當時許多家庭，甚至有 「以糖養家」 的佳句。所以在以前的人會認為有越多糖、吃越多甜的家庭都是有錢的代表。

本次特展主要探討臺中～臺南地段之間的糖業路徑。在展內布置了非常多早期糖業所使用的器具、糖廠保留文物。

牆面擺設了早期使用的糖票、白糖寄存單等票據，還有許多舊照片。糖也帶動了非常多的產業，包含糖果、汽水、冰棒......等等，甚至現在許多料理食物上都會用到，牆面也應景的繪製了古早雜貨店的樣貌，包含夏天大家都愛吃的枝仔冰（價格真的都是跟糖一樣非常甜）。下方擺設了可樂汽水瓶與舊式電風扇裝飾，特別有懷舊感好適合來拍拍照。

我還看到展示區中有熟悉的蒜頭糖廠朴子線告示牌，蒜頭糖廠離我爸爸老家非常近，現在已轉為觀光工廠，我們家偶爾會去糖廠吃吃冰，據展方資訊提供，目前臺灣仍有在運作的糖廠為虎尾糖廠以及善化糖廠。

圖-砂糖袋。以前都使用麻布袋裝運輸，一袋都有50公斤重，在搬運過程上可想而知是如此"甜蜜的負擔"。

圖-糖度計。聽過測量溫度、濕度、高度或重度的儀器，第一次知道原來也有估測「糖度」的機器！糖度計是在民國50年代改良後的產物，員工會撈取蔗糖汁液，透過光折射原理測量糖水的濃度，便可推算糖度比例。

．計畫名稱：臺灣糖業文化路徑推動計畫

．計畫主持人：顏彬峰

．引路人：許乃懿

第三站：煤礦之路-看盡九分苦一分樂的人生

臺灣北部早期擁豐沛礦坑，帶動龐大的採煤產業，雖然煤礦產業發達，但工作環境艱苦危險，可能隨時發生坍塌，或因長期吸入有毒物質而導致肺部慢性疾病。是一項與死神拉扯的職業，但當時的礦工們都抱持著『為了生活，只能拼了！』的心態，實在令人敬佩。

本次特展主要探討基隆～苗栗地段之間的礦業路徑，雖然我沒有實際前往礦坑步道，但展方有設置一條模擬礦坑道讓觀展人可以實際躺入體驗，空間只夠躺下一人，在展內有冷氣跟半開放的情況下都會感受到礦坑的狹窄壓迫，更何況是真實的礦坑道。

曾身為礦工的引路人周朝南也提及自己14歲開始跟著採礦，一採就是43年，礦道僅30-40公分寬，且空間內將近40度左右的高溫，無法走路站立只能躺著工作、吃飯。

圖-採礦所需物品。非常繁雜但又缺一不可，一但疏忽可能就是喪失性命，要在高達40度、狹窄的礦坑中攜帶這麼多器具，真的令人佩服.......

圖-採礦生活紀錄。在採礦的過程可能會有坍塌、瓦斯爆炸等生命危險，在坑道內除了微弱的頭燈，前方便是無盡的黑暗， 「去採煤死我一人，不挖煤餓死全家」 ，簡短的一句話道盡為了生計與持家的無奈與辛勞。

圖-採礦員工合格證(左)、防毒面罩(右)。在此謝謝所有拼命冒險的礦工們，你們的探照頭燈不僅是照亮採煤的坑道，更是點亮了全家的生計與國家交通發展的道路！

．計畫名稱：臺灣礦業文化路徑推動計畫

．計畫主持人：周德清

．引路人：周朝南

第四站：族群之路-循原路找回「我是誰」

有人的地方就會有文化，臺灣擁有多元族群，從早期就已定居生活的原住民族，還有後來加入的漢人、閩南、客家等等......到現在科技發達讓世界幾乎無國界，許多外國人士也會來到臺灣定居，因此造就許多不同的文化色彩、生活習性，也因為有許多文化或是傳統信仰的碰撞，才能成為極具豐富人文風采且獨一無二的臺灣。

本次特展是由愛丁堡攝影師-湯姆生在1871造訪南部，其中也走進平埔族聚落體驗當地文化，透過攝影保留下來的圖片看見19世紀的臺灣風貌。

藉由文物找回當時生活風貌與人文特色，可以看見傳統族群常使用草木竹等自然原料來製成生活用品，包含竹簍、竹製菸斗酒杯、茅草屋以及草鞋等物品。

過往臺灣一直處理發展進步的狀態，近年開始盛行讓自己「慢下來」，走入原鄉、找回自己的尋根之旅，其中原住民文化也漸漸受到社會重視與關注，感謝每一個族群文化的傳承守護者，無論透過書籍、文字、照片或是影音甚至 記憶 ，都是支撐臺灣能延續不同人文樣貌呈現的一大助力。

．記錄單位：湯姆生．馬雅各與臺灣多元族群文化路徑

．副研究員：石文誠

．引路人：游永福

第五站：林之路-檜木香氣裡的繁盛與哀愁

臺灣從山到海皆擁豐富的自然生態，日治時期開發了臺灣不少產業，其中以林業(尤其阿里山)最為興盛。

同時，也因人們過度開墾，林業的衰退有目共睹，目前多以自然保育、森林育樂之發展，在此也呼籲珍惜和感謝大自然的賜予。

本次特展以阿里山為主軸，探討過去林業的興衰與現今的產業推廣，其中最廣為人知的就是阿里山小火車、神木欣賞，很多人都會從嘉義市區搭乘小火車一路上山，沿途欣賞窗外從城市大樓逐漸轉為原始樹林的美景，吃著經典的火車便當。

．計畫名稱：阿里山林業暨鐵道重要文化景觀文化保存與文化路徑跨域推廣計畫

．計畫主持人：邱上嘉

．引路人：郭盈良

下車前多多欣賞沿途風景~

至此，五大路徑已參觀完畢，我們即將到站，下車前可別忘了再多多欣賞列車外的沿途美景～主辦方在最後出口處設置了270度大投影螢幕放映，帶各位觀展人重溫「水糖礦族林」五大站點特色，喜歡看影音勝過文字的人可在此細品！

我發現其實這幾項產業都有著不少的關聯，以糖業和林業來舉例，若是沒有煤礦產業的興盛，就無法有火車行駛來將物資輸送到各地，必須用人力方式極緩慢的輸送，所以這些產業文化其實也都是相互支持幫助，最重要的是......若沒有人群的團結合作與規劃發展，就無法創造記載文化、造就如此多元發展的臺灣。

參展心得：長輩回憶，青年珍惜。

其實這個展覽我更推薦全年齡來參觀，前一篇分享的「發現第一人-臺中站」是比較童趣意味的考古特展，較適合親子旅遊，而【路徑．入境-臺灣文化路徑特展】帶各位回到過去，走訪當代帶領臺灣發達振興的五大路徑，展內不僅有文字介紹、更多的是實物收藏展示。

之所以推薦全年齡的朋友都可以來觀看，我認為曾在當代生活經歷過的長輩們會很有感觸，看見這些實物或場景展現，年輕時期，產業正發展、正起步的畫面歷歷在目；年輕族群也能透過展覽了解到，臺灣看似交通便捷，任何資源都容易取得，但過往也有為了取得民生用水、行駛用煤礦或是現在最日常不過的砂糖，付出許多心血心力的辛酸面，藉此珍惜任何資源得來不易。

當然我覺得最棒的是可以長輩與子女一同前往，透過展內資訊與長輩的真實經驗談，不僅體會父母在當時生活的感受與辛苦，也能將臺灣的傳統產業文化記憶延續下去。

～最後文青市集資訊分享～

【漫遊文化路徑－文化市集活動】

．日期：2025/3/8（六）

．時間：11:00-17:00

．地點：園區內的文化大道

🔍特展資訊

【路徑．入境-臺灣文化路徑特展】

期間

☞ 2024/10.31～2025/06/01

時間

☞︎ 9:00-17:00/週一不開放//免費入場

地址

☞ 文化部文化資產園區B03 AB棟（臺中市南區復興路三段362號